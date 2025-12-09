Трамп надеется заключить сделку с Зеленским к Рождеству

Зеленский сообщил американским посланникам, что ему нужно время, чтобы проконсультироваться с другими европейскими союзниками

Посланники президента США Дональда Трампа потребовали от президента Украины Владимира Зеленского в течение нескольких дней ответить на предложение о мирном соглашении, которое, в числе прочего, предусматривало вывод ВСУ из Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники близкие к переговорам.

По данным издания, во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря на Зеленского оказывали давление спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Источник, знакомый с предлагаемыми Киевом сроками, сообщил, что Трамп надеялся заключить сделку к Рождеству, то есть к 25 декабря.

Зеленский сообщил американским посланникам, что ему нужно время, чтобы проконсультироваться с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может подорвать единство Запада, если США пойдут вперед без поддержки Европы. Один из западных чиновников заявил, что украинская сторона оказалась в затруднительном положении: она не может принять требования о передаче территорий, но и не может отвергнуть требования США.

В контексте обсуждений подчеркнуты риски для единства западной коалиции: представители Киева подчеркивают необходимость координации с европейскими союзниками, чтобы любые соглашения не утратили широкой поддержки и не подорвали санкционные и дипломатические механизмы против России. В послевоенной повестке частью переговоров остаются вопросы безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также роли международных посредников в урегулировании конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемым обеспечение безопасности Украины, если это делается за счет России. Он также высказался о невыполненных обещаниях Зеленского и причинах начала специальной военной операции.

Глава государства согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность.

— Отказываем ли мы Украине в этом? Нет, — заявил Путин.

Рената Валеева