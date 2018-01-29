«Ак Барс» хочет свою страховую группу?

Банк может присоединить к себе компанию «Ак Барс Страхование». Впрочем, ее бизнес и так строится вокруг банка

Фото: Дарья Турцева

«Ак Барс» Банк сообщил, что собирается рассмотреть вопрос о присоединении компании «Ак Барс Страхование» (АБС). Если это произойдет, он получит контроль над всей страховой группой «Ак Барс», куда входят еще два юридических лица. Впрочем, собеседники «Реального времени» говорят, что АБС с самого начала была аффилирована с банком, без которого ее бизнес был бы просто незаметен.

Третий не лишний

Вопрос об участии в компании «Ак Барс Страхование» будет обсуждаться на заседании совета директоров банка 1 февраля, только после этого станет известно окончательное решение, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барса». Вместе с тем возможное приобретение доли (какой именно — не сообщается) рассматривается «как один из шагов в рамках реализации стратегии развития банка по построению продуктовой линейки, включающей полный спектр финансовых услуг». «Участие в капитале [АБС] позволит банку синхронизировать дальнейшие действия в этом направлении», — говорят в банке.

С конца 2013 года основным, а сейчас — единственным собственником «Ак Барс Страхования» является зарегистрированная в Москве фирма «Кванткомфинанс». Ею, в свою очередь, владеет компания «Ристо Холдинг Инк» с Британских Виргинских островов. Она упоминалась в отчетности АББ за 2014 год, где говорилось, что офшор принадлежит гражданке Кипра Кристалле Тракошис.

Вопрос об участии в компании «Ак Барс Страхование» будет обсуждаться на заседании совета директоров банка 1 февраля. Фото tatbank.ru

АБС — часть страховой группы «Ак Барс», куда входят еще два юридических лица: СК «Ак Барс Мед» и «Ак Барс Медицина». Однако, приобретя долю в одной компании, банк де-факто получит контроль над всей страховой группой, поскольку АБС владеет 99,5% в капитале «Ак Барс Медицины», а «Ак Барс Мед» принадлежит банку уже сейчас. Последняя компания занимает основную долю в сегменте обязательного медицинского страхования в Татарстане, именно ее медицинские полисы на руках у большинства жителей республики.

У АБС более широкий профиль: на сайте группы говорится, что она занимается страхованием от несчастных случаев и болезней, страхует грузы, наземный, водный и воздушный транспорт, занимается имущественным страхованием и т.д. В портфеле «Ак Барс Страхования» были крупные контракты. Известно, что компания была страховщиком самолета Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», разбившегося в Казани 17 ноября 2013 года. Через полтора месяца после катастрофы АБС выплатила родственникам жертв $9,5 млн. Также АБС страховало ряд объектов АО «Татэнерго».

Простая формальность

Участники страхового рынка говорят, что по факту АБС с самого начала была аффилирована с «Ак Барс» Банком, несмотря на то, что с юридической точки зрения считается независимой. По словам собеседников «Реального времени», компания выстроила свой бизнес на страховании объектов «Ак Барс Холдинга», а также ипотеки самого банка. «Ничего другого там нет совершенно», — говорит один из страховщиков. Можно сказать, что сама по себе АБС в масштабах Татарстана незаметна, добавляет он.

«Я был уверен, что и так собственник «Ак Барс Страхования» — «Ак Барс Банк», — признается другой собеседник. По его словам, бизнес страховой компании строится «очень близко к банку», АБС завязана на него почти на 100%.

АБС в основном занимается обслуживанием клиентов «Ак Барс» Банка, говорит Рустэм Сабиров. Фото Романа Хасаева

АБС занимается в основном обслуживанием клиентов «Ак Барс Банка», в частности, страхует их ипотеку, залоги и имущество, говорит вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. В последнее время компания старается развивать розницу — открывать филиалы в населенных пунктах республики, конкурировать там с Росгосстрахом, НАСКО и другими страховщиками.

Каждый банк старается иметь собственного страховщика: у «Альфа-Банка» есть «АльфаСтрахование», у ВТБ — «ВТБ Страхование». «Ак Барс» был в тренде, и здесь нет ничего удивительного, рассуждает Сабиров. У каждого банка свои объемы кредитования, соответственно, каждому нужны некоторые масштабы страхования. Естественно, банки предпочитают делать это силами своих или аффилированных компаний, чтобы деньги оставались внутри группы.

Напомним, до осени 2017 года у «Ак Барс» Банка были и другие страховые активы — ему принадлежали 25% компании «НАСКО-Татарстан», которая имела близкие связи с банковской группой Роберта Мусина (в частности, была крупнейшим акционером «ИнтехБанка», а до этого владела долей в «Татфондбанке»). В конце августа стало известно, что банк собирается прекратить участие в «НАСКО». В сентябре доля в «НАСКО» перешла к новому собственнику — московскому ООО «Открытый мир» (сейчас у него 19,5%).

Артем Малютин