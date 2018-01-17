Кадровая перезагрузка: Нурлату нашли «сахарного» главу?

Зеленая папка Минниханова может стать трамплином для перспективного чиновника и способствовать приходу нурлатского олигарха или назначенца из Черемшана

В ближайшее время в муниципалитетах Татарстана ожидаются новые отставки. Вслед за предсказанным нами уходом глав Пестречинского и Рыбно-Слободского районов перемены ждут нурлатцев. Как утверждают источники «Реального времени», главу Нурлатского района Равиля Кузюрова вот-вот назначат министром лесного хозяйства, а ему на смену придет либо главный инвестор района, либо руководитель Черемшана.

Кузюров сменит главу Минлесхоза Назирова

Равиль Кузюров руководит Нурлатским районом с 2013 года. Родился в 1973 году в соседнем Аксубаевском районе. Высшее образование получил в КГАСУ в 2001 году. До этого успел поработать инструктором Аксубаевского РК ДОСААФ, монтажником в Альметьевске и индивидуальным предпринимателем. С 2005 года работает в муниципальных структурах родного Аксубаевского района (гендиректор МУП «Служба муниципального заказа», начальник отдела архитектуры и градостроительства, заместитель руководителя исполкома по инфраструктурному развитию). С муниципальной службы переводится в Казань. В 2010—2011 годах Кузюров — главный советник Управления по работе с территориями президента РТ. В 2011—2013 годах — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ по инвестиционно-инновационной деятельности. В 2017 году, когда глава республиканского Минэкологии Артем Сидоров получил назначение в федеральное министерство, Равиля Кузюрова рассматривали как возможного его преемника.

Ожидаемое повышение главы Нурлатского района может быть связано с его работой в Минэкологии РТ. Источники «Реального времени» утверждают, что Кузюров, как «Отличник охраны природы РФ», возглавит Министерство лесного хозяйства РТ. Желание уступить дорогу молодым официально на коллегии министерства несколько дней назад изъявил министр Алмас Назиров.

Желание уступить дорогу молодым официально на коллегии министерства несколько дней назад изъявил министр Алмас Назиров. Фото prav.tatarstan.ru



Не вполне добровольная отставка «хозяина татарских лесов»

Мы уже писали, что отставка главного лесника республики, скорее всего, вынужденная. Недавно Следственный комитет РФ заинтересовался деятельностью команды Алмаса Назирова в его бытность главой Арского района (2001—2014 годы). Летом 2017 года возбудили дело по признакам служебного подлога, превышения полномочий и мошенничества в особо крупном размере. Еще в 2014 году критике Назирова был посвящен целый митинг арчан на казанской площади Свободы.

Ряд нарушений в работе Назирова был выявлен и на посту министра. По итогам антикоррупционных проверок Следком возбудил на подчиненных Назирова десятки дел за фальсификацию протоколов об административных правонарушениях. Чтобы получить премии, сотрудники выписывали фиктивные штрафы на своих родственников. По-семейному решал вопросы и сам министр. Так, его зять Эдуард Закиров получил в аренду под видом земли сельскохозяйственного назначения участок леса в Лаишевском районе, близ села Вороновка, после чего на участке были вырублены 280 сосен. Вырубка сверх объема, установленного договором, реализация корабельного леса под видом дров — эти факты также заинтересовали правоохранителей.

Черемшан решили не ослаблять?

Изначально основным кандидатом на должность главы Нурлатского района источники называли действующего Черемшанского главу Фердината Давлетшина.

Фердинат Давлетшин родом из Алькеевского района, где начинал карьеру еще в 1983 году в райкоме ВЛКСМ. С 1999-го по 2014 год был главой Алькеевского района. Сразу после этого Давлетшина перебросили в Черемшан, после того как там не смог «прижиться» Наиль Зарипов, пробывший на посту главы меньше года. В послужном списке Давлетшина есть и Нурлатский район: в 1997—1999 годах он был здесь начальником управления сельского хозяйства.

Но, как сообщает осведомленный собеседник «Реального времени», власти республики посчитали, что ослаблять сложный Черемшанский район будет неправильно. Мы связались с администрацией района, где информацию о возможном уходе опровергли.

Потомственный представитель нурлатской элиты

В результате основным кандидатом на ключевой пост в Нурлатском районе стал депутат Госсовета РТ, генеральный директор УК «АгроИнвест» Раис Сулейманов. В приемной ООО «УК «АгроИнвест» отказались от комментариев.

Сулейманов родился в 1969 году. Окончил КХТИ и КФЭИ. В Госсовете с 2014 года. Член Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013—2020 годы». За 2016 год Сулейманов задекларировал доход в размере 63,2 млн рублей.

Группа компаний «АгроИнвест» осуществляет производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов. В состав группы входят: ООО «Управляющая компания «АгроИнвест», ЗАО «Нурлатский сахар», ЗАО «Нурлатский элеватор», КФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича Нурлатского района, ООО Агрофирма «Южная» Нурлатского района, ООО «АксуАгро» Аксубаевского района.

Семья Сулеймановых имеет глубокие корни в районе. Отец Раиса Сулейманова — Ахтям Исмагилович, еще в советские годы был директором совхоза «Рассвет» и секретарем Октябрьского райкома КПСС (до 1997 года район носил это название), а впоследствии стал директором холдинговой компании «Татсахарпром». Говорят, Сулеймановы — главные нурлатские инвесторы и крупнейшие землевладельцы. Добавим, что семейный бизнес включает в себя такие крупные предприятия, как «Нурлатский сахар», «Нурлатский элеватор» и другие.

Семейный бизнес включает в себя такие крупные предприятия, как «Нурлатский сахар», «Нурлатский элеватор» и другие… tatarnews.ru



«Реальное время» обращалось в администрацию Нурлатского района за разъяснениями об имеющихся данных, однако там сказали, что все это лишь на уровне слухов. Наши источники сообщают, что изначально заседание районного совета, где должны были представить нового хозяина Нурлата, должно было пройти в четверг, но сейчас перенесено на более поздний срок.

«Реальное время» продолжит следить за ситуацией и оперативно проинформирует читателей о ее развитии. Вчерашний прогноз об отставках и назначениях в Пестрецах и Рыбной Слободе сбылся.

