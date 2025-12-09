Нынешний год может стать одним из самых жарких в истории наблюдений

По температурным показателям текущий год может сравняться с 2023 годом

Фото: Реальное время

2025 год с высокой вероятностью займет второе или третье место в рейтинге самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений. Такой вывод содержится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, передает ТАСС. Согласно прогнозу, по температурным показателям текущий год может сравняться с 2023 годом, который до сих пор остается одним из рекордсменов по теплоте.

Данные Copernicus подтверждают нарастающую тенденцию к потеплению. В частности, ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым ноябрем за весь период наблюдений — после ноябрей 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли в этом месяце достигла 14,02 °C, что на 0,65 °C превышает средний показатель за базовый период с 1991 по 2020 год.

Эксперты службы подчеркивают, что наблюдаемые изменения климата во многом обусловлены деятельностью человека. Одним из следствий глобального потепления становится учащение и усиление экстремальных погодных явлений. В качестве примера в докладе приводятся события прошлого месяца в Юго‑Восточной Азии, где мощные тропические циклоны спровоцировали масштабные наводнения.

Непривычно теплое начало декабря в Татарстане сменилось резким похолоданием. Но морозы пришли не насовсем. Подробнее — в материале «Реального времени».



Рената Валеева