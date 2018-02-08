«Локомотиву» — баланс, «Спартаку» — качественное усиление, а «Зениту» — российский паспорт

Трансферный гид команд РФПЛ

Трансферное окно в Европе закрылось почти неделю назад, а вот в России оно действует до конца февраля. Так что многие клубы, «впахивающие» сейчас на тренировочных сборах, так же активно работают и над усилением своих составов. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о самых интересных трансферах последних дней.

«Локомотив»: усилить состав или сохранить баланс?

Этой зимой в прессе то и дело появляются новости о потенциальных новичках «Локомотива». Причем почти всегда это оказываются игроки самых разных позиций (исключая разве что вратарскую). Активнее всего в клуб сватали полузащитников, а переходы Дзюбы и Шатова в аренду из «Зенита» подавались чуть ли не как свершившийся факт. Но в итоге на данный момент «Локо» остается единственной командой из топ-5 РФПЛ, которая не приобрела в это трансферное окно ни одного игрока.

Одно время циркулировал слух об интересе миланского «Интера» к 32-летнему «железнодорожнику» Ману Фернандешу. Сейчас европейский рынок закрыт как и версия о скором отъезде португальца. Фернандеш на хорошем счету у москвичей, поэтому он трезво рассудил, что шансов попасть на чемпионат мира из стана «железнодорожников» у него больше. Понять его можно, как и Тимофея Маргасова, кажется, от безысходности перешедшего в стан испытывающего финансовые трудности «Тосно». А ведь еще совсем недавно он уходил из бердыевского «Ростова» в попытке найти работу за рубежом. Теперь игровая практика для него важнее, но спрос на игрока откровенно невелик.

Вполне понятна и пассивность «Локомотива» на трансферном рынке. Состав клуба действительно комплектовался куда тщательнее, чем у других топовых команд РФПЛ. Зимой на сборах к имевшимся игрокам добавилось еще несколько травмированных, залечивших, наконец, свои болячки. Но основной силой лидера чемпионата остается не столько набор качественных игроков, сколько их сплоченность — Семину в очередной раз удалось создать в коллективе семейную атмосферу. И рисковать ею, приглашая новых игроков ради мнимого усиления, — довольно сомнительное предприятие.

Новичок уже вовсю вливается в «красно-белый» коллектив. Фото spartak.com



Вериссимо, Массимо, белиссимо?

Москвичи в последние годы зарекомендовали себя хоть и транжирами (в некотором роде), но при этом деньги на ветер не бросающими. В это трансферное окно все повторилось — «Спартак» не поскупился на покупки, общая стоимость которых рискует превысить 15 млн евро. Правда, для этого еще предстоит поставить точку в «деле» бразильского защитника Вериссимо, сага о переходе которого уже успела поднадоесть любителям российского футбола. Но даже без учета этого трансфера «Спартак» получил неплохое усиление в оборону и атакующую треть поля.

Если говорить о защите, то, возможно, руководство клуба давно бы прекратило эту канитель с Вериссимо, если бы не травма Георгия Джикии. Основной защитник «Спартака» и сборной России выбыл до конца сезона, чем активизировал поиски своего сменщика. Закрыть эту брешь сумели довольно быстро, выписав в аренду из «Наполи» Николу Максимовича. Примечательно, что в предыдущем клубе серб пробыл недолго — менее одного сезона. Несмотря на это, есть ощущение выгодности данного перехода для всех трех сторон. «Спартак» получил качественное усиление, защитник — игровую практику, а «Наполи» заработал на пока не нужном игроке хоть какую-то копеечку.

О трансфере Ханни мы писали в нашем предыдущем обзоре. С тех пор прошла ровно неделя, и новичок уже вовсю вливается в «красно-белый» коллектив. Кроме этого, «Спартак», наконец, определился с будущим Сергея Еременко, самого младшего из сыновей именитого в прошлом футболиста. Правда, сделку эту провели каким-то кривым путем. Футболист принадлежал «Базелю», москвичи хотели его арендовать, а швейцарцы были согласны только на продажу. В итоге молодого таланта выкупил юрмальский «Спартак», который и передал его в аренду «Спартаку» московскому. Учитывая, что Латвия в футбольном мире считается «обнальной» конторой, еще неизвестно, как эта схема может аукнуться клубу.

Роберто Манчини: «Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами». Фото Вячеслава Евдокимова (fc-zenit.ru)

«Зенит» продал Шатова и ищет российское усиление



Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини довольно ясно обозначил приоритеты трансферной политики клуба на ближайшее время.

— Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся, — сказал Манчини клубному сайту.

С тех пор «Зенит» примерялся к Роману Емельянову, Магомеду Оздоеву, Эльмиру Набиуллину и даже Амиру Адуеву, только-только подписавшему свой первый профессиональный контракт с французским «Монпелье». Но если с тремя последними дальше слухов дело не зашло, то вот по полузащитнику «Урала» Емельянову была даже озвучена сумма, с которой готов расстаться питерский клуб. 5 млн евро — предложение, прямо скажем, слишком заманчивое, чтобы тянуть с ответом. Однако президент «Урала» Григорий Иванов вдруг отказал, да так резко, что даже подумалось о фейке. Правда, если вспомнить, как он вел себя при переходе того же Ерохина в «Ростов» 2 года назад, переход Емельянова вполне может состояться.

Но пока что «Зенит» продолжает расставаться с российскими футболистами. Едва только футбольная общественность успокоилась после перехода Новосельцева и Дзюбы в тульский «Арсенал», как было оформлено арендное соглашение с «Краснодаром» по поводу Олега Шатова. Полузащитник не сумел вписаться в модель игры Манчини и, откровенно говоря, «заслужил» уход в другую команду. Между тем, новым местом его работы «Краснодар» оказался не случайно. Краснодарская команда давно искала сменщика своему теневому лидеру Маурисио Перейре, так что приход Шатова наверняка придаст дополнительной мощи коллективу Игоря Шалимова.

Калинин, видимо, посчитал, что его перспективы в «Краснодаре» выглядят получше. Фото fckrasnodar.ru



«Краснодар» перехватил Калинина

Еще одним приобретением «Краснодара» стал защитник «Волгаря» Калинин. Футболист, начинавший зимний подготовительный сбор с «Уралом», неожиданно оказался нужен краснодарцам. Калинин, видимо, посчитал, что его перспективы в «Краснодаре» выглядят получше. Интересно, что сразу после этого трансфера клуб расстался с одним из своих летних новичков. Михайло Ристич проявил себя как довольно универсальный игрок, но в итоге не выдержал конкуренции за место в составе. Теперь он будет выступать на правах аренды в чешской «Спарте».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Милич («Олимпиакос»)

п. Садыхов («Торпедо»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

п. Фернандеш («Интер»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Кайо («Сан-Паулу»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Лео («Ахмат»)

п. Гайтан («Атлетико»)

п. Адуев («Монпелье»)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Эдер («Интер»)



з. Новосельцев («Арсенал»)

з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Шатов («Краснодар»)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Арсенал»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Максимович («Наполи»)

з. Набиуллин («Рубин»)

з. Левин («Нюрнберг»)

п. Бельханда («Галатасарай»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Маркович («Ливерпуль»)

п. Ханни («Андерлехт»)

п. Альварес («Сампдория»)

п. Еременко («Базель»)

н. Смолов («Краснодар»)



з. Ташчи («Вердер»)

п. Промес («Саутгемптон»)

н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» з. Калинин («Волгарь»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)



п. Подберезкин («Рубин»)

п. Ристич («Спарта»)



ЦСКА з. Пепе («Звезда»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)

н. Муса («Лестер»)

н. Хан Кван Сон («Перуджа»)



«Уфа» н. Сейдахмет («Тараз»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар») п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» п. Бевеев («Носта»)

п. Егорычев («Носта»)



п. Павленко

п. Емельянов («Зенит») «Арсенал» з. Новосельцев («Зенит»)

п. Сапета («Динамо»)

н. Дзюба («Зенит»)

н. Мвила («Платинум»)



в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)

н. Сикоев («Рубин»)





«Ростов» гл. т. Карпин

з. Сигурдссон («Фулхэм»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Чуперка («Балтика»)

п. Евтович («Партизан»)

п. Долгов («Анжи»)

н. Сигурдарсон («Мольде»)



з. Устинов («Рубин»)

п. Киреев («Рубин») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

з. Аджиев («Анжи»)

п. Подберезкин («Краснодар»)

п. Давлатов («Локомотив Т»)

п. Киреев («Ростов»)

н. Сикоев («Арсенал»)



з. Набиуллин («Спартак»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

з. Бурлак («Крылья Советов»)

з. Самбрано («Динамо К»)

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Цакташ

п. Сонг (Китай)

п. Рочина («Бетис»)

п. Лестьенн («Трабзонспор»)

п. Оздоев («Локомотив»)



«Динамо» з. Рауш («Кельн»)

п. Тетте («Лех»)

н. Марков («Тосно»)

н. Черных («Ягеллония»)



в. Нарубин

з. Терехов («Оренбург»)

п. Тиам

п. Зотов («Крылья Советов»)

п. Сапета («Арсенал»)

н. Бечирай («Мехелен»)

н. Вандерсон («Аланьяспор»)

н. Погребняк («Кайрат»)



«Амкар» п. Корзун («Динамо К»)

н. Карашаускас (Латвия)



в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)

з. Миюшкович («Тараз»)

н. Рикардиньо («Црвена»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Динамо»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Поку («Майами»)

н. Хобленко («Черноморец О»)



з. Аджиев («Рубин»)

п. Гулиев

п. Афонин («Оренбург»)

п. Долгов («Ростов»)

н. Базелюк («Зброевка») «СКА Хабаровск» з. Карпов («Зенит-2»)

п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2»)

п. Макаров («Минск»)

н. Муллин



з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)

н. Христов





* жирным выделены состоявшиеся трансферы