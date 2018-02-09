Поволжский Telegram: за что лишают гражданства в Нижнем и о чем Хамитов договорился с Чемезовым

Главные слухи и версии событий из криптоканалов в регионах ПФО

«Реальное время» продолжает знакомить читателей с Telegram-каналами Приволжского федерального округа. Вашему вниманию — недельный обзор вбросов и инсайдов от самых популярных из них.

Регионы ПФО готовятся к выборам президента

Если предвыборная кампания не очень конкурентна, она превращается в набор сигналов и технологий, которые нужно разгадать.

LIFE18

Неожиданно в столице Удмуртии проявились сторонники Сергея Бабурина, бывшего вице-спикера Госдумы, а ныне позиционирующего себя как кандидата в президенты России от «Российского общественного союза». И они даже отрапортовали, что собрали необходимое количество подписей для нашего региона.

Активисты в накидках с анфасом усато-седоватого политика были замечены в выходные у торговых центров и магазинов Ижевска. И похоже, что у кандидата из «90-х» есть все шансы быть зарегистрированным.

У него есть как минимум два выгодных обстоятельства для этого: во-первых, Бабурин на Б, значит, в бюллетене он будет стоять выше кандидата от КПРФ Грудинина. А во-вторых, типаж Бабурина здорово оттеняет образ того же Грудинина (та же фактура, пышные усы, благородная седина). Чем не борец за умы и сердца левого электората?

Павел Грудинин. Фото Рамиля Рахматова (proufu.ru)

«Усы Хамитова»

По итогам визита Грудинина в Уфу можно сказать, что Кремль мощно прокачал его рейтинг. Благодаря федеральным телеканалам, его теперь знают в каждом ауле и городе республики. В ходе визита он, как и следовало популисту, обещал дать избирателю все, что он хочет. Не обошлось и без заигрывания с башкирской общественностью — Грудинин возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву. Проект «апешечки» (администрации по президента РФ, — прим. ред.) по повышению интереса к выборам через допуск к ним яркого популиста можно признать успешным.

Скандал в Нижнем Новгороде. «Лишение гражданства РФ» претендента на пост мэра Владислава Атмахова



Лидер жириновцев в областном парламенте получил необычное уведомление. До этого он бросал вызов победившему кандидату на пост мэра.

ПОЛИТелеНН

Странное утро. Творится что-то неладное.

Разве можно вот так просто взять и лишить гражданства неугодного тебе человека?! Да легко! Без причины и следствия.

«Нижегородский Олень»

У депутата Законодательного собрания от ЛДПР Владислава Атмахова отняли паспорт (!). Это уже какой-то новый уровень борьбы с инакомыслием — не можешь лишить неудобного депутата мандата, тогда лиши его гражданства. Не в СИЗО, так давайте паспорт отберем. Сильно напоминает те методы, которые сейчас применяют изуверы из МОК с нашей страной.

Владислав Атмахов (справа). Фото stnmedia.ru

Владислав Атмахов, депутат и руководитель фракции ЛДПР в ЗАКСО Нижегородской области, получил уведомление о том, что с 24 января 2018 года он больше не является гражданином РФ. При всем этом «негражданин» Владислав Атмахов русский, родился в русской семье, отец — офицер КГБ, с 1989 года проживает в России, работал в органах МВД России (!), четырежды избирался депутатом различных уровней власти (!).

В ЛДПР эту ситуацию связывают с решением Владислава Атмахова принять участие в конкурсе на пост главы администрации Нижнего Новгорода.

Приговор кировскому экс-губернатору Никите Белых

8 лет строго режима либеральному губернатору стали самым резонансным событием и вызвали диаметрально противоположные интерпретации.

«СоленыУши»

Позиция защиты бывшего кировского губернатора сводилась прежде всего к попытке доказать, что у Белых не было таких расходов, которые могли быть профинансированы из коррупционных доходов. Не было коллекции часов, дорогой недвижимости и дорогих автомобилей. Прокуроры в судебном заседании спрашивали, как губернатор финансировал свою семью, оплачивал обучение сына в Великобритании, на какие средства он совершал зарубежные поездки и угощал своих друзей винами в ресторанах.

Версия, которая была озвучена Белых, не вызывает доверия — до того, как занять должность, он, якобы, передал несколько десятков миллионов рублей своему знакомому, а тот по его поручению оплачивал счета наличными. Из тумбочки.

Ничего так не доказывает практику взяток, как глупая попытка оправдать расходы, которые не соответствуют доходам.

«Кировский шептун»

Ой-ой, Сергей Павлинович (Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, — прим. ред.) тут рассказывает всем, что он, дескать, Белых предупреждал и проч., и проч. Хм. Мы только отметим, что всей своей политической карьерой Сергей Павлинович был обязан именно Никите Белых. Собственно, «проект Мамаев» и был создан с тем, чтобы периодически покусывать чересчур свободного российского губернатора. Во всяком случае, такие задачи ставились перед Мамаевым, когда он в 2012 году получил мандат депутата Госдумы. К слову, сам Мамаев в кулуарах не раз хвастался тем, что на мочилово Белых его вдохновлял тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Никита Белых. Фото russian.rt.com



«Методичка»

После того, как Никите Белых дали 8 лет строгого режима, что в его случае почти равносильно смертному приговору (ему нет и 43, но он тяжело больной человек), проклятия посыпались в адрес суда, силовиков (главных бенефициаров), лично Путина. Но давайте не забывать, кто все эти годы не просто подливал масла в огонь, а активно работал на то, чтобы Белых оказался на зоне и медленно умирал.

Этого человека зовут Глеб Кузнецов. Он глава кремлевского фонда ЭИСИ, а до смены Володина на Кириенко несколько лет работал на силовую верхушку Кировской области, которая в итоге смогла сковырнуть ненавистного им губернатора. Ненавистного не по взглядам, конечно. Просто бабками мало и не с теми делился.

Подоплека отставок и назначений, состоявшихся и предполагаемых

О превратностях кадровой политики.

«Очки Бречалова

Сегодня один из надежных источников сообщил, почему Бикбулатов (заместитель главы города Ижевска, — прим. ред.) написал заявление об уходе. Оказывается, он узнал, что с понедельника, 29 января, начнется серьезная проверка в городской администрации. Ее будет проводить группа специалистов из республиканского правительства. Они будут проверять всю финансовую документацию, особенно все, что касается расходования бюджетных средств. Проверка будет проходить в течение месяца. После этого подобные проверки будут проведены в других муниципальных образованиях.

«Усы Хамитова»

Наблюдатели сообщают, что назначение Камиля Хамитова на пост директора по ИТ (сын главы Башкирии получил должность в Уфимском моторостроительном производственном объединении, — прим. ред.) вряд ли могло произойти без согласования с Сергеем Чемезовым. В политтусовке Уфы уже ходят слухи о том, что глава «Ростеха» благоволит Рустэму Закиевичу. Якобы Хамитов активно ищет новых друзей (перед старыми он не выполнил обязательства) в путинском политбюро. Если это действительно так, то это будет любопытным прецедентом для башкирской политики. Раньше деятельность «Ростеха» в Башкирии, с точки зрения политических процессов, ограничивалась лишь продвижением «своих» директоров УМПО в Горсовет Уфы и Курултай.

Андрей Воробьев. Фото Александра Щемляева (mosreg.ru)

«Усы Хамитова»

Все более интенсифицируются слухи об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этой истории башкирской общественности интересна судьба Радия Хабирова (глава городского округа Красногорска, потенциальной столицы Подмосковья, — прим. ред.). Вполне вероятно, что новый губернатор захочет иметь на посту мэра столицы Подмосковья своего человека. Да и не каждый губер сможет выдержать около себя сильного политика. В этой связи очевидно, что карьера видного чиновника из Башкирии находится в точке бифуркации — займет ли он пост губернатора Московской области или все-таки вернется к нам в Башкирию?

LIFE18

Один из потенциальных претендентов на должность нового главы Ижевска после ухода в отставку Тюрина (глава администрации Ижевска, — прим. ред.) — председатель гордумы Гарин — начал осваивать новую технологию общения со своими избирателями через социальные сети.

Telegram на страже местных интересов

Инсайды и крики души об акулах крупного бизнеса и беззащитных регионах.

«Усы Хамитова»

Опыт Башкирии показывает, что банковским служащим категорически нельзя позволять возглавлять региональное руководство. Мышление по модели «затраты-прибыли» — это про коммерческое предприятие, а не про принятие решений в сложном регионе. «Счетоводы» только и делают, что сводят дебет с кредитом, не думая о социальных последствиях принятых решений и о развитии в целом.

«Нижегородский Олень»

Муниципальный нижегородский канал (Водоканал, — прим. ред.) в очередной раз пытаются «отжать» у города в пользу голодающих московских олигархов. Не секрет, что особый интерес к муниципальным предприятиям Нижегородской области проявляют олигархи Виктор Вексельберг («Ренова», «Т-Плюс» и др.) и друг Валерия Шанцева — Леонид Казинец («Баркли»). Помощь в лоббировании интересов олигархов по коммунальным предприятиям оказывают на территории всей Нижегородской области и. о. замгубернатора Байер (экс-сотрудник «Баркли»), и. о. замгубернатора Антонов и некоторые другие члены правительства. Так было в Арзамасе, так было в Дзержинске, так было в Кстово — с разной степенью успеха. Схема проста до безобразия — доведение предприятия якобы до банкротства и его фактическая приватизация (передача в частные руки) с помощью концессионной сделки или путем захвата управления. В частности, олигархи уже предпринимали несколько таких попыток завладеть нижегородским водоканалом. Но силами нижегородских депутатов и руководства города стратегически важное предприятие, которое до сих пор приносит доход в городскую казну, каждый раз удавалось сохранить в городской собственности.