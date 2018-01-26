Поволжский Telegram: нижегородская ярмарка вакансий, арест кировского гаишника и «внезапные» снегопады

Топ новостей недели в ПФО по версии «Реального времени» из криптоканалов

«Реальное время» подготовило недельный обзор вбросов и инсайдов от наиболее популярных в ПФО телеграм-каналов.

Панову от «благодарных нижегородцев»

Нижегородскую повестку бодрят недавнее избрание мэром столицы области Владимира Панова и кадровые изменения в составе областного правительства (то есть в команде и.о. губернатора Глеба Никитина).

«Нижегородский Олень»

Хотим искренне пожелать Владимиру Панову успеха как политику, и чтобы в итоге получилось не так как в Кстово. Тогда, в 2006—2007 гг. Владимир Панов пробыл главой Кстово всего около года. В 2006 году главой он пришел также «на ножах» и при поддержке внешних для города бизнес-группировок. Что-то очень сильно напоминает, да?

<…>

Хотим искренне пожелать Владимиру Панову успеха и как хозяйственнику, чтобы в итоге получилось не так, как с реконструкцией Покровки в этом году. Пожалуй, это один из немногих реальных и осязаемых проектов депутата Владимира Панова в Нижнем. От «Единой России» Владимир Панов курировал реализацию проекта реконструкции улицы Большой Покровской в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Разные уровни власти выделили 179 миллионов рублей (121,5 миллионов рублей из них — бюджет Нижегородской области). Конкурс на проведение работ по реконструкции выиграл питерский (ну а какой еще?) подрядчик «ООО Возрождение». Стоит ли писать здесь, как оценивают итоги этой работы «благодарные нижегородцы»? Гуляя по главной пешеходной улице города, даже самые культурные нижегородцы и гости города — плюются, матерятся и дурными словами вспоминают «Единую Россию», депутата и федеральные власти. Реконструкция, которая должна была завершиться PR-триумфом новой власти, обернулась грандиозным скандалом.

Владимир Панов. Фото gorduma.nnov.ru



«ВОВК»

Оказывается, запрет писать с бэк-брифинга мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова касается только СМИ, а не дорогой тележеньки. Поэтому вот несколько тезисов с бэка:

<…>

— по Покровке — правительство сразу говорило, что подрядчик не наш и неблагонадежный. Но администрация настояла. Сойдет снег — отремонтируют улицу;

— по председателю гордумы — кого выберут депутаты, тот и будет. Не ответил, поддержит ли Солонченко (Елизавета Солонченко — мэр Нижнего Новгорода в июне-декабре 2017 года, — прим. ред.);

— по кадрам: всех надо проверить (завтра проверка по бюджету, по итогам кто-то из этого блока может быть уволен...);

— Панов планирует раз в месяц проводить открытые встречи с жителями. А формат оперативок изменить;

— Панов говорит о себе в третьем лице («глава города Панов...») и постоянно произносит слово «транспарентность».

«ВОВК»

Давал сегодня комментарий для программы «Честный час» по новым назначениям в кабинет правительства Глеба Никитина. Проанализировал всех назначенцев. И вот какие оргвыводы:

— Никитин увеличил число своих заместителей, при этом все прошлые замы остались на своих местах. Но у Сватковского и Антонова ровно вполовину забрали полномочий. Вывод — им меньше всего доверяет губернатор. После выборов президента и чемпионата мира структура снова может поменяться, и тогда уже нынешние замы пойдут лесом.

— Никитин заменил шесть министров, еще троих ждем с минуты на минуту. Среди них — ни одного нижегородца, хотя вриогубернатор обещал обратить внимание на местные кадры. Но местные, то есть мы с вами, оказались бездарными провинциалами. Пришли ребята из Крыма, Перми, Питера, Москвы… Очень надеюсь, что на посты министров соцполитики, туризма и культуры придут достойные нижегородцы.

— Логика назначений похожа на первый срок Валерия Шанцева, когда он привел с собой командос из Москвы и других регионов. Мы помним, как потом на этих ребят заводили уголовные дела… При этом у двоих уже есть скандальный шлейф — у Власова и Злобина.

Сергей Злобин. Фото vgoroden.ru



«Проводник»

Новый министр образования и науки Нижегородской области Сергей Злобин оставил о себе мрачную память в Пермском крае. Коллеги по команде Дмитрия Скриванова (Дмитрий Скриванов — депутат Госдумы РФ, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края, — прим. ред.) бросились публично поздравлять его с назначением. Он для них «один из лучших экспертов в сфере образования в Пермском крае», поэтому они гордятся, что работали с ним «вплотную». Ну мало, чего в жизни видели.

Между тем, на нашу почту стали поступать сообщения о том, что Сергей Злобин фактически был изгнан из системы образования Пермского края. В них, в частности, утверждается, что за ним тянется шлейф скандалов, сопровождавшихся инфарктами заслуженных преподавателей и даже якобы историями о совращении малолетних.

Нам сообщают также, что в Нижегородскую область Злобин был, по сути, эвакуирован, чтобы заглушить разгорающийся скандал, угрожающий и команде Дмитрия Скриванова, и краевым властям. Бывает и такой экспорт кадров.

Отставки и назначения в иных местах

Телеграмщики в очередной раз пошатали кресло под непопулярным ижевским мэром Юрием Тюриным.

«LIFE 18»

Кстати, популярная вчера тема, что в скором времени вместо Тюрина придет в Ижевск Свинин (первый вице-премьер правительства Удмуртии, 30-летний уроженец Сыктывкара чиновник бречаловского «призыва» Александр Свинин, — прим. ред.) — это полная ерунда. Для ААС это будет явное понижение в статусе и кратное увеличение ответственности. Да и из мэров Ижевска кадровая лестница ведет в никуда.

Но это не значит, что Тюрин может расслабиться. Свинина не будет. Будет другой.

Громкое задержание начальника УГИБДД Кировской области Александра Плотникова.

«Кировский шептун»

Начальник областного УГИБДД Александр Плотников действительно задержан. Эту информацию нам подтверждают два источника в силовых структурах. Никакой политической подоплеки в задержании нет. Плотников был равноудален от всех местных группировок, разработка дела шла почти год. По делу о КАМАЗах: https://www.gazeta.ru/auto/news/2018/01/22/n_11078... Как говорят коллеги: «Товарищ ответил за … [проколы] подчиненных».





Александр Плотников. Фото kirov.ru



«Кировский шептун»

Как мы и писали, начальник кировского УГИБДД Александр Плотников задержан по делу о КАМАЗах. Ему вменяется совершение преступлений сразу по трем статьям: ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 210 («создание преступного сообщества и участие в нем») и п. «в» ч. 3 с. 286 («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Товарищи спионерили на фальсификации паспортов транспортных средств 837 миллионов рублей. Не политика, но жадность и тупость. Лярд — это не уровень начальника регионального УГИБДД, да. Не по чину взяли. Такое бывает.

«Вятский губернатор»

Похайпим: начальник кировских гаишников попался на какой-то откровенной фигне… на экологии. Подумаешь, вместо реального второго указывал четвертый экологический класс топлива на Камазах.

Достаточно взглянуть на наш город и каждый год чувствовать прелестные ароматы со стороны БХЗ (Кировский биохимический завод, — прим. ред.), взглянуть на вырубленные парки, на строительство домов на бывших скотомогильниках… а тут какие-то 200 с хвостиком Камазов. Забота об экологии, ну-ну.

«Вятский губернатор»

Ожидается, что вместе с Плотниковым в места не столь отдаленные могут уехать еще пять-шесть человек. Ну правда, не один же он втихую от сотрудников своих бумажки переделывал? А пока мы выражаем огромный респект Сергею Мамаеву (Сергей Мамаев — член ЦК КПРФ, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Кировской области, — прим. ред.) — он сумел достучаться до московского ФСБ.

«Кировский шептун»

А нам тут сливают, что у силовиков есть на примете и другие не менее интересные и очень усатые фигуры (возможно, имеется в виду Владимир Быков, глава Кирова в 2007—2016 гг., ныне председатель Законодательного собрания Кировской области, — прим. ред.). Впрочем, до 18 марта усачи с политическим бэкграундом могут спать относительно спокойно.

«Вятский губернатор»

Ходят слухи, что по Плотникову все было сфабриковано. Не называя имен и должностей, скажем, что начальнику ГИБДД было предложено в свое время покинуть свой пост, чего он, разумеется, не сделал. Многочисленные проверки и психологическое давление не помогли, ведь за его душой грешки не числились. И тут появилась схема с Камазами, о которой Плотников, якобы, даже не знал. А сотрудники, которые занимались этими сделками, давно уже уволены (может, и в стране уже нет). Ну это, конечно, разговорчики. Следствие разберется.

И еще один силовик — уже в Удмуртии. Здесь, правда, только слухи.

«LIFE 18»

Источник LIFE 18 сообщил, что вопрос о предстоящей отставке министра Александра Первухина решен (Александр Первухин — министр внутренних дел по Удмуртской Республике с 2011 года, — прим. ред.). По данным источника, Александр Первухин перейдет на гражданскую службу и, скорее всего, покинет республику. Приказ о его увольнении будет подписан в конце января — начале февраля.

Александр Первухин. Фото izvestiaur.ru



Дела предвыборные

Начальник предвыборного штаба Ксении Собчак в Кирове отрапортовал об успехах в сборе подписей за выдвижение своей патронши кандидатом в президенты. А «Кировский шептун» усомнился в чистоте оппозиционных помыслов Ксении Анатольевны.

«Записки Кузьмина»

Кировская область собрала необходимое максимальное количество, 2500 подписей за выдвижение Ксении Собчак кандидатом в президенты России, причем с существенным запасом по количеству и по времени. Это говорит, во-первых, о запросе кировчан на политическую конкуренцию в стране, о желании высказать свое недовольство сложившейся ситуацией, а во-вторых, о высоком уровне профессионализма и ответственности моей команды из нескольких десятков сборщиков и волонтеров. Хотел бы поблагодарить кировчан за поддержку, а сборщиков за работу.

«Кировский шептун»

Тут начштаба Ксении Собчак в Кирове Алексей Кузьмин заявил, что они смогли-таки собрать 2 тысячи подписей. И мы не будем сомневаться в реальности этой цифры: ну собрали и собрали. Сильно напряглись, наверное. Мы лишь согласимся с Евгением Ройзманом, который весьма точно в интервью Дудю обозначил маркер: является тот или иной «оппозиционер» кремлевским проектом? Маркер прост: если пускают на федеральные каналы, значит, у «оппозиционера» в уютной АПешечке есть свой куратор. Ксению Анатольевну на федеральные каналы пускают. Да и по регионам в сбор подписей за Собчак включились местные администрации. Отсюда делаем вывод. А какой — думайте сами.

«LIFE 18»

Кампания Явлинского в Удмуртии по сути закончилась, даже не начавшись. Сборщиков подписей в его поддержку банально кинули на деньги. Самое интересное, что под письмом с просьбой проинформировать о ситуации стоит подпись Тимофея Клабукова (известный в Удмуртии правый оппозиционер, —прим. ред.). Который не скрывает, что имел отношение к организации подписей за Явлинского в Удмуртии.

Активный член команды Навального, который призывает бойкотировать выборы, организует сбор подписей за Явлинского. Ничего не смущает?

Ну и к качеству договоренностей тоже есть вопросы. Раз уж до публичных разборок из-за денег дело дошло.

Мэры и снег

Большую часть Поволжья накрыло снегопадами. Фенологическая повестка заняла законное место в местных телеграмах.

«LIFE 18»

Тюрин сам себе поставил твердую четверку за уборку снега. Но при этом раскритиковал «управляйки», мол, не дотягивают они до нашего уровня. Кто-нибудь уже расскажите Тюрину, что УК не должны чистить тротуары и пешеходные переходы. Это сфера ответственности города!

Большую часть Поволжья накрыло снегопадами. Фото vremyan.ru



«Нижегородский Олень»

Вот уже третью ночь команда главы города отважно борется с последствиями воскресного снегопада. С ватагой блогеров, пиарщиков, журналистов, фотографов и видеографов мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов завтра отправится в очередной свой ночной объезд. Это уже третий доблестный поход Владимира и его PR-дружины против снега. Нижегородский сериал в жанре ситком.

А сегодня с утра Владимир Панов вместо оперативок и совещаний с чиновниками и коммунальщиками встречается с журналистами на бэк-брифинге. Главное в работе — правильно расставить приоритеты.

Сегодня и завтра будет еще больше красивых слов на камеру, заклинаний против снега, кубометры пресс-релизов, фотоотчетов и видеороликов, бэк-брифинги, пресс-конференции, опросы, публикации ботов в социальных сетях и десятки комментариев нижегородских экспертов. К великому сожалению нижегородцев, ничего из этого арсенала не помогает. Снег по–прежнему не уступает яростному напору пиара — издевательски, цинично и как будто напоказ лежит огромными сугробами на тротуарах, обочинах и во дворах, предательски обнажая некомпетентность городских служб. Места на парковках в центре города повсеместно заняли снежные горы, а в колесницах нижегородцев появился новый обязательный волшебный артефакт выживания — совковая лопата.

Все-таки сказывается дефицит хозяйственного опыта у Панова. Рулить клубами и рулить городским хозяйством полуторамиллионного города — это задачи принципиально разного уровня, масштаба и компетенции. Панов в большей степени профессиональный политик, талантливый демагог, но ни разу не хозяйственник.

Как бы кто подсказал мэру Панову, что все эти «ночные бдения» только подтверждают неэффективность системы управления уборки снега и отсутствие грамотной организации работы. В по-настоящему эффективных корпорациях за такие «ночные подвиги» сотрудников принято увольнять. Если правильно организовывать работу, то и не надо будет делать все эти показушные ночные объезды и тратить деньги на PR из нищего городского бюджета. И времени, и денег на организацию уборки снега в этом было предостаточно. Еще 7 декабря врио губернатор Глеб Никитин после первого большого снегопада на специальном совещании поставил задачу новой администрации уйти от ручного режима и выстроить систему уборки снега в городе. Дали беспрецедентные 2 миллиарда рублей из бюджета (для сравнения, на все сельское хозяйство всей Нижегородской области на весь 2018 год выделено 4 млрд рублей). Что еще нужно?

О «бывших» — настоящих и будущих

Бескорыстный Белых; в очередной раз отправляемый недоброжелателями в отставку Бабич; экс-мэр Кирова Быков, виноватый в падении строительного крана постфактум; татарский «Штирлиц» Максима Решетникова и кадровые варианты в Пермском крае.

«Кировский шептун»

Вчера прокуратура на своем Youtube-канале выпустила душещипательное видео о том, что Никите Белых представители обвинения запросили 10 лет строгого режима и 100-миллионный штраф. Изучив расшифровки показаний свидетелей, мы видим, что Белых можно обвинить во многом (в том, что он не разбирался в людях, был чересчур легкомыслен и излишне открыт, а также в том, что выбивался из стройного ряда губернаторов-под-копирку, попав под раздачу, в связи с грядущими избирательным циклом), но вот во взяточничестве Белых упрекнуть сложно. Мы абсолютно убеждены: корыстных побуждений у Белых по вменяемому ему эпизоду не было. И в нормальной судебной системе дело должно быть закрыто. Но мы в России. И здесь маховик так не работает: фарш обратно не провернуть. Даже когда потребность в лепке пельменей уже отпала.

Никита Белых. Фото vesti.ru

Разумеется, как и всякий высокопоставленный чиновник, Никита Юрьевич шел на компромисс с собственной совестью. И судьба Белых — это драматургия: история человека, который думал победить дракона, став драконом. Но, получив искомую силу, он с ужасом обнаружил свое бессилие. Он понял, что дракон его обхитрил. Как обхитрил многих до него.

Мораль же проста: нельзя победить дракона, будучи драконом. Если же ты — дракон, то будь собранным драконом. Все равно тебя никто не простит.

«СоленыУши»

Говорят, чрезвычайного и полномочного посла России в Монголии Искандера Азизова может сменить на этом посту полпред ПФО Михаил Бабич.

«ВОВК»

Куда только не отправляли Михаила Бабича… В Украину, в Турцию, в СЗФО. Теперь вот в Монголию. Но говорят, что отправляют его туда только пермяки. У них там сейчас больше политики, чем в Нижнем.

«СоленыУши»

Специально для пермских «инсайдеров». Полпредства отстранены от предвыборной кампании. Точно так же, как они были отстранены от предвыборных губернаторских кампаний 2017 года. Бредни насчет предвыборной подоплеки визита Бабича даже комментировать нет смысла. Или есть?

«Вятский губернатор»

Вся прогрессивная кировская общественность продолжает мягко (и не очень) гнобить прежнюю «усатую власть» Кирова. В чем только не виноват Владимир Васильевич (Владимир Быков, см. выше, — прим. ред.) и его последователи. И мы, впрочем, с этим согласны.

Вот, например, по поводу упавшего крана на Мопра, говорят, что все из-за точечной застройки, которую устроила предыдущая команда «белого дома». Люди говорят: строили бы они отдельными районами, где нет рядом жилых домов, и таких трагедий можно было избежать. Да только новая администрация ничем не лучше в этом вопросе, и на Быкова пенять, как в зеркало смотреть.

«Вятский губернатор»

В Киров «возвращается» Михаил Юрьевич Прокопьев, который годом ранее был осужден на пожизненный срок в связи с обвинением в организации ОПГ, на счету которой с десяток вымогательств и убийств. Говорят, Прокопу предложили дать показания на чиновников из региона в обмен на возможное изменение наказания.

«Лбов»

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях (находящийся под следствием) зачастил как на работу в ФК «Амкар». Именно такой признанный (в том числе и следствием) консультант сейчас и нужен клубу. Особенно перед неминуемыми после определенных событий проверками финансовой деятельности.

Павел Лях. Фото permv.ru

«Лбов»

В наступившем году главы ряда территорий Пермского края могут досрочно покинуть свои должности. Кейсы претензий со стороны краевых властей у каждого свои, но результат будет один.

«СоленыУши»

Несмотря на все прогнозы по персоналиям, первым кандидатом на вылет из правительства Пермского края все-таки является министр по делам Коми-округа Виктор Рычков. Вместе с ним, скорее всего, лишится должности глава Гайнского района Владимир Исаев. Виктору Рычкову вменяется то, что главами районов он фактически не руководит, а также вскрываемые регулярно проблемы в социальной сфере.

«СоленыУши»

#НамПишут В «СоленыУши» упомянули о якобы делегировании в Пермский край Ришата Ибрагимова, задачей которого является «достоверное информирование Кремля».

Кто же на самом деле Ришат Ибрагимов, руководитель контрольного департамента администрации губернатора? Из близких кругов администрации установлено, что господин Ибрагимов закончил пограничное училище. Служил на границе в органах ФСБ, где особых успехов не добился. Как правило, был порученцем у своих начальников по решению их личных вопросов. Уволенный из органов Ибрагимов на короткое время пристроился в структуры МВД Самары, откуда по неизвестным причинам его попросили на выход. Он пристроится в администрацию Самарской области, но, увы, ненадолго. Какое-то время проработал в коммерческих организациях в Башкирии и по стечению обстоятельств пришелся ко двору Максима Решетникова, которому видимо нужен свой «Штирлиц». С большой долей вероятности кандидатуру своего земляка рекомендовал экс-глава администрации Рустам Юсупов.

В настоящее время этот «Штирлиц» занимается сбором компромата на политическую и промышленную элиту, на руководителей госструктур края, выявляет «источники утечки» информации с Куйбышева, 14 (адрес администрации губернатора Пермского края, — прим. ред.). По слухам, первое Ибрагимову удается особенно. Рисуя губернатору «врагов народа» и исходящую угрозу от них, Ибрагимов показывает себя главным суперменом по борьбе с коррупцией, наделенным Кремлем особыми полномочиями. Но все мнимые враги и угрозы чистой воды его вымысел, тем самым он зарабатывает себе на хлеб насущный. Особые отношения у него сложились с Яной Дорофеевой (Яна Дорофеева — заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края с марта 2017 года, — прим. ред.), у которой он проводит за чашкой кофе большую часть рабочего времени.

«СоленыУши»

А ведь Дмитрия Кобзева убирают с должности руководителя госэкспертизы края, так же как и Елену Гонцову (Елена Гонцова — руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края до декабря 2017 года, — прим. ред.). Один сценарий. Он не готов подписывать любые документы. Он не из команды Михаила Сюткина (Михаил Сюткин — первый вице-премьер — министр строительства и архитектуры Пермского края с марта 2017 года, — прим. ред.). И его позиция при приемке выставочных объектов на Речном вокзале вызвала гнев краевых властей. На его место тянут кого-то из близкого окружения Сюткина.

Путин в Уфе

Как и предполагали уфимские телеграмщики, «негатива» в ходе визита президента РФ в Башкортостан было совсем немного.

«Усы Хамитова»

Поступает информация, что окружение премьера Марданова относится к визиту ВВП чуть ли не как к смотринам преемника Закиевича (главы Башкортостана Рустэма Хамитова, — прим. ред.). Преемником у них, естественно, выступает Хабибович.

Владимир Путин на УМПО, Фото kremlin.ru

«Усы Хамитова»

Как и ожидалось, в ходе турне по Татарстану и Башкирии ВВП дистанцировался от «языкового вопроса». Администраторы в АП считают эту тему «горячей» и способной негативно отразиться на электоральных рейтингах ВВП в Татарстане и Башкортостане. Поэтому в ходе визита в национальные республики доминировала исламская повестка — развитие традиционного религиозного образования, встречи с духовенством, довольство ростом количества мечетей и т. п.

«Бабайстан»

Рустэм Хамитов взбодрился. Вчера президент поднял его рейтинги.

«Усы Хамитова»

По итогам визита:

1. Президент был в хорошем настроении, много шутил и улыбался. При общении с Хамитовым не хмурил брови))).

2. ВВП подошел к предвыборной кампании в хорошей физической форме. В свои 65 он выглядит очень бодрым и энергичным.

3. Отношения Рустэма Закиевича с полпредом М. Бабичем переживают не лучшие времена.

«Усы Хамитова»

Наблюдатели отмечают рост конфликтов между раздробленными группами влияния в республике. Отсюда и увеличение споров и арбитражных разбирательств между хозяйствующими субъектами и рост информационных атак на принимающий пристрастные решения судейский корпус Башкирии.