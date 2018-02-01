Сменит ли «Динамо» тренера, подойдет ли Дзюба «Арсеналу» и зачем ЦСКА Ахмед Муса

Трансферный гид российской Премьер-лиги

Фото: fc-rostov.ru ( на фото Миодраг Божович)

Вчера официально закрылось трансферное окно в европейском футболе. В России же все самое жаркое на ниве футбольной купли-продажи только начинается — возможность внести коррективы в свои составы у клубов РФПЛ будет вплоть до 25 февраля. Впрочем, уже сейчас многие команды сделали ряд значимых для себя приобретений. О самых интересных из них — в материале «Реального времени».

Божович собирается занимать «еврокубковые» места?

Тульский «Арсенал» на данный момент удерживает непривычно высокую для себя девятую позицию в чемпионате. Однако туляки, судя по зимним трансферам, не собираются останавливаться на достигнутом. И оценивая их шансы продвинуться еще выше, не стоит заострять внимание на потере основного вратаря Владимира Габулова, перешедшего в «Брюгге». Стержень нынешнего коллектива Божовича (впрочем, как и других его команд до этого) не столько в надежной обороне, сколько в свежести атакующих действий.

Основным приобретением в линию атаки, безусловно, является Артем Дзюба, арендованный у «Зенита». На первый взгляд, этот трансфер выглядит «безубыточным» для всех сторон. «Арсенал» получил высококачественное усиление впереди, Дзюба — игровую практику, а «Зенит» избавился от негативного настроения внутри коллектива и нехорошего фона «снаружи». К тому же у Божовича есть опыт работы с Артемом, когда тот стал лучшим бомбардиром «Ростова» в сезоне 2013/14.

Однако теперь перед Миодрагом встает другой вопрос: как совместить в основном составе раззабивавшегося по осени соотечественника Джорджевича и супердорогого Дзюбу? Судя по статистике, молодой черногорец больше адаптирован к футболу Божовича, лучше цепляется за мячи и более вариативен в атаке. Но не ставить в основу Артема, после всех мытарств с его переходом и при огромной для Тулы зарплате, будет нелегко. Сам тренер не сомневается, что ему удастся справиться, только вот сколько времени уйдет у него на реализацию этого плана, не скажет сейчас никто.

Вместе с Дзюбой в «Арсенале» оказался еще один герой мемов 2017 года. Иван Новосельцев долгое время после перехода в «Зенит» лечился, потом не мог до конца восстановиться, ну а итогом всех этих приключений стала потеря игрового времени. Аренда в «Арсенал» должна решить эту проблему, но вот вернется ли игрок после нее обратно в Петербург, большой вопрос. Судя по всему, питерцы вряд ли горят желанием держать защитника у себя, если только он вновь не вернет былую форму времен работы с Бердыевым в «Ростове».

Не ставить в основу Артема Дзюбу, после всех мытарств с его переходом и при огромной для Тулы зарплате, будет нелегко. Фото arsenaltula.ru



«Он даже в +10 играет в перчатках»

Еще один клуб РФПЛ не просто хочет бороться за еврокубки, но и активно вступает в соперничество за золотые медали. Для этого московскому «Спартаку» приходится искать варианты усиления во все без исключения линии. Первым делом «красно-белые» озаботились центральной зоной обороны, где и без того жиденькая компания лишилась своего лидера в лице Джикии. В прессе то и дело выскакивали имена претендентов на замену, но все остановилось на защитнике итальянского «Наполи» Максимовиче, перешедшем до конца сезона на правах аренды.

После этого москвичи принялись бороздить просторы трансферного рынка в поисках игроков в середину поля. Маркович, Альварес, Адуев — ни один из этих исполнителей не устроил тренерский штаб «красно-белых». Выбор Карреры остановился на полузащитнике бельгийского «Андерлехта» Софьяне Ханни. Капитан брюссельцев имел на руках предложение от английского «Бернли», но в итоге надумал переехать в снежную Москву. Это решение вызвало неоднозначную реакцию у бельгийцев, которые немедленно начали отпускать остроты в его адрес.

— На следующий вечер в Москве обещают –13 градусов. Но даже в +10 Ханни играет в перчатках, — язвил в своей колонке эксперт Ив Телдман.

Другой игрок, на которого положили глаз спартаковские селекционеры, вряд ли боится морозов. Бывший игрок киевского «Динамо» Юнес Беланда, по сообщению турецкого издания «Хаберлер», совсем скоро может перейти в московский клуб. Полузащитник является запасным вариантом на случай возможного отъезда Квинси Промеса. Впрочем, вероятность расставания клуба с его лидером стремится к нулю.

Выбор Карреры остановился на полузащитнике бельгийского «Андерлехта» Софьяне Ханни. Фото spartakworld.ru

Пригласит ли «Динамо» опытного тренера

Главным возмутителем спокойствия на российском трансферном рынке можно смело назвать московское «Динамо». Один лишь разрыв контракта с «вечным» Павлом Погребняком можно было бы считать грандиозным успехом для «бело-голубых». Присовокупив к этому подписание Константина Рауша и Евгения Маркова, москвичи уже заслужили твердую «пятерку» за свою зимнюю трансферную кампанию. Правда, откуда взялись деньги на такие пертурбации, непонятно, так что ощущение очередного «мыльного пузыря» пока все-таки не отпускает.

Между тем, совершение подобных трансферов обычно сопровождается приглашением более опытного тренерского штаба. Вестей об этом еще не всплывало, но это не значит, что Хохлову доверят руководить командой, не уступающей теперь («на бумаге») крепким середнякам лиги. Возможный уход молодого защитника Терехова в «Оренбург» тоже может стать свидетельством подобного развития событий.

«Динамо» ищет варианты трудоустройства сразу нескольким футболистам, среди которых Кали Тиам, Александр Зотов, Александр Сапета и Вандерсон. С первым, скорее всего, разорвут арендное соглашение, рассчитанное на целый сезон. Зотов и Сапета не подходят больше по размеру своих зарплат, а Вандерсон не оправдал возложенных на него ожиданий. Все они уменьшат глубину запаса, но в целом их уход не должен стать большой проблемой для москвичей.

Ахмед Муса наигрывается тренерами на дефицитную для ЦСКА позицию наконечника атак. Фото eurosport.ru

Муса в ЦСКА ради путевки в Лигу чемпионов

Истории с возвращениями футболистов в ЦСКА становятся уже избитым сюжетом — похлеще темы классных игроков Курбана Бердыева, теряющихся при переходе в другую команду. Ахмед Муса встает в один ряд с легендарными для армейцев форвардами Вагнером Лавом и Сейду Думбия. Быстрый и юркий нападающий, наконец, смог вырваться из сетей английской лиги и теперь наигрывается тренерами на дефицитную для ЦСКА позицию наконечника атак.

Удивительно, что российская команда не попыталась выйти на Вагнера, на днях подписавшего контракт с турецким «Бешикташем» в качестве свободного агента. Ко двору пришелся бы и Думбия, выступающий ныне за лиссабонский «Спортинг», а вот что ждет Мусу, предсказать сложно. Безусловно, тренерский штаб ЦСКА знает, что делает, наверняка рассматривая варианты с перестроениями вокруг Ахмеда, но прямо сейчас это не совсем очевидное усиление.

Приобретение Мусы может говорить и о приоритетах клуба на этот сезон. Очевидно, что в руководстве намерены вновь побороться за путевку в Лигу чемпионов и пока не могут позволить себе длительную «перезагрузку». Как бы через это армейцы всю свою молодежь не растеряли.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Милич («Олимпиакос»)

п. Садыхов («Торпедо»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)

н. Дзюба («Зенит»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

п. Фернандеш («Интер»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Кайо («Сан-Паулу»)

п. Лео («Ахмат»)

п. Гайтан («Атлетико»)

п. Адуев («Монпелье»)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Смолов («Краснодар»)

н. Эдер («Интер»)



з. Новосельцев («Арсенал»)

з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Шатов (ЦСКА)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Арсенал»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Максимович («Наполи»)

з. Набиуллин («Рубин»)

з. Левин («Нюрнберг»)

п. Бельханда («Галатасарай»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Маркович («Ливерпуль»)

п. Ханни («Андерлехт»)

п. Альварес («Сампдория»)

п. Еременко («Базель»)

н. Смолов («Краснодар»)



з. Ташчи («Вердер»)

п. Промес («Саутгемптон»)

н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» з. Калинин («Волгарь»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)

н. Дзюба («Зенит»)



п. Подберезкин («Рубин»)

н. Смолов («Вест Хэм»,

«Зенит»)



ЦСКА з. Пепе («Звезда»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)

н. Муса («Лестер»)

н. Хан Кван Сон («Перуджа»)



«Уфа» н. Сейдахмет («Тараз»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар») п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» п. Бевеев («Носта»)

п. Егорычев («Носта»)



п. Павленко



«Арсенал» з. Новосельцев («Зенит»)

п. Сапета («Динамо»)

н. Дзюба («Зенит»)

н. Мвила («Платинум»)



в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)





«Ростов» гл. т. Карпин

з. Сигурдссон («Фулхэм»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Чуперка («Балтика»)

п. Евтович («Партизан»)

н. Сигурдарсон («Мольде»)



з. Устинов («Рубин») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

п. Подберезкин («Краснодар»)



з. Набиуллин («Спартак»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

з. Бурлак («Крылья»)

з. Самбрано («Динамо К»)

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Цакташ

п. Сонг (Китай)

п. Рочина («Бетис»)

п. Лестьенн («Трабзонспор»)

п. Оздоев («Локомотив»)



«Динамо» з. Рауш («Кельн»)

з. Караваев («Спарта»)

п. Тетте («Лех»)

н. Марков («Тосно»)

н. Черных («Ягеллония»)



в. Нарубин

з. Терехов («Оренбург»)

п. Тиам

п. Зотов

п. Сапета («Арсенал»)

н. Бечирай («Мехелен»)

н. Погребняк («Кайрат»)



«Амкар» п. Корзун («Динамо К»)

н. Будковский (Бельгия) в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)

з. Миюшкович («Тараз»)

н. Рикардиньо («Црвена»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Динамо»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Поку («Майами»)

н. Хобленко («Черноморец О»)



п. Гулиев

п. Афонин («Оренбург»)

н. Базелюк («Зброевка») «СКА Хабаровск» з. Карпов («Зенит-2»)

п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2»)

п. Макаров («Минск»)

п. Шарипов

н. Муллин



з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)





* жирным выделены состоявшиеся трансферы