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Главные банкиры ПФО: региональные депутаты и персоны из списков Forbes

07:00, 09.02.2018 6

Шесть из топ-15 крупнейших банков Приволжского федерального округа базируются в Татарстане

Главные банкиры ПФО: региональные депутаты и персоны из списков Forbes Фото: properm.ru (на фото — Андрей Кузяев)

«Реальное время» представляет обзор 15 крупнейших по активам банков Приволжского федерального округа, рассказывая об их истории и основных собственниках. В числе главных банкиров ПФО оказались депутаты, бизнесмены из списков Forbes, их дети и люди, близкие к высокопоставленным чиновникам.

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  • 1. «Ак Барс» Банк

    1. «Ак Барс» Банк

    АББ — крупнейший банк Приволжского федерального округа по всем основным показателям: величине активов, кредитному портфелю, вкладам. Активы банка на начало 2018 года составляли 466,3 млрд рублей, а кредитный портфель — 178,5 млрд.

    Основной собственник банка — Татарстан: через Госжилфонд при президенте РТ, Минземимущество и холдинг «Связьинвестнефтехим» правительство региона контролирует более 53%. Среди миноритарных акционеров АББ — «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» и другие компании. У самого АББ есть свои страховые и инвестиционные компании.

  • 2. «Аверс»

    2. «Аверс»

    «Аверс» — второй банк ПФО по величине активов. На 1 января у «Аверса» было свыше 137,3 млрд рублей активов, а объем вкладов в банке превышал 28,8 млрд.

  • 3. «Автовазбанк»

    3. «Автовазбанк»

    Третий по величине банк ПФО находится в Самаре. Это «Автовазбанк» (АВБ), активы которого составляют 132,3 млрд рублей (первое место среди банков Самарской области)

    С 2015 года единственный собственником АВБ является «Промсвязьбанк», он получил АВБ в результате санации. В начале 2015-го «Автовазбанк» вынужден был доначислить резервы по предписанию ЦБ, причина была в рискованных кредитах, выданных компаниям строительного комплекса. В июле 2015 года ЦБ объявил о санации «Автовазбанка». Санатором был выбран «Промсвязьбанк», который получил на его спасение 18,2 млрд рублей от Агентства по страхованию вкладов.

    Напомним, с декабря «Промсвязьбанк» и сам находится под управлением временной администрации. Его санируют через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора.

  • 4. «Русфинанс Банк»

    4. «Русфинанс Банк»

    Второй по активам в Самарской области — и четвертый в Приволжском округе — «Русфинанс Банк» (РФБ) — дочерняя структура «Росбанка», который, в свою очередь, принадлежит международной финансовой группе Societe Generale. Группа приобрела РФБ в 2005 году — прежде он работал под названием «Промэк-Банк» и контролировался местной автомобилестроительной компанией «СОК» — одним из основных поставщиков «АвтоВАЗа».

    Сейчас «Русфинанс Банк» специализируется на потребительском кредитовании и занимает одну из лидирующих позиций на рынке автокредитования. По объему кредитного портфеля (114,6 млрд рублей) РФБ превосходит большинство финучреждений Приволжского округа и занимает второе место после «Ак Барса».

  • 5. «Тимер Банк»

    5. «Тимер Банк»

    Следом за РФБ по величине активов идет еще одна кредитная организация из Татарстана — «Тимер Банк». Среди банков республики он занимает третье место, правда, так было далеко не всегда. До недавней поры «Тимер» непосредственным образом был связан с Робертом Мусиным — ныне подследственным экс-председателем правления и совладельцем «Татфондбанка».

    Некогда «Тимер-Банк» носил название «БТА-Казань», поскольку принадлежал казахстанскому «БТА-Банку». Весной 2014 года у «БТА-Казани» начались проблемы, и ЦБ решил его санировать. За оздоровление банка взялся Мусин — его компания «Новая нефтехимия» и «Татфондбанк» влили в «БТА-Казань» 3 млрд рублей, а ЦБ предоставил кредит в 9,9 млрд.

    В 2017 году, когда рухнул сам «Татфондбанк», а Мусин стал фигурантом уголовного дела, в «Тимер Банк» (его переименование произошло в марте 2015 года) пришлось снова вводить временную администрацию. Долгое время о ситуации в банке было мало что известно, пока в октябре 2017-го он не опубликовал отчетность. Из нее выяснилось, что «Тимер» неожиданно вошел в тройку татарстанских банков по активам. Скоро выяснилось, что его покупает «Российская финансовая корпорация» — банк «Рособоронэкспорта».

  • 6. «Социнвестбанк»

    6. «Социнвестбанк»

    Башкортостанский «Социнвестбанк» (СИБ) до 2015 года принадлежал бизнесмену Сергею Таболину. Летом 2015-го проблемы начались у банковской группы Анатолия Мотылева (ранее он контролировал банки «Российский кредит», «М-Банк» и «Глобэкс»). СИБ активно кредитовал банки Мотылева, поэтому их проблемы затронули и его. В августе 2015-го «Социнвестбанк» попал под санацию, спасать его доверили банку «Российский капитал», который в то время принадлежал АСВ (сейчас им владеет Агентство ипотечного жилищного кредитования).

    СМИ писали, что на долю в «Социнвестбанке» претендовало правительство Башкортостана, которое хотело сделать его опорным банком республики. ЦБ якобы дал Башкирии предварительное согласие на приобретение 25% минус одна акция, однако потом неожиданно передумал. Сообщалось, что демарш мог быть связан с крахом «Татфондбанка».

    Сейчас СИБ специализируется на кредитовании населения и компаний и по объему кредитного портфеля занимает 15-е место в ПФО; активы банка на начало года превышали 55 млрд рублей.

  • 7. «Саровбизнесбанк»

    7. «Саровбизнесбанк»

    Крупнейший банк Нижегородской области — «Саровбизнесбанк» (СББ) принадлежит группе местных бизнесменов. Из восьми его акционеров контролирующая доля (26,33%) есть только у Владимира Травина — экс-главы госхолдинга «Атомэнергопром». Еще 19,99% СББ владеет Ирина Алушкина, которая одновременно занимает пост президента банка.

    Среди акционеров банка также Роберт Гндолян, которого СМИ считают другом Владимира Кириенко, сына экс-председателя правительства РФ, бывшего главы «Росатома», а ныне первого замглавы администрации президента РФ. Forbes писал, что еще несколько лет назад средства госкорпорации размещались именно в нижегородском «Саровбизнесбанке». Впрочем, и сейчас СББ остается одним из лидеров ПФО по объему привлеченных средств: компании и физлица держат в банке 25,2 млрд рублей — больше только у «Ак Барса» и «Аверса».

  • 8. «БыстроБанк»

    8. «БыстроБанк»

    Частный Удмуртский «БыстроБанк», основанный в начале 1990-х, поначалу делал упор на кредитовании крупных промышленных компаний своего региона. Сейчас он специализируется на розничных кредитах, а портфель юридических лиц составляет всего 1,86 млрд рублей.

    У «БыстроБанка» несколько основных акционеров: Филипп Генс, Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев, Сергей Моховиков, Сергей Будкин, Владислав Колпаков и Надежда Успенская. Филипп Генс — сын Георгия Генса, основателя компании «Ланит» и №127 в списке 200 богатейших бизнесменов 2017 года по версии Forbes. Сейчас он возглавляет розничную компанию Inventive Retail Group.

    «БыстроБанк» также активно привлекает вклады: их объем на начало года был равен 24,5 млрд рублей, это четвертый показатель среди банков Приволжского федерального округа.

  • 9. «АктивКапитал Банк»

    9. «АктивКапитал Банк»

    «АктивКапиталБанк» («АК Банк») — третья по величине финансовая организация Самарской области. Ее основной бенефициар — местный бизнесмен Григорий Оганесян, хотя непосредственно ему принадлежит лишь 8,19%. Оганесян сам руководит банком, занимая пост председателя правления.

    В 2016 году он приобрел пятизвездочную гостиницу Sheraton в Ростове-на-Дону, войдя в капитал ООО «Лира». До этого владельцем отеля был ВТБ.

    «АК Банк» активно кредитует компании и привлекает ресурсы населения. На сегодняшний день он занимает пятое место в ПФО по объему кредитного портфеля и вкладов.

  • 10. «Солидарность»

    10. «Солидарность»

    Первую десятку крупнейших игроков Приволжского округа замыкает еще одна финорганизация из Самары — банк «Солидарность». Как и у «Тимер Банка», у него была тяжелая судьба — ЦБ дважды приходилось назначать в банк временную администрацию.

    Еще в 2014 году регулятор отправил «Солидарность» на санацию, выделив на нее 6 млрд рублей. Оздоровлением занялись структуры, близкие к «Пробизнесбанку» — но в 2015 году и сам он остался без лицензии. Во второй раз к санации привлекли компанию «Зарубежэнергопроект» Вячеслава Арбузова. Она теперь и является единственным собственником «Солидарности».

    До санации банк «Солидарность» занимался в основном корпоративным кредитованием и активно работал с ценными бумагами. Основу его ресурсной базы составляли деньги на депозитах населения.

  • 11. «Девон-Кредит»

    11. «Девон-Кредит»

    Татарстанский «Девон-Кредит» в 1990-х создавался как кэптивный банк «Татнефти» и долгое время обслуживал преимущественно ее и связанный с ней бизнес. В середине 2000-х «Девон-Кредит» перешел под контроль московского банка «Зенит». Впрочем, и его основала «Татнефть». Летом прошлого года группа «Татнефть» довела свою долю в «Зените» до 71,9%, докупив более 34% его акций. Сейчас нефтяная компания активно кредитует «Зенит».

    Что касается «Девон-Кредита», то он специализируется на расчетном обслуживании предприятий и привлечении средств во вклады — их общий объем превышает 18,5 млрд рублей.

  • 12. «Газбанк»

    12. «Газбанк»

    «Газбанк» связан с политиками и известными предпринимателями Самарской области. Среди его совладельцев — Андрей Кислов, которому принадлежит 14,41%. Кислов возглавляет компанию «Газпром Межрегионгаз Самара» и является депутатом губернской думы. Ранее такая же доля в «Газбанке» принадлежала другому местному депутату Олегу Дьяченко (умер в 2017 году). Сейчас частью акций банка владеет его семья.

    В региональном масштабе «Газбанк» — серьезный игрок на рынке кредитования физических лиц и компаний. Общий кредитный портфель банка составляет 19,2 млрд рублей.

  • 13. «Акибанк»

    13. «Акибанк»

    «Акибанк» был зарегистрирован в конце 1993 года в Набережных Челнах, чтобы развивать рынок ипотеки. Однако со временем ипотечное кредитование заместилось другими направлениями бизнеса, сейчас доля жилищных кредитов в портфеле банка не так велика — в большей степени он сосредоточен на кредитовании малого и среднего бизнеса.

    Акционеры банка — несколько татарстанских компаний («Камский бекон», «Сетевая компания» и др.). Один из акционеров — ООО «Активные Технологии» — сейчас проходит процедуру банкротства.

    До конца прошлого года «Акибанк» был совладельцем страховой группы «АСКО», в которой ему принадлежало чуть менее 18%. В январе 2018 года ЦБ приостановил лицензию «АСКО», из-за чего сразу два рейтинговых агентства снизили рейтинги «Акибанка», указав, что крах страховщика увеличивает риски для банка.

  • 14. «Татсоцбанк»

    14. «Татсоцбанк»

    В масштабах Татарстана «Татсоцбанк» можно считать банком средней величины. Известность ему придают его собственники — семья Колесовых. Николай Колесов — бывший губернатор Амурской области и генеральный директор входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии». Его сын Александр — президент группы компаний «КАН-Авто». Дочь Анастасия — депутат Госсовета Татарстана.

    Портфель «Татсоцбанка» составляет 12,2 млрд рублей и сформирован преимущественно кредитами промышленным компаниям, в частности, компаниям оборонного комплекса. Кроме того, «Татсоцбанк» неоднократно становился победителям конкурса на право предоставлять льготные кредиты малому бизнесу (эту программу запустили власти Казани).

  • 15. «Урал ФД»

    15. «Урал ФД»

    Замыкает топ-15 крупнейших банков ПФО банк «Урал ФД», который контролируется Андреем Кузяевым — владельцем «Пермской финансовой группы». Кузяев считается одним из богатейших людей России, в 2017 году Forbes оценивал его состояние в $800 млн (129-е место в списке 200 бизнесменов).

    Некогда у истоков «Урал ФД» стояло несколько компаний строительного комплекса из Пермского края. Они создали свой банк, из которого впоследствии выделился банк «Уральский Финансовый Дом». Сейчас «Урал ФД» одинаково активно работает с корпоративными и розничными клиентами.

«Реальное время»
Аналитика
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09 февр
    Тимер не перестаёт удивлять, молодцы что тут скажешь.
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    Анонимно 09 февр
    5 Место Карл! ПЯТОЕ!
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  • Анонимно 09 февр
    Интересный рейтинг
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  • Анонимно 09 февр
    Неожиданно
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  • Анонимно 09 февр
    Теперь остается молиться чтобы крупные банки устояли. Слишком много пережили при падении ТФБ
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    Анонимно 09 февр
    Всё будет хорошо, учимся на ошибках
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