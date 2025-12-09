Путин призвал навести порядок в штрафах на предприятиях

Президент поручил главе СПЧ Валерию Фадееву представить соответствующие предложения

Президент Владимир Путин заявил, что штрафы, выписываемые работодателями, не должны заменять собой Кодекс РФ об административных правонарушениях. Комментируя проблему широкого применения корпоративных штрафов, особенно на предприятиях, где занято большое число самозанятых работников, он подчеркнул необходимость «навести порядок» в этой сфере.

— Со штрафами порядок надо навести. Ни в коем случае нельзя, чтобы на корпоративном уровне подменялось то, что должно решаться на уровне административного кодекса и так далее, — сказал Путин.

Президент поручил главе Совета по правам человека Валерию Фадееву представить соответствующие предложения.

Ранее в Минюсте Татарстана рассмотрели инициативу по пересмотру верхнего предела административных штрафов, налагаемых на граждан за нарушения, предусмотренные региональным законодательством.



Рената Валеева