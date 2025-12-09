ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о едином стандарте льготного проезда для пенсионеров

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта стоимость билета для пенсионеров не должна превышать 50%

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на установление единого стандарта льготного проезда для пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новая статья обязует региональные власти обеспечивать льготный проезд для получателей страховой или государственной пенсии по старости.

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ стоимость билета для пенсионеров не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Для проезда в пригородных поездах в пределах одного региона стоимость билета для пенсионеров предлагается ограничить 70% от полной стоимости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На межрегиональных маршрутах (проходящих через территории нескольких субъектов) предусмотрена возможность согласования аналогичных льготных условий.

Порядок предоставления льгот будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками. Это позволит компенсировать выпадающие доходы транспортных организаций.

В конце сентября предложили запретить принудительно высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или право на льготный проезд. Напомним, действующее законодательство уже запрещает принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы.

Рената Валеева