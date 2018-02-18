Куда пойти в Казани: Лондонский фестиваль, бельгийское кино и «МотоМасленица»

Афиша мероприятий с 19 по 25 февраля

Очередная рабочая неделя будет короткой — 23 февраля страна отметит День защитника Отечества. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому мы будем отдыхать три дня подряд. Но и будни, и выходные будут насыщены как деловыми, так и культурными событиями. Встречайте новую рабочую неделю вместе с афишей «Реального времени».

1. Представители «Ленты» и Alibaba дадут мастер-класс (18+)

19 февраля в здании ТПП РТ пройдет обучающий семинар для товаропроизводителей. Официальные представители «Ленты» расскажут о своих стандартах работы с поставщиками и проведут торгово-закупочную сессию. Своим опытом также поделятся представители международной торговой площадки Alibaba. Спикеры сделают акцент на том, как российские компании выходят на новые рынки сбыта.

Начало — в 13.30, необходима предварительная регистрация.

2. Классический вечер (18+)

20 февраля в зале им. Рахманинова пройдет концерт фортепианного дуэта. Солируют Екатерина Болотнова и Диана Черная. В программе — сочинения Баха, Моцарта, Бородина, Рахманинова, Дебюсси.

Начало — в 18.30, стоимость билета — 100 рублей.

С 21 по 23 февраля в Казани пройдет ретроспектива фильмов Жако Ван Дормеля. Кадр из фильма «Новейший завет»



3. Казанцам покажут бельгийское кино (18+)

С 21 по 23 февраля в Казани пройдет ретроспектива фильмов Жако Ван Дормеля. Фильмы покажут в сети кинотеатров «КАРО». Зрители увидят три картины бельгийского режиссера: «Господин Никто», «Новейший завет» и «День восьмой». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Помимо Казани ретроспектива пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Калининграде и Сургуте. В Москву и Санкт-Петербург режиссер приедет лично, чтобы обсудить фильмы со зрителями.

Показ будет начинаться в 19.30 все три дня. Стоимость билетов — от 300 рублей.

4. В «Углу» — философские размышления (18+)

22 февраля в творческой лаборатории «Угол» покажут спектакль «Один на Луне». Спектакль основан на стихотворениях современных поэтов, посвященных теме одиночества.

24 февраля в «Углу» можно будет посмотреть спектакль «Индивиды и атомарные предложения». Это математический трактат на основе идей Бертрана Расселла и Людвига Витгенштейна. В прошлом году спектакль вошел в престижную «Маску Плюс» — экспериментальную внеконкурсную программу театральной премии «Золотая маска».

Начало — в 19.00, стоимость билетов — 350 рублей.

23 февраля в творческой лаборатории «Угол» пройдет концерт дуэта KGXXX — Дмитрия Курляндского и Андрея Гурьянова. Фото kotaerecords.com



5. В ритме импровизации (18+)

23 февраля в творческой лаборатории «Угол» пройдет концерт дуэта KGXXX — Дмитрия Курляндского и Андрея Гурьянова. Выступление состоится в рамках проекта «Теории современности». Дуэт выступает в стиле импровизационной музыки, сообщают организаторы.

Начало — в 19.00, вход свободный.

6. В Казани будут говорить о социальной педагогике (18+)

С 23 по 25 февраля в Казани пройдет образовательный форум для педагогов социальной сферы «Личное дело». Мероприятие направлено на поддержку социальной педагогики в России. Участниками станут специалисты социальных учреждений со всей России. В программе — лекции и мастер-классы по теме. По итогам планируется создать виртуальную площадку с обучающими видеолекциями.

Форум пройдет на трех площадках: в Казанской ратуше, отеле «Регина» и университете «Иннополис».

7. В Доме актера покажут анимационное кино (16+)

С 23 по 27 февраля в казанском Доме актера пройдет Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF-2018. Казанским зрителям впервые покажут лучшие фильмы последней конкурсной программы фестиваля: 12 анимационных фильмов продолжительностью 90 минут. Все картины пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль начнется 23 февраля в 19.00, 25 февраля — в 17.00, 26 и 27 февраля — в 19.00.

За билет нужно будет заплатить 250 рублей.

С 23 по 27 февраля в казанском Доме актера пройдет Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF-2018. Фото vk.com/liaf.festival



8. В Казани проводят зиму на мотоциклах (18+)

25 февраля в Казани пройдет «МотоМасленица». В программе: любительские спортивные мотогонки на технике различных классов, масленичные гулянья и развлечения для всей семьи, активные конкурсы. Спортивное мероприятие пройдет на мотокроссовой трассе «Елки».

Начало — в 9.00, вход свободный.

9. В филармонии сыграет «Импровиз-рояль» (18+)

25 февраля в Казанской филармонии пройдет шоу фортепианных импровизаций. В программе — классические, джазовые, народные и популярные темы. Пианисты ансамбля «Импровиз-рояль» импровизируют в 14 рук на двух роялях на самые разные темы — от Баха до «Битлз», от Моцарта до «Чунга-Чанги».

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 250 до 1000 рублей.

10. В ГБКЗ прозвучат романсы (18+)

25 февраля в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет очередной вечер камерной музыки «Музыка при свечах». В программе второго концерта прозвучат старинные романсы. Музыкальная палитра программы объединит романсы Алябьева, Булахова, Глинки, городские и цыганские романсы. Также прозвучат инструментальные произведения Чайковского, Бородина, Рахманинова.

Начало — в 15.00, стоимость билетов — от 400 до 500 рублей.

Международная научно-практическая конференция будет посвящена 200-летию выдающегося татарского историка Шигабутдина Марджани. Фото Максима Платонова



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