Прокуратура добилась изъятия 1,2 млрд с близких Иванова из Минобороны России

Ранее бывшего замглавы министерства Тимура Иванова признали банкротом

Пресненский районный суд Москвы вынес решение по гражданскому делу об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц.

Инициированный генпрокуратурой иск касался имущества, которое не было обращено в доход государства в рамках ранее вынесенного приговора. Согласно решению суда, с ответчиков взыскана сумма, превышающая 1,2 млрд рублей. В число привлеченных к ответственности вошли отец Тимура Иванова, его бывшая супруга Светлана Захарова, Мария Китаева, а также водитель бывшего чиновника.

Ранее бывшего замглавы Минобороны России признали банкротом. Напомним, бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы.

Наталья Жирнова