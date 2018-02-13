«Некрасиво себя повели»: как керченский завод «Залив» хотел обхитрить казанского подрядчика

Арбитражный суд РТ встал на защиту «СтройАрсенала»

Керченский судостроительный завод «Залив», подконтрольный Зеленодольскому заводу им. Горького, не сумел «стрясти» с татарстанского подрядчика ООО «Промышленно-торговая фирма «СтройАрсенал» пени и неустойку за якобы многомесячную просрочку исполнения контракта на поставку и пусконаладку оборудования для металлоконструкций. Вчера арбитражный суд РТ отказал ему в удовлетворении требований, согласившись с доводами «СтройАрсенала» о том, что у самого судостроительного завода не было технических возможностей для приема тяжелого станка весом в 50 тонн. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Керченский «Залив» потерпел поражение в Казани

Неожиданно завершилось вчера финальное судебное заседание, поставившее точку в тяжбе керченского судостроительного завода «Залив» с малоизвестной казанской фирмой «Промышленно-торговая фирма «СтройАрсенал». Судостроительный завод с именем проиграл спор рядовому казанскому подрядчику по всем заявленным исковым позициям. От шока представитель керченского завода не могла сдержать слез, покидая здание суда в расстроенных чувствах — разумеется, ей не захотелось ничего комментировать для прессы. И хотя сумма проигранного иска абсолютно непринципиальна для керченского завода, было видно, что защитницу интересов крымских судостроителей щемило чувство обиды за то, что их поставщику удалось избежать выплаты материальной компенсации за нарушение сроков выполнения договорных обязательств. На самом же деле, события происходили в как захватывающем триллере с неожиданными поворотами.

Сделка по рекомендации?

В общей сложности «Залив» потребовал взыскать с казанского подрядчика пени в размере 6,16 млн рублей — в основном за нарушение сроков монтажа оборудования, пусконаладочных работ и ввода поставленного оборудования в эксплуатацию. В случае проигрыша «СтройАрсеналу» предстояло выплатить сумму значительно большую, чем выплаченный крымчанами аванс. Каким образом «СтройАрсенал» заполучил внушительный для себя контракт — загадка; ни одна из сторон процесса не захотела разглашать «Реальному времени» подробности его заключения. Более того, доподлинно (то есть до рубля) неизвестной осталась и общая сумма контракта, так что можно предположить, что он не мог быть подписан без рекомендаций авторитетных бизнесменов. Как бы то ни было, но сама сделка внушительна разве что для подрядчика. Так, во время судебного разбирательства представитель «Залива» утверждала, что контрагенту был перечислен аванс в 4,7 млн рублей, что составляет 80% от стоимости контракта, так что последняя не превышает 8 млн рублей. Но для крымчан каждый рубль сейчас дорог.

«СтройАрсенал» не мог приступить к оказанию услуг шефмонтажа, так как отсутствовали фундамент и рольганги для доставки станков. Монтажные работы задержались по вине самого заказчика», — заявил на заседании суда представитель казанской компании. Фото vk.com



Вдруг вспомнили про фундамент

В ходе прений защитница керченского завода напомнила суду, что казанский поставщик был обязан поставить оборудование для металлоконструкций еще в конце 2015 года, но «до сих пор ничего не сделано», а «пусконаладочные работы не завершены в полном объеме». Представитель ПТФ «СтройАрсенал» Артур Атзитаров парировал тем, что у его компании не было технической возможности произвести своевременную отгрузку оборудования, так как сам заказчик предупредил о слабом грунте и необходимости возведения фундамента под тяжеловесную технику весом 50 тонн. «Соответственно, «Стройрсенал» не мог приступить к оказанию услуг шефмонтажа, так как отсутствовали фундамент и рольганги для доставки станков. Монтажные работы задержались по вине самого заказчика», — заявил на заседании суда представитель казанской компании. «Довод о том, что у нас не было технических возможностей принять оборудование, не обоснован, — возразила ему защитница «Залива». — Судостроительный завод имеет много производственных площадок, и вес, и габариты судов намного больше, чем у этих станков».

Однако тут же выяснилось, что сам керченский завод направил письмо казанскому подрядчику о переносе сроков монтажа. «30 ноября 2016 года мы получили письмо о том, что массу в 50 тонн выгрузить в землю невозможно, грунты «уйдут» и техника в итоге сломается, и было решено построить фундамент. Потом они несколько раз переносили сроки», — сообщил Атзитаров. Однако в договорных обязательствах сторон постройка фундамента не фигурировала, а само соглашение о переносе сроков не заключалось. Из-за этих формальностей казанский подрядчик выходил виноватым в срыве.

«Станкор» смонтировал вместо казанцев

Однако обнаружилась еще одна подробность, которая заставила усомниться подрядчика в добросовестности заказчика. Во время разбирательства суд получил письменное заключение екатеринбургского ООО «Группа компаний «Станкор», которое в обход казанцев уже смонтировало оборудование. Правда, договор на монтаж с ним так и не был подписан, так как действовал контракт с казанцами, которые ничего не подозревали об этом подвохе. Объясняя эту несуразицу, представитель «Залива» рассказала, что руководство завода пыталось в одностороннем порядке разорвать отношения со «Стройарсеналом», направив по почте уведомление о разрыве договорных отношений. «Так как переписка велась с 2015 года по декабрь 2016 года, где мы неоднократно просили все исполнить по договору», — объяснила она причину разрыва. Правда, сами казанцы ничего не получили, продолжая ожидать окончания фундаментных работ в Керчи. В это время руководство «Залива» направило коммерческое предложение ГК «Станкор», предложив принять участие в запросе котировок, но екатеринбуржцы отказались, установил арбитражный суд.

Выслушав позиции сторон, арбитражный суд принял решение отказать в удовлетворении требований завода. Фото Максима Платонова

«Некрасиво повели себя»

— Заказчик еще не расторг договор, но уже на котировку отправляет. Это говорит о том, что он некрасиво себя повел, — заявил Атзитаров.

По его словам, договариваясь «за спиной» казанской фирмы, которая не знала о расторжении, судостроительный завод намерен был «не оплатить нам 2 млн рублей (оставшейся суммы, — прим. ред.), а заключить контракт на 450 тысяч рублей с фирмой, которая предоставляет коммерческое предложение намного ниже».

— Согласно общим нормам, ответчик вообще может не получить почтового уведомления. Это его право. Другой вопрос — это риск. Но не бывает так, что вы отправили что-то, а завтра вы говорите: мы считаем, что отправлено. Действия должны быть последовательными и четкими. Вы отправлением от 15 июля 2017 года заявляете отказ от договора, но по настоящее время указываете, что монтаж и пусконаладка не выполнены вашим контрагентом. То есть вы считаете договор (со «СтройАрсеналом») действующим? — уточнила судья у представителя истца. — Пусконаладочные работы в полном объеме не завершены? — еще раз переспросила она. И, получив утвердительный ответ, спросила, — А зачем вы котировки объявляете?

— А мы хотели ввиду злостного уклонения увидеть, сколько стоят эти услуги, — последовал ответ.

Выслушав позиции сторон, арбитражный суд принял решение отказать в удовлетворении требований завода.