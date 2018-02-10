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Видеоопрос: как, по-вашему, сработали коммунальные службы Казани во время рекордного снегопада?

07:00, 10.02.2018 15
Видеоопрос: как, по-вашему, сработали коммунальные службы Казани во время рекордного снегопада? Фото: Максим Платонов

В начале недели Казань оказалась во власти снежной стихии: в ночь с 4 на 5 февраля в городе выпало 24 мм осадков — почти месячная норма. В детсадах и школах ввели режим свободного посещения, было приостановлено движение междугородних автобусов и отменено несколько авиарейсов.

«Как вы оцениваете работу коммунальных служб Казани во время и после снегопада?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей столицы РТ.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 10 февр
    Никак. У нас ничего не почистили
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  • Анонимно 10 февр
    Первый день, когда еще снег шел, никто не чистил Наверное ждали пока снег остановится
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    Анонимно 10 февр
    Вот именно! У нас дверь в подъезд еле открывался!
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  • Анонимно 10 февр
    Классный снежный день. Дети счастливы
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    Анонимно 10 февр
    И взрослые рядом с ними
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  • Анонимно 10 февр
    В понедельник не убирались вообще. Но это неудивительно. Столько снега не уберешь
    Ответить
  • Анонимно 10 февр
    Мне жаль было коммунальщиков. Столько работы навалило
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  • Анонимно 10 февр
    До сих пор сугробы. Не видно вообще как выезжать на дороги
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  • Анонимно 10 февр
    Люди привыкшие. Все наверное не очень довольны, но улыбаются
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  • Анонимно 10 февр
    Сами откапывались как могли
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    Анонимно 10 февр
    Очень здорово для здоровья!
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  • Анонимно 10 февр
    Вот бы еще снегопад был. Снова бы не поехали на работу
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  • Анонимно 10 февр
    Из деревни приехали родные, они в шоке от города, что не убрано
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  • Анонимно 10 февр
    Не очень. у нас во дворе до сих пор полно снега
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  • Анонимно 10 февр
    Ничего не почищено
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