Главные банкиры ПФО: региональные депутаты и персоны из списков Forbes

Третий по величине банк ПФО находится в Самаре. Это «Автовазбанк» (АВБ), активы которого составляют 132,3 млрд рублей (первое место среди банков Самарской области)



С 2015 года единственный собственником АВБ является «Промсвязьбанк», он получил АВБ в результате санации. В начале 2015-го «Автовазбанк» вынужден был доначислить резервы по предписанию ЦБ, причина была в рискованных кредитах, выданных компаниям строительного комплекса. В июле 2015 года ЦБ объявил о санации «Автовазбанка». Санатором был выбран «Промсвязьбанк», который получил на его спасение 18,2 млрд рублей от Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, с декабря «Промсвязьбанк» и сам находится под управлением временной администрации. Его санируют через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора.