В Татарстане запустят пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами

Общий объем финансирования проекта составит 2,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил распоряжение о запуске пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Документ, подписанный премьер-министром Алексеем Песошиным, устанавливает начало реализации проекта с 1 января 2026 года.



Общий объем финансирования проекта составит 2,9 млрд рублей. Из них 610,8 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, а 2,3 млрд рублей — из республиканского.

Планируется, что к 2026 году число получателей социальных услуг на дому увеличится до 5,8 тыс. человек, что незначительно превышает показатели 2025 года, когда услугами пользовались 5,7 тыс. человек. При этом численность социальных работников, оказывающих услуги на дому, останется на уровне 2 051 человека (при общей численности социальных работников в республике — 2 695).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бюджет программы в 2026 году также претерпит изменения, составив 2,1 млрд рублей — по сравнению с 1,9 млрд рублей, потраченными в предыдущем году.

Система долговременного ухода — это комплексная программа, которая поможет гражданам, утратившим способность к самообслуживанию. Она включает услуги, направленные на поддержание здоровья, активного образа жизни и социальных связей.



Рената Валеева