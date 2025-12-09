Австралия ввела запрет на использование соцсетей несовершеннолетними

Это первый в мире национальный запрет подобного рода

С 10 декабря в Австралии вступил в силу закон, запрещающий использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Это первый в мире национальный запрет подобного рода, сообщает The Guardian.

Действующий запрет распространяется на крупнейшие платформы — TikTok, YouTube, соцсети компании Meta* и X (ранее — Twitter). Администрации соцсетей обязаны удалить уже существующие аккаунты австралийских детей и подростков. В будущем платформы должны блокировать создание новых учетных записей для лиц младше 16 лет, а за несоблюдение требований предусмотрен штраф до 49,5 млн.

По данным The Guardian, большинство платформ (за исключением X) заявили о готовности исполнять требования закона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Малайзия, Дания и Норвегия заявили о намерениях ввести аналогичные ограничения, а в правительстве Великобритании сообщили о «пристальном наблюдении за подходом Австралии к возрастным ограничениям».

Законодатели Австралии аргументируют необходимость запрета заботой о психическом здоровье и безопасности несовершеннолетних в цифровой среде. По данным австралийского Института семьи и молодежи, в 2024 году более 70% подростков в возрасте 12—15 лет регулярно использовали соцсети, при этом 43% признавали, что испытывают тревогу или депрессию из‑за активности в онлайн‑пространстве.

Рената Валеева