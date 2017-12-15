Кольцо сжимается: «Промсвязьбанк» «консолидируют» вслед за «Открытием» и «Бинбанком»

Центробанк ввел временную администрацию в третьей кредитной организации из группы, засвеченной «Альфа-Капиталом» в августе

Слухи, неделю роившиеся вокруг «Промсвязьбанка», вылились в введение временной администрации в лице Фонда консолидации банковского сектора. «ПСБ» стал третьей кредитной организацией из так называемого «московского кольца» после «Открытия» и «Бинбанка», попавшей под каток регулятора. Впрочем, аналитики считают, что предъявить ему могли «санаторские» грехи. Пока «ПСБ» продолжает свою текущую деятельность в прежнем режиме, но на рынке вокруг его ценных бумаг эксперты наблюдают легкую панику. Подробности о проблемах банка из российского топ-10 — в материале «Реального времени».

«Промсвязьбанк» информационно подготовили

Тревожные вести о «Промсвязьбанке» в СМИ и соцсетях стали появляться к ноябрю. В конце октября «Промсвязьбанк» и банк «Возрождение» решили отложить уже, казалось бы, намеченное объединение. 1 ноября международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной и местной валюте, рейтинг по депозитам «Промсвязьбанка» с «Ba3» до «B2» и поместило их на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. В конце ноября уже агентство Fitch заявило, что повышенные требования к капиталу не могут выполнить «Промсвязьбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ).

Однако настоящий снежный ком негативных новостей вырос в декабре. Начиная с 12 декабря в соцсетях и на форумах гуляли слухи, что ЦБ вот-вот нагрянет в офис «ПСБ», пресс-служба банка старательно опровергала каждый слух. Но утром 14 ноября уже «Ведомости» вышли со статьей о том, что регулятор потребовал от «Промсвязьбанка» увеличить резервы на сумму около 100 млрд рублей. За этим последовало решение агентства «Эксперт РА» установить кредитной организации статус «под наблюдением». Да еще и президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции одобрил работу регулятора. К ночи того же дня «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили о введении временной администрации в банке с 15 декабря, что и произошло с началом рабочего дня. При этом «ПСБ» продолжил свою текущую операционную деятельность.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции одобрил работу регулятора. Фото kremlin.ru

«Московское кольцо» смыкается?

Впрочем, о «Промсвязьбанке» как кредитной организации, которая может испытать трудности уже осенью, впервые заговорили еще в августе с подачи «Альфа-Капитала». Тогда в СМИ попало сообщение аналитика компании своим клиентам о ценных бумагах сразу четырех крупных банков: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», «Московского кредитного банка» (МКБ) и «Промсвязьбанка».

Информационный слив тогда официально посчитали ошибкой. Однако среди банковских аналитиков появилась теория о существовании так называемого «московского банковского кольца». Все четыре упоминавшиеся кредитные организации оказались связаны: были держателями ценных бумаг или совладельцами одних и тех же компаний или фирм, близких к той или иной финансовой группе.

Так, основными владельцами «Промсвязьбанка» являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, на которых в совокупности через другие структуры приходится 50,03% акций. В числе крупных акционеров значатся Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), все тот же МКБ (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», контролируемые семьей Гуцериевых, владевшей «Бинбанком».

Сам ЦБ называл «Открытие» и «Промсвязьбанк» системно значимыми. Тем не менее это не помешало регулятору ввести санкции против первого. Начало санации «ФК Открытие», а затем и «Бинбанка» теорию о «московском кольце» только укрепило.

Сам ЦБ называл «Открытие» и «Промсвязьбанк» системно значимыми. Фото abnews.ru

Санируют санаторов

Впрочем, некоторые эксперты склонны видеть здесь больше проблемы санаторов банков.

— У «Промсвязьбанка», «Бинбанка», «Открытия» прослеживается такая общая линия — все эти банки были санаторами других банков. У «Бинбанка» их (санируемых банков, — прим. ред.) было наибольшее количество, но «Промсвязьбанк» также был в числе санаторов, он оздоравливал «Автовазбанк». Возможно, что регулятор что-то не устраивало в процессе оздоровления другого банка. Наверное, это не единственная причина, может быть, даже не первопричина, но этот фактор нельзя обходить стороной, — рассуждает Юрий Кравченко, старший аналитик «Велес Капитала» по банковскому сектору и денежному рынку.

К слову, в эту же когорту можно отнести и «Татфондбанк», санировавший «Тимер Банк» и «Советский».

Согласен с такой позицией и Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования: «Грехи у «Промсвязьбанка» те же самые, что у его собратьев по «московскому кольцу» — банка «ФК Открытие» и «Бинбанка». Основной грех — связанное кредитование: финансирование бизнесов собственников. Не исключен криминальный вывод активов. Также возможно и нецелевое использование средств АСВ. Долг «Промсвязьбанка» перед АСВ на 1 ноября составил 18,2 млрд рублей. «Промсвязьбанк» санирует «Автовазбанк» с 24 июля 2015 года. Несмотря на полученную госпомощь, у «Автовазбанка» собственные средства (капитал) являются отрицательными и на 1 ноября составили минус 2,6 млрд рублей. Банк-санатор прокручивал деньги АСВ в своих интересах. Между банком-санатором и санируемым банком — между «Промсвязьбанком» и «Автовазбанком» — постоянно проходили подозрительные многомиллиардные сделки. Не исключено, что «Промсвязьбанк» использовал «Автовазбанк» в качестве «мусорного ведра» для своих «токсичных» активов. «Промсвязьбанк» пользовался тем, что санируемый «Автовазбанк» имеет возможность нарушать нормативы».

К слову, в эту же когорту можно отнести и «Татфондбанк», санировавший «Тимер Банк» и «Советский». Фото Максима Платонова



Крепкий частный банк из топ-10

При этом финансовое состояние «Промсвязьбанка» официально не было плохим. Кредитная организация по большинству показателей уверенно входила в десятку крупнейших российских банков.

За период с 1 января 2017 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 1,49% (или на 19,74 млрд рублей) и на 1 ноября 2017 года составили 1,347 трлн рублей. В активной части баланса произошел существенный прирост (+37,5%) ценных бумаг с 124,10 млрд рублей до 170,64 млрд рублей, преимущественно за счет доли облигаций (с 119,97 млрд рублей до 166,91 млрд рублей).

Большая часть нетто-активов приходится на выданные кредиты юрлицам (46,76%). При этом кредитование физлиц и «межбанк» — 7,03% и 6,49% соответственно. На прочие активы отведено было 7,96%. Вложения в капиталы организаций на 1 ноября 2017 года — 3,22% нетто-активов кредитной организации.

В пассивной части баланса произошло уменьшение объема средств физических лиц на 4,26% (или 16,39 млрд рублей). Однако увеличились привлеченные средства на рынке МБК (36,39%, или 34,04 млрд рублей). А вот средства юрлиц за 10 месяцев 2017 года выросли с 556,05 млрд рублей до 581,04 млрд рублей (4,49%).

Собственные средства кредитной организации незначительно увеличились — на 60,77 млн рублей, или на 0,04%, с 152,67 млрд до 152,73 млрд рублей. Достаточность капитала банка находится в допустимых пределах, норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 на 1 ноября 2017 года составил 13,406% (при минимуме в 8%). При этом значение норматива достаточности базового капитала банка Н1.1 составляет 6,579% (min = 4,5%).

По итогам 10 месяцев 2017 года банк получил прибыль в размере 6,14 млрд рублей.

Впрочем, аналитики уверены, что с цифрами было не все гладко: «Вероятно, у банка были какие-то проблемы с качеством активов, которые не устраивали регулятор по каким-либо причинам. Может быть, по балансу на отчетные даты мы этого и не видели, но отток клиентских средств так или иначе происходил. Определенные клиенты не могли не реагировать на достаточно негативный информационный фон», — считает Юрий Кравченко, старший аналитик «Велес Капитала» по банковскому сектору и денежному рынку.

«Пока мы ожидаем, как было озвучено СМИ, просадку капитала «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей за счет доначисления резервов», — говорит Максим Осадчий. Фото 1tv.ru



«С точки зрения участников межбанковского рынка — рынок живет в напряжении с конца 13-го года»

Особой паники на рынке аналитики не ожидают. «За исключением субординированных облигаций, все остальные обязательства банк, по сути, выполняет, так что для обычных клиентов ничего не меняется, для вкладчиков. А с точки зрения участников межбанковского рынка — рынок живет в напряжении с конца 13-го года, когда началась зачистка. Рынок продолжит функционировать в таком же режиме», — считает Кравченко.

А вот дальнейшая судьба самого «ПСБ» и уже санируемых «Открытия» и «Бинбанка» туманна. «В теории, наверное, возможно, их объединение, но я думаю, что до реализации этой идеи на практике должно пройти очень длительное время, — считает Кравченко. — Думаю, что не только ЦБ будет, возможно, в несколько раз увеличивать реальный объем проблемных активов на балансе «Промсвязьбанка», но и менять свои оценки по «Бинбанку» и «Открытию», и в итоге выяснится, что размер дыры в балансе в несколько раз увеличится. Поэтому пока сложно говорить о том, что эти банки объединятся. Может быть, так и логичнее было бы, но с точки зрения рисков — возможно повторение ситуации с банками, которые занимались санацией. Они присоединяли к себе другие банки, в итоге ком проблем увеличивался, и потом это вскрывалось. Чем крупнее банк, тем больший объем проблем вскрывается. Лучше бы, если бы эти банки продолжили по отдельности функционировать».

— Пока мы ожидаем, как было озвучено СМИ, просадку капитала «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей за счет доначисления резервов, — говорит Максим Осадчий. — Если действительно будут начислены резервы на сумму 130 млрд рублей, то в балансе банка возникнет «дыра» в размере 43,0 млрд рублей (если исходить из отчетности на 1 ноября). Собственные средства (капитал) банка снизятся со 152,7 млрд рублей до 22,7 млрд рублей, норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1.0 снизится до 2% при минимально допустимом уровне 8% (без учета надбавок). Базовый капитал банка окажется отрицательным и составит минус 55,3 млрд рублей. Сработает триггер по субординированному долгу, он может быть списан. Естественно, на рынке субординированного долга «Промсвязьбанка» возникла паника. Топ-менеджеров банка могут заставить вернуть бонусы, полученные перед санацией. За 9 месяцев 2017 года выплаты членам правления банка составили 109 млн рублей. Также владельцы и топ-менеджеры банка могут лишиться своих средств, размещенных в банке.