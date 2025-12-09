Казанцы предпочитают остаться дома на Новый год

Домашний уют ближе третьей части жителей столицы Татарстана

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование показало, что значительная доля горожан планирует спокойный домашний отдых. Среди популярных занятий — общение с семьей, развлечения с детьми, занятия спортом и посещение культурных мероприятий. Тем временем около четверти казанцев продолжат трудовую деятельность даже в праздничные дни. Об этом пишет Superjob в своем исследовании.

Часть жителей столицы Татарстана планируют путешествовать по России — 5% (самые популярные направления — Санкт-Петербург и Москва), и за границу — 2% (в топ-3 стран — Таиланд, Египет и ОАЭ).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мужчины чуть чаще остаются заняты работой в период праздников, женщины предпочитают проводить время дома. Молодежь и граждане среднего возраста склонны ходить в гости либо продолжают работать, пожилые люди нередко отдают предпочтение отдыху на загородных участках. Люди с высшим образованием гораздо реже работают в праздники, предпочитая активный досуг и культурные мероприятия. Жители Казани с низким уровнем дохода преимущественно проводят отпуск дома, тогда как обеспеченные горожане часто отправляются в путешествие или отдыхают на дачах.

Ариана Ранцева