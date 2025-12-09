«Никто с ума сходить не должен»: Путин призвал к взвешенному применению закона об иноагентах

Сейчас в реестре числится более тысячи человек и организаций

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости взвешенного и аккуратного применения закона об иноагентах. Выступая на заседании президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, глава государства подчеркнул:

— Никто с ума сходить не должен, не нужно мечом работать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений.

В ходе выступления Путин обратил внимание на происхождение законодательства об иноагентах, по его словам, такая нормативная база изначально появилась не в России, а в США. Президент отметил разницу в подходах:

— Нарушение этого закона там грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное: покажите источники финансирования. Ничего здесь такого страшного, мне кажется, нет.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По данным на 30 мая 2025 года, в реестре иностранных агентов в России числилось 1 004 человека и организации. Закон наделяет уполномоченный орган правом проводить плановые и внеплановые проверки иноагентов, а также предусматривает ряд ограничений для лиц со статусом иноагента — в частности, запрет на получение государственной финансовой поддержки и применение упрощенной системы налогообложения.

Рената Валеева