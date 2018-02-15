«Кто мог представить, что Болгар будут посещать более полумиллиона туристов в год!»

Республиканский фонд «Возрождение» вручил VIII том Книги благотворителей

Республиканский фонд «Возрождение» «открыл» девятый том Книги благотворителей, который будет опубликован в этом году. Первыми, кто внес добровольные пожертвования на восстановление памятников истории и архитектуры Татарстана, стали активисты движения Kazan volunteers. Они будут работать с иностранными командами на чемпионате мира по футболу и предложат им посетить Болгар и Свияжск. Корреспондент «Реального времени» посетил церемонию вручения восьмого тома Книги благотворителей и узнал, чьи имена были вписаны в нее в 2017 году.

В 2017 году Болгар посетили более полумиллиона туристов

На церемонии вручения восьмого тома Книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев назвал прошедший год благоприятным для фонда. «Все заданные параметры, к которым мы стремились в 2017 году, были выполнены, некоторые даже с опережением. В этом году мы завершаем основную часть программы, которую наметили при поддержке Владимира Путина. Подумаем, как подвести общие итоги в следующем году», — заявил председатель попечительского совета фонда.

Минтимер Шаймиев заметил также, что Татарстан — единственный в Российской Федерации регион, который за последние 18 лет включил в список ЮНЕСКО три объекта. «Всем хочется сказать спасибо за то, что работа пришлась по душе всему населению, всем благотворителям. Кто в начале мог представить, что через несколько лет произойдет такое: за прошлый год Болгар посетили 540 тысяч, Свияжск — 491 тысяча человек. Болгарский и Свияжский музеи-заповедники находят новые подходы к привлечению гостей. Туристы мощно посещают Татарстан. Вот что значит «идущий одолеет». Я могу всех пофамильно перечислить и поблагодарить», — сказал государственный советник РТ.

В прошлом году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО были включены Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска. Фото Михаила Козловского

Какие музеи откроют в этом году в Болгаре и Свияжске

Напомним, что в прошлом году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО были включены Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска. За 7 лет работы фонда «Возрождение» удалось добиться внесения в список ЮНЕСКО также Болгарского историко-архитектурного комплекса. К слову, включение в этот список первого татарстанского объекта, Казанского кремля, также было инициировано Минтимером Шаймиевым.

На территории заповедников продолжается процесс музеефикации: в Болгаре планируется открыть 13 новых музеев, в Свияжске — 9. «По объему и содержательной части музеи разные, — сообщи Минтимер Шаймиев. — В Болгаре будет открыт музей Абдуллы Алиша, он выходец из Спасского района. В Свияжске не первый год строим музей археологии дерева (напомним, он станет первым в России, — прим. ред.)».

В Болгаре ведутся работы по благоустройству трехкилометровой набережной, во время прогулки по которой можно будет узнать всю историю Болгар. Отдельно Минтимер Шаймиев упомянул интерес фонда к изучению Шелкового пути. Правда, работа в этом направлении потребует участия многих иностранных государств.

«В этом году завершается строительство гостиничного комплекса «Кул Гали». Создали управляющую компанию, которая постепенно войдет в курс дела и примет участие при сдаче объекта. Продолжается воссоздание собора Казанской иконы Божией матери», — перечислял планы на этот год госсоветник РТ. Он также отметил, что Владимиру Путину в ходе его последнего визита в Казань тоже вручили Книгу благотворителей, в которую с согласия президента РФ добавили и его фамилию.

В этом году завершается строительство гостиничного комплекса «Кул Гали». Фото Михаила Козловского



Благотворители: от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, от Краснодара до Салехарда

Перед тем, как наградить гостей восьмым томом Книги благотворителей и благодарственными письмами Республиканского фонда возрождения памятников истории и архитектуры РТ, исполнительный директор фонда, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова напомнила о том, что за 8 лет в Книгу было вписано 74 тысячи имен. В восьмом томе содержится более 6 тысяч фамилий благотворителей. География жителей России, внесших свой вклад в сохранение исторического наследия РТ, охватывает 31 город — от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, от Краснодара до Салехарда. В 2017 году к делу сохранения культурного наследия Татарстана присоединились и соотечественники из Германии и Италии.

Первые книги и благодарственные письма Минтимер Шаймиев вручил Рауилю Рахматуллину, депутату Государственного Совета РТ, который, по словам Татьяны Ларионовой, неизменно каждый год перечисляет средства в фонд «Возрождение». Книгу получил и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Предприятие ежемесячно поддерживает фонд «Возрождение», перечисляя средства и для объектов Болгара и Свияжска, и для собора Казанской иконы Божией матери. В церемонии отметили и вклад генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина. Его личную поддержку и помощь предприятия Татьяна Ларионова назвала бесценными для фонда.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежемесячно поддерживает фонд «Возрождение», а личную поддержку Азата Бикмурзина и помощь ПАО «Нижнекамскнефтехим» Татьяна Ларионова назвала бесценными для фонда

Портал Альгамбры и экспертиза руин пещерного храма

На сцену для награждения пригласили также глав Спасского, Зеленодольского, Бавлинского, Ютазинского и других районов. Их фамилии также вписаны в историю сохранения исторического наследия Татарстана. В список благотворителей попала и «удивительная женщина, которая с первых дней перечислила личные средства фонду» — нотариус Милеуша Хабибуллина.

За поддержку в строительстве Болгарской исламской академии наградили Хайдара Камалетдинова, вице-президента Международной ассоциации исламского бизнеса, за участие в воссоздании собора Казанской иконы Божией матери — генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева.

Рашид Утешев, генеральный директор ООО НПЦ «Нефтехимэнергосбыт», передал в дар Болгарскому музею-заповеднику миниатюрную копию одного из резных порталов Альгамбры, которая также входит в список наследия ЮНЕСКО. Этот поступок стал поводом для занесения Рашида Утешева в Книгу благотворителей.

За нематериальный вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией матери наградили заслуженного архитектора РТ, старшего преподавателя КГАСУ Фариду Забирову. Она на безвозмездной основе провела сложную историко-культурную экспертизу руин пещерного храма собора. Без этой работы нельзя было приступить к восстановлению собора.

А затем Минтимер Шаймиев открыл страницы девятого тома книги, который будет опубликован в этом году. В нем первыми благотворителями стали активисты движения Kazan volunteers, которые перечислили деньги на счет республиканского фонда «Возрождение», но отметили, что самый большой свой вклад внесут в дни проведения чемпионата мира — 2018, когда гостям и участникам будет предложено посетить Болгар и Свияжск.

Минтимер Шаймиев открыл страницы девятого тома книги, который будет опубликован в этом году



Напомним, добровольные пожертвования фонд «Возрождение» направляет на восстановление Болгара и Свияжска, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией матери. Восьмой том Книги благотворителей как и семь предыдущих доступны в электронном виде для ознакомления на сайте фонда «Возрождение».