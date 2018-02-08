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«Россия виртуозно проводит операции с использованием киберметодов...»

07:00, 08.02.2018 5

Зачем руководители ФСБ, СВР и ГРУ ездили на встречу в Вашингтон

«Россия виртуозно проводит операции с использованием киберметодов...» Фото: kremlin.ru (директор СВР Сергей Нарышкин (справа) и директор ФСБ Александр Бортников)

Роберт Довер, доцент разведывательной и международной безопасности факультета истории, политики и международных отношений Университета Лестера, в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказывает о недавнем визите российских спецслужб в США, их отношениях с заокеанскими коллегами и мощи разведывательных сил РФ.

«Каналы связи заметно улучшились после Карибского кризиса в 1962 году»

— На днях в Вашингтон прилетали руководители трех российских спецслужб, ГРУ, СВР и ФСБ, и встретились с главой ЦРУ. Как вы думаете, по какой причине?

«Было большое количество закулисных встреч через посредников, секретные пути сообщения и так далее. Эти каналы связи заметно улучшились после Карибского кризиса в 1962 году». Фото le.ac.uk

— Выглядит это как вид кулуарной дипломатии, невозможно точно узнать причину. Но мы можем сказать, что это некие противоречивые и уравновешивающие давление на Россию и безопасность США сообщества, которые посчитали, что это подходящий момент для разговора. У обеих сторон есть значительные возможности устранения террористических угроз, в то время как обе остаются уязвимыми перед угрозой такого рода. Однако до сих пор есть напряжение вокруг конфликта в Сирии, относительно стратегического позиционирования Турции и слышатся обвинения в том, что российские государственные ресурсы незаконно вмешиваются в западную политику. Официальным лицам есть что обсудить, и диалог традиционно был воспринят как позитивный.

— Как это возможно, что их впустили в страну, ведь они в санкционном списке?

— Это вызвало споры в США, но не юридические, а политические. Должна была быть сделана оценка того, что преимущества такой личной встречи перевесили негативную политическую реакцию местных политиков.

— Подобное происходит впервые в истории РФ и СССР?

— Было большое количество закулисных встреч через посредников, секретные пути сообщения и так далее. Эти каналы связи заметно улучшились после Карибского кризиса в 1962 году.

«Россия виртуозно проводит операции с использованием киберметодов»

— Среди версий утверждается, что стороны обсуждали «кремлевский доклад», списки. Насколько, на ваш взгляд, это возможно? Также говорится о разговоре по вопросам борьбы с международным терроризмом. О чем может идти речь? И сотрудничают ли спецслужбы двух стран в этих вопросах?

— За последние 20 лет было много обсуждений между двумя сторонами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, и сотрудничество то усиливалось, то ослабевало в зависимости от различных политических и стратегических соображений. Однако в конце концов обмен разведывательными данными раскрывает информацию о методах сбора, ресурсах и т.д. Поэтому обмен разведывательными данными и ресурсами всегда будет чреват рисками для обеих сторон. По этой причине этот обмен почти всегда будет проблематичным ввиду частого стратегического диссонанса между ними. Тем не менее у них, на самом деле, есть много общих интересов, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Так, это действительно представляется темой, по которой отношения могли бы стать более теплыми и которая могла бы быть использована для улучшения отношений в целом.

«И Россия, и США сохраняют значительные средства обеспечения безопасности с точки зрения как разведывательных, так и полувоенных возможностей». Фото Gage Skidmore (wikipedia.org) — директор ЦРУ Майк Помпео

— На ваш взгляд, российские спецслужбы входят в число крупнейших и сильнейших в мире и в каком положении они находятся по сравнению с ЦРУ?

— И Россия, и США сохраняют значительные средства обеспечения безопасности с точки зрения как разведывательных, так и полувоенных возможностей. Общедоступный анализ на Западе свидетельствует о том, что в особенности Россия виртуозно проводит операции с использованием киберметодов и мероприятия по усилению влияния. Это обеспокоило западные СМИ и экспертов. Для западных комментаторов очень сложно оценивать соответствующий опыт и возможности в деятельности такого рода, поскольку ценных открытых исследований по тому, как пытается Запад манипулировать, оказывать влияние, немного. Что касается контртеррористических операций, как в США, так и в России есть поддерживающие законодательные основы, соответствующие широким возможностям.

Айгуль Зиятдинова
ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 февр
    Просто программисты у нас лучшие
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  • Анонимно 08 февр
    Америкосы зазвали наших чтобы прозондировать чем дышат, как живут наши ФСБшники.
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    Анонимно 08 февр
    ну у них ничего не вышло
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  • Анонимно 08 февр
    Да зачем отдаляться от Америки . Надо сближаться, втираться в доверие насколько это возможно. Чем больше знаешь врага, тем легче с ним воевать
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  • Анонимно 08 февр
    Даже гордость берет за наших
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