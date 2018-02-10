Видеоопрос: как, по-вашему, сработали коммунальные службы Казани во время рекордного снегопада?

В начале недели Казань оказалась во власти снежной стихии: в ночь с 4 на 5 февраля в городе выпало 24 мм осадков — почти месячная норма. В детсадах и школах ввели режим свободного посещения, было приостановлено движение междугородних автобусов и отменено несколько авиарейсов.