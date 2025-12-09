Госдума предлагает обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

Эта инициатива призвана стабилизировать тарифы ОСАГО

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, который обяжет страховые компании взыскивать с виновников ДТП, произошедших при отягчающих обстоятельствах, всю сумму возмещенного ущерба. Эта инициатива призвана стабилизировать тарифы ОСАГО и предотвратить перекладывание рисков недобросовестных водителей на законопослушных автомобилистов.

Согласно законопроекту, страховщики будут обязаны предъявлять регрессные требования в строго определенных случаях. К ним относятся умышленное причинение вреда, управление транспортным средством в состоянии опьянения, отсутствие водительских прав или оставление места ДТП. Порядок и условия предъявления этих требований должен будет установить Банк России. Дополнительно предлагается возложить на регулятора обязанность публиковать статистические данные об уровне предъявления регрессных требований по всей стране. Это, по мнению авторов инициативы, позволит выявить неиспользованные возможности для получения средств через регресс и поможет сдерживать рост тарифов обязательного автострахования, который касается миллионов российских водителей.

Ярослав Нилов подчеркнул, что аварии, связанные с пьяной ездой, отсутствием прав или побегом с места ДТП, не являются обыденными инцидентами, а требуют более строгой ответственности, в том числе материальной. В настоящее время страховщики имеют право, но не обязаны, предъявлять виновникам таких аварий «регрессивные» требования. То есть они могут сначала возместить ущерб пострадавшей стороне, а затем попытаться вернуть эти средства, взыскав их с виновника аварии через суд. Депутат считает, что этот финансовый регресс должен стать обязательным для страховых компаний в подобных ситуациях, чтобы исключить возможность перекладывания стоимости рисков, создаваемых недобросовестными страхователями, на плечи других автовладельцев.

Актуальность инициативы подтверждают данные Национальной страховой информационной системы за 2023 и 2024 годы. За этот период страховщики ОСАГО не воспользовались своим правом регрессного требования к недобросовестным водителям на сумму 5,7 млрд рублей. Эта внушительная сумма составляет более 98% от общего объема возможных регрессных требований. В результате недостаток средств в системе ОСАГО, вызванный этими нереализованными взысканиями, в конечном итоге компенсируется увеличением страхового тарифа для всех остальных автовладельцев, что приводит к удорожанию полисов.

