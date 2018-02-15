Поволжская политика: «Дагестан наш», электросети Удмуртии — непонятно чьи, Нижний переименовать в Горький

Чем запомнилась первая половина февраля в ПФО

«Реальное время» вспоминает, что произошло в первой половине февраля в регионах Приволжского федерального округа. За эти две недели «поволжские» новости очень часто оказывались в центре внимания федеральных СМИ и всего русскоязычного интернета. К сожалению, поводы не всегда были хорошими.

Вся Россия скорбит вместе с Оренбуржьем

Падение самолета Ан-148, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям» и следовавшего из Домодедова в Орск, черной отметкой вошло в календарь этого февраля. В подмосковном Раменском районе оборвались жизни 71 человека. В Оренбургской области 12 февраля был объявлен траурным днем.

Как сообщали источники «Реального времени», к компании «Саратовские авиалинии» было много претензий со стороны пассажиров по поводу не внушающего доверия парка самолетов. В настоящее время власти Оренбургской области проводят переговоры с крупнейшими авиакомпаниями по вопросу замены авиаперевозчика на регулярном рейсе из Москвы в Орск. Временно перелеты между Орском и Москвой вместо «Саратовских авиалиний» выполняют самолеты компании «Ижавиа».

Перемены коснулись и татарстанского Минздрава. Фото Максима Платонова

Премьера премьера Артема Здунова и почему уволился нижегородский вице-губернатор Роман Антонов

Самое обсуждаемое кадровое решение касается Татарстана — министр экономики региона Артем Здунов стал главой правительства Дагестана. Премьер-министр «со стороны» в закрытом регионе с сильными кланово-патриархальными традициями — это новый рубеж в политике централизации, которую осуществляет Москва. Вместе с тем это определенный знак доверия элите Татарстана, которая оказалась в непростом положении после непродления договора о разграничении полномочий и языкового кризиса в 2017 году. Перемены коснулись и татарстанского Минздрава, где на фоне антикоррупционного расследования произошла трагедия с уходом из жизни замминистра Елены Шишмаревой, а затем и отставка министра Аделя Вафина.

Продолжилась ротация кадров, запущенная врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. 6 февраля покинул свой пост областной министр промышленности и технологий Сергей Безруков. Известно, что он продолжит карьеру на федеральном уровне.

12 февраля уволился по собственному желанию и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Роман Антонов. Эта отставка уже вызвала противоречивые толкования. Антонов занимал свой пост с 2015 года и считается «человеком Бабича» — полпреда президента РФ в ПФО. Часть экспертов видит в этом «руку» врио губернатора Глеба Никитина, который планомерно избавляется от команды своего предшественника Валерия Шанцева Другие усматривают инициативу самого Михаила Бабича, который недоволен ходом предвыборной кампании в Нижегородской области. Антонов курировал аппарат областного правительства. Как ни странно, нового главу аппарата Александра Щелокова также считают человеком еще шанцевской команды, который близок к уволившемуся Антонову.

Окончательно определилось ближайшее карьерное будущее прокурора Марий Эл Сергея Белякова, кандидатуру которого еще в октябре согласовало Государственное собрание республики. На сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о назначении Белякова указом президента РФ. Напомним, что Беляков родом из Татарстана: родился в Казани, в 2007—2008 годах был прокурором Набережных Челнов. Также стало известно, что чиновников Марий Эл ждут массовые сокращения после выборов. 7 февраля был опубликован указ главы республики Александра Евстифеева, который предусматривает оптимизацию численности госслужащих.

Скандалом закончилось заседание совета по науке при главе Башкортостана Рустэме Хамитове. Фото glavarb.ru



Что имел в виду заслуженный психиатр из Башкирии

Скандалом закончилось заседание совета по науке при главе Башкортостана Рустэме Хамитове. Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии БГМУ профессор Владимир Юлдашев в числе прочего произнес следующие слова: «Мы вторгаемся в божественные дела. Мы выхаживаем новорожденных весом 500—600 граммов, мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на другую сторону — детские отделения заполнены детьми с аутизмом, с отставанием в развитии».

Запись разлетелась по каналам Telegram, попала в СМИ и вызвала бурю негодования в социальных сетях. Сам Юлдашев утверждает, что его слова вырвали из контекста, а говорил он лишь о том, что благодаря высоким технологиям у нас есть возможность оказывать помощь недоношенным детям и надо помочь таким детям реабилитироваться, адаптироваться, создать для них систему социальной, психологической помощи.

Кому достанутся электросети Ижевска и Воткинска

Интересная история вокруг муниципальной собственности с околополитическим контекстом назревает в Удмуртии. «Корпорация развития Удмуртии», ответственная за инвестиционную стратегию региона, составила планы-графики мероприятий по приобретению имущества АО «Ижевские электрические сети» и МУП «Воткинские городские электрические сети». Документы поступили на согласование в администрации городов, где находятся предприятия. Сообщается, что завершение процесса отчуждения имущества предприятий должно состояться до окончания 2018 года. Вместе с тем в правительстве региона пояснили, что окончательное решение о приватизации указанных компаний еще не принято, передает «Коммерсант-Удмуртия». Ранее о возможности продажи «Ижевских электрических сетей» заявлял глава Ижевска Юрий Тюрин. Стоимость такой сделки он предварительно оценил в 1,5—2 млрд рублей.

Авторы местных анонимных каналов Telegram связывают с продажей электросетей отставку бывшего главы Воткинска Владимира Перевозчикова, который, по их информации, был противником этой меры. Официально глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Перевозчикова в связи с утратой доверия, за неудовлетворительное качество работы с обращениями граждан.

Максим Сурайкин, возглавляющий партию «Коммунисты России», пошел дальше всех и предложил к 150-летию Максима Горького переименовать Нижний Новгород обратно в Горький. Фото komros.info



В чем еще обвинили Грудинина и зачем Нижний Новгород переименовывать в Горький

Предвыборная президентская кампания в первые две недели февраля не принесла особых сюрпризов. Центром паломничества претендентов на первый пост в стране стал Нижний Новгород, который посетило аж три кандидата: 8 февраля — Владимир Жириновский, 9 февраля — Павел Грудинин, а 12 февраля — Максим Сурайкин. Лидер ЛДПР дал студентам и преподавателям ННГУ имени Н.И. Лобачевского урок политинформации и пошел «в народ» в торгово-развлекательном комплексе «Небо». Кандидат от КПРФ, по слухам, встречался даже с представителями областной администрации, но больше всего разошлась по СМИ история про потасовку на пресс-конференции, когда двое молодых людей на задних рядах развернули плакат с надписью: «Предатель социализма! Предатель народа!». Максим Сурайкин, возглавляющий партию «Коммунисты России», пошел дальше всех и предложил к 150-летию Максима Горького переименовать Нижний Новгород обратно в Горький.

Григорий Явлинский с программой экономических преобразований 5 февраля посетил Самару, а 12 февраля — Саратов. Саратовская программа кандидата от «Яблока» включала встречи с потенциальными избирателями на «Аврора Пак Инжиниринг» и на рынке «Универсальный». Визит в Самару Владимира Жириновского 8 февраля запомнился громкими обещаниями отменить цензуру и критикой спортсменов, которые согласились ехать на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Обогатились золотом из Башкирии и биткоинами из Сарова

А еще первая половина февраля была временем, когда в разных уголках Поволжья и Приуралья искали и находили источники и основы будущего благосостояния.

9 февраля госкопорация «Росгеология» сообщила, что обнаружила в Башкирии крупное месторождение золота и серебра. Корпорация намерена получить лицензию на добычу и заявила, что для добычи запасов целесообразно построить на месторождении шахту. Запасы золота организация оценивает почти в 90 тонн, 62 тонны из которых отнесены к категории Р1 (наличие ресурса подтверждено с высокой степенью достоверности). Запасы серебра оценены почти в 800 тонн.

В этот же день стало известно об аресте ФСБ двух сотрудников закрытого ядерного центра в Сарове Нижегородской области. Инженеры майнили биткоины на своем рабочем суперкомпьютере, за что им может грозить обвинение в государственной измене. В настоящее время майнеры-ядерщики находятся под подпиской о невыезде.