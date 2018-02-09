Кардиохирург Ренат Акчурин: «Некоторые гонятся за откатами, но их время проходит»

КМИЗ может запустить собственное производство игл для шприцев, которые импортируются на 3 млрд рублей в год

«Некоторые все еще гоняются за откатами, но они не знают, что их время проходит», — ратовал сегодня за отечественную медицинскую промышленность известный кардиохирург, академик РАН Ренат Акчурин. Он лично приехал на открытие крупнейшего стерилизационного центра «КМИЗ Луч», основанного его давним партнером и другом Нуром Шакировым. Подробности события — в репортаже «Реального времени».

«В советское время можно было заразиться гепатитом»

На протяжении почти 45 лет знаменитый хирург «запускает производства» новых микрохирургических инструментов для сложных сосудистых операций на базе КМИЗ. Вспоминая историю своей дружбы с Нуром Шакировым, Акчурин рассказал, что их знакомство состоялось при создании опытного образца микрохирургических инструментов для пришивания рук, пальцев и даже ног, ампутированных при травмах. Но настоящий авторитет хирургов КМИЗ завоевал, когда начал выпускать сконструированные Акчуриным зажимы и пинцеты для оперирования сердечных артерий.

— Нельзя не беспокоиться за состояние российской медицинской промышленности, которая была потеряна в конце 90-х годов. Без связки с ней нет будущего у здравоохранения, — делился он мыслями с журналистами перед началом церемонии запуска. По его словам, здесь будет открыто медицинское производство, которое не только «заставляет расти портфели инвесторов», но и дает национальному здравоохранению «сильное оружие для спасения жизней». «Раньше медсестры кипятили медицинские шприцы перед уколами и инструменты перед операциями. Но все равно без заражений не обходилось, больные заболевали и гепатитом, — вспоминал Акчурин. — А теперь вот в этих камерах, — он показал на затемненные стерилизационные блоки, — переносчики болезней «сгорают».

В селе Кирби будет проходить обязательную стерилизацию весь ассортимент одноразовых медицинских изделий и металлических микрохирургических наборов КМИЗ



Из Подмосковья в Лаишево

Казанский медико-инструментальный завод открыл сегодня в селе Кирби Лаишевского района собственный стерилизационный центр «КМИЗ Луч», в котором будет проходить обязательную стерилизацию весь ассортимент одноразовых медицинских изделий и металлических микрохирургических наборов КМИЗ. Ежегодно завод выпускает продукции на 600 млн рублей, но из-за отсутствия собственных мощностей по стерилизации ему приходилось сдерживать рост. Как рассказал журналистам глава дочерней компании «КМИЗ Луч» Фанис Шамсетдинов, до сих пор приходилось вывозить продукцию в Подмосковье, где случались задержки с отгрузкой.

По словам Шамсетдинова, в первую очередь комплекс КМИЗ инвестировал 160 млн рублей собственных средств и столько же готов направить на вторую очередь в 2019 году. Поставщиком стерилизационных камер выбрана итальянская компания DE LAMA, а сама технология основана на обработке окисью этилена. «В настоящее время установлены две камеры мощностью 30 кубов в час каждая, и еще две будут закуплены в следующем году», — раскрыл подробности проекта Шамсетдинов. С открытием стерилизационного центра у КМИЗ будут развязаны руки, и он сможет ежегодно наращивать производство инструментов — с объема продукции на 0,8 млрд рублей в 2018 году до 1,2 млрд в 2020 году.

Стерилизационный центр «КМИЗ Луч» загружен на 80—90%, но остается ниша для сторонних производителей. «За сутки здесь можно простерилизовать 120 кубометров — это огромный объем, который позволит обеспечить не только Татарстан и Поволжье, но и часть России», — обрисовал масштаб проекта Ренат Акчурин.

Присутствовавший на церемонии открытия комплекса президент Татарстана Рустам Минниханов сделал достаточно любопытное замечание для инвесторов. Он дал понять промышленникам, что дополнительные производства нужно выводить за пределы Казани. «Мы считаем, что такие проекты (за чертой города, — прим. ред.) очень важны, мы должны освободить Казань от промышленного производства и размещать предприятия в округе. Географическое положение этой территории очень удобное, есть автотрасса, аэропорт, город рядом», — подчеркнул президент Татарстана.





Рустам Минниханов дал понять промышленникам, что дополнительные производства нужно выводить за пределы Казани



Уколоть китайцев

Открытие центра может дать каскадный эффект: КМИЗ вынашивает идею открытия у себя нового производства игл для шприцев. Как рассказал «Реальному времени» председатель Всероссийского общественного совета медицинской промышленности Юрий Калинин, сейчас в страну импортируется игл на 3 млрд рублей из Германии, Японии, Кореи и Китая. Это почти 80% рынка. Но если КМИЗ найдет конкурентоспособную схему, переиграет по цене китайцев, то проект пропишется в республике. По его данным, сейчас в страну импортируется зарубежной медицинской техники на 256 млрд рублей (включая дорогостоящие томографы), и лишь 20% замещается отечественными аналогами.