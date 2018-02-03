Альметьевский район: нефтяник из XVIII века, мордовская изюминка и грузинские князья

Заметки ученых на полях о районе-кладе Татарстана

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин продолжают знакомить наших читателей с Татарстаном. В сегодняшней колонке, написанной специально для «Реального времени», ученые рассказывают о богатом на историческое прошлое, талантливых людей и полезные ископаемые Альметьевском районе.

Район был образован 10 августа 1930 года. Его центр — город Альметьевск. Ныне площадь района составляет 2 500 кв. км, численность населения — 205 592 человека. Национальный состав: 57,3% татар, 30,8% русских, 6,8% чувашей и 2,2% мордвы. Общее количество населенных пунктов — 99. По территории района проходят железная дорога Агрыз — Акбаш, автомобильные дороги Казань — Оренбург, Набережные Челны — Бугульма, Альметьевск — Сарманово и др. Глава района и Альметьевска с 2015 года — Айрат Ринатович Хайруллин, до этого являвшийся помощником президента Республики Татарстан по экономическим вопросам.

«Горы здесь уходят в небеса.

Эхо гор, слетев с уступов древних,

По земле разносит голоса

И травы, и песен, и деревьев.



Здесь долины крыльями полей

Распластались у меридиана.

Слушай землю, как клокочет в ней

Нефть густая — кровью Татарстана.



Это наше чудо — древний пласт,

Гордое сокровище девона.

Край мой милый, согреваешь нас

Бережно, заботливо, влюбленно».



(Сажида Сулейманова. «Мой край». 1969. Перевод Л. Щипахиной)

Памятниками природы в районе объявлены: участки рукотворных лесов из ели обыкновенной и лиственницы сибирской, озеро карстового происхождения «Акташский провал»







Район расположен на юго-востоке нашей республики, в северо-западной части Бугульминского плато, граничит с Азнакаевским, Бугульминским, Заинским, Лениногорским, Нижнекамским, Новошешминским, Сармановским и Черемшанским районами. На его территории находится центральная часть крупнейшего в мире Ромашкинского нефтяного месторождения, а также ряд других месторождений — Березовское, Ново-Елховское, Ямашинское и т. д. В западной части района открыто 25 месторождений и залежей природных битумов. На западном склоне Южно-Татарского свода на глубине 900—1300 метров имеются залежи каменного угля. Из нерудных полезных ископаемых в районе добываются строительный и дорожный камень, бентонитовые глины для буровых растворов и керамзита, карбонатные породы и торф для нужд сельского хозяйства.



По территории района, которая относится к зоне лесостепи, представляющей собой сочетание широколиственных лесов с фрагментами остепненных лугов и луговых степей, протекает более 20 рек. Все они относятся к бассейну Камы. Леса занимают 25% территории района и сосредоточены в основном на водоразделах рек Шешма — Кичуй, Кичуй — Степной Зай, Степной Зай — Лесной Зай. Памятниками природы в районе объявлены: участки рукотворных лесов из ели обыкновенной и лиственницы сибирской, выращенных в условиях лесостепи — «Лесные культуры ели и лиственницы 1910—1913 гг.», озеро карстового происхождения «Акташский провал», реки Степной Зай и Шешма. В северо-восточной части района располагается Альметьевский охотничий видовой заказник площадью в 24,1 тысячи га, организованный в 1971 году с целью увеличения численности косули. Ныне в заказнике обитают также лось, кабан, рысь, куница и заяц-беляк.

«Черное золото» республики

«Долгие три столетия тревожила людей беспокойная догадка о богатейших залежах черного «земляного масла» в долинном краю меж Волгой и Уралом. В собственноручно редактируемых Великим Петром «Ведомостях о военных и иных делах» появилось в начале XVlll века краткое сообщение из Казани о найденном в недрах волжских земель преудивительном масле — дотошен был царь Петр, до всего доходил, но и ему та нефть оказалась еще не по плечу», — писал в начале 1960-х годов в своем романе «Хәзинә» («Клад») еще молодой тогда прозаик Гариф Ахунов.

Да, 2 января 1703 года «Ведомости» сообщали нижеследующее: «Из Казани пишут: На реке Соку нашли много нефти, от чего чают немалую быть прибыль Московскому государству». А уже в середине XVlll века Надыр сын Уразмата (1687—1758; старшина с. Надыр) активно занимался поисками залежей нефти у реки Сок и в иных местах на стыке современных Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области. Затем, спустя столетие с «хвостиком», в 1870—80-е годы, благодаря американскому изобретателю и бизнесмену Ласло Шандору, заработал Шугуровский нефтебитумный завод. Это важное событие навсегда изменило судьбу юго-востока современного Татарстана и дало мощный толчок к его дальнейшему развитию.

Ныне Альметьевский район является крупнейшим центром нефтяной промышленности Республики Татарстан и в целом Российской Федерации



Но официально история нефтяной промышленности РТ начинается с 3 августа 1943 года, когда бригада Тарифа Хамидуллина отыскала «нефтяную кладовую» ТАССР в пойме реки Лесная Шешма рядом с д. Новое Шугурово (Лениногорский район РТ). В 1952 году мощный фонтан «черного золота» забил и на Альметьевском месторождении. Ныне Альметьевский район является крупнейшим центром нефтяной промышленности Республики Татарстан и в целом Российской Федерации — добыча нефти производится по всей его территории. Альметьевск — начальный пункт магистрального нефтепровода «Дружба», нефтепроводов в Нижний Новгород, Пермь, Самару и т. д. В городе располагаются офисы ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» с нефтегазодобывающими управлениями «Альметьевскнефть», «Елховнефть» и «Ямашнефть» (кстати, начальник управления «Ямашнефть» Виктор Васильевич Смыков — человек, сделавший огромное количество полезных дел для благоустройства и восстановления исторического облика Биляра, Чистополя, Альметьевска, спонсор строительства многих спортивно-оздоровительных сооружений, меценат научно-культурных программ, настоящий патриот нашей республики); здесь же находятся управление «Татнефтегазпереработка», малые нефтяные компании…

Промышленность, культура, здравоохранение

Предприятия машиностроения и металлообработки Альметьевского района представлены ОАО «Алнас», ОАО «Альметьевский трубный завод», ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО «Нефтемаш»; предприятиями стройиндустрии — ОАО «Альметьевский завод железобетонных изделий», ООО «Баулюкс»; предприятиями легкой и пищевой промышленности — ОАО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу», ОАО «Альметьевский хлебозавод». В с. Русский Акташ работает Акташский кирпичный завод. Функционируют Альметьевский и Калейкинский лесхозы. В районе развиты мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и звероводство, возделываются озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох, сахарная свекла. В 2014 году в районе функционировало 36 сельскохозяйственных предприятий. А с 2015 года в районе реализуется инвестиционный проект агропромышленного кластера ООО «Ягодная долина», создано самое большое по площади в Татарстане и второе в России хозяйство, где посажены 66 га смородины, 20 га клубники и 15 га малины.

В сфере образования в районе, по данным на 2016 год, функционировало 153 учреждения с общим охватом 35 909 детей: 60 школ, 2 учреждения дополнительного образования, 91 дошкольное образовательное учреждение. В районе осуществляют свою деятельность 4 учреждения высшего (Альметьевский государственный институт муниципальной службы, Альметьевский государственный нефтяной институт, филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, филиал Университета управления «ТИСБИ») и 6 учреждений среднего профессионального (Альметьевский медицинский колледж, Альметьевский профессиональный колледж, Альметьевский колледж физической культуры, Альметьевский политехнический техникум, Альметьевское музыкальное училище им. Ф.З. Яруллина, колледж Альметьевского филиала Института экономики, управления и права) образования.

Риза Фахретдин

В сфере культуры в настоящее время работают 135 учреждений культуры и искусства. В 2016 году осуществляли деятельность 672 клубных формирования, действует 51 фольклорный коллектив. В национально-культурном центре «Элмэт» работают оркестр народных инструментов, камерный оркестр, духовой оркестр и академический хор. Функционируют Альметьевский краеведческий музей, Музей Ризаэтдина Фахретдина (с. Кичучатово), Мемориальный музей им. Фатиха Карими (с. Миннибаево), Музей истории пгт Нижняя Мактама, Музей истории с. Елхово им. Х.Х. Ахметшина (с. Нижнее Абдулово), а также 17 школьных краеведческих музеев. Широко известен за пределами республики Альметьевский татарский драматический театр. На его сцене создавали интересные образы татарской, русской, мировой драматургии лауреаты Госпремии им. Г. Тукая Д. Кузаева, Г. Хусаинов, народные и заслуженные артисты РТ А. Галиуллин, К. Валиев, Ф. Зарипов, М. Нигматзянова, А. Садыкова, Л. Садыкова, Л. Султанова, З. Туишева и др. С 1975 года в Альметьевске функционирует крупнейший музей юго-востока республики — Альметьевская картинная галерея им. Г.А. Стефановского. В ее фондах сосредоточено около тысячи произведений живописи, графики, скульптуры в основном советского и татарского изобразительного и прикладного искусства.

В районе активно действуют творческие организации, объединяющие писателей, композиторов и журналистов нефтяного региона. Руководителем Альметьевского отделения Союза писателей РТ является наш коллега — член Правления Союза писателей РТ, заведующий лабораторией по изучению наследия Ризаэтдина Фахретдина упомянутого выше института муниципальной службы, кандидат филологических наук Рафкать Шириазданович Шагеев. В районе на татарском и русском языках издаются газеты «Әлмәт таңнары» («Альметьевские зори») и «Знамя труда».

В системе здравоохранения района функционируют 7 государственных автономных медицинских учреждений, медико-санитарная часть, 8 филиалов республиканских учреждений здравоохранения, 51 ФАП, 3 офиса врача общей практики и педиатра, 6 врачебных амбулаторий и 2 участковые больницы.

На территории района осуществляют деятельность 9 детских спортивных школ и 24 спортивные общественные федерации и клубы. Спортивная инфраструктура включает 619 объектов, в том числе ледовый дворец «Юбилейный», спортивный комплекс «Теннис-Сити», стадион «Нефтяник», Дом каратэ, лыжную базу «Снежинка», горнолыжный комплекс «ЯН», хоккейный корт «Спутник», 3 закрытых плавательных бассейна, 3 ипподрома для конных скачек. В районе действуют около 100 дворовых спортивных площадок, 43 хоккейных корта. Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» входит в Высшую хоккейную лигу.

В районе функционируют Альметьевское исламское медресе им. Ризаэтдина Фахретдина



В районе функционируют Альметьевское исламское медресе им. Ризаэтдина Фахретдина, 36 мечетей (10 из них — в Альметьевске, в т. ч. центральная мечеть им. Р. Фахретдина) и 13 церквей (в Альметьевске — собор Казанской иконы Божией Матери, Петропавловский храм, храм-часовня Рождества Христова, церкви в Буте, Верхнем Акташе, Русском Акташе, Калейкино, Новой Михайловке, Новотроицком, Тихоновке, Ямашах, часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в с. Ямаш, храм-часовня в честь Святителя Николая в с. Новоникольск).

Клад — это люди!

Альметьевский район является родиной: основателя династии оренбургских золотопромышленников, предпринимателей и общественных деятелей Рамиевых — Габдулкарима Исмагиловича Рамиева (1774—1851), уроженца с. Тайсуганово; выдающегося татарского философа, религиозного деятеля, писателя и историка Ризаэтдина Фахретдина (1859—1936), уроженца с. Кичучатово; Героев Советского Союза М.А. Ахмадуллина и Н.Е. Токарликова; полных кавалеров ордена Славы М.К. Алаева, Г.С. Салахутдинова и К.Т. Тимергалиева; Героев Социалистического Труда С.С. Гатауллина и А.Ш. Сафиуллина; полных кавалеров ордена Трудовой Славы Н.А. Афзалтдинова и А.Х. Шакурова; государственных деятелей Р.Г. Галеева, Ф.Х. Мухаметшина и Ш.Ф. Тахаутдинова; деятелей науки и культуры Ш.М. Бикчурина, Л.Г. Гильми, Х.Н. Камалова, Ф.Г. Карими, А.М. Тагирова и А.Р. Яруллина (Ахмет Тимер); и многих-многих других известных людей.

Среди знаменитых уроженцев исчезнувших деревень (а их более-менее полный список имеется в справочнике «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан», изданном в 2016 году сотрудниками ИТЭР) три человека из д. Бигашево: Р.Н. Дияшев (р.1935) — доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ и ТАССР; Я.Ф. Фархтдинов (1936–2004) – доктор юридических наук, заслуженный юрист РТ; А.Х. Шакуров (1941—1989) — слесарь-монтажник, полный кавалер ордена Трудовой Славы. Кстати, отмечая уроженцев исчезнувшей деревни Бигашево, упомянем и населенные пункты района, где, по сведениям последних 5—10 лет, нет постоянного населения: это поселки Кзыл-Кичу, Самарканд и Хазовка.

На территории современного Альметьевского района издавна функционировало несколько медресе. Имеются сведения, что они были в селах Абдрахманово, Верхняя Мактама, Елхово, Кульшарипово, Миннибаево, Нижнее Абдулово, Новое Надырово, Сулеево, Чупаево, в пос. Нижняя Мактама. Мы думаем, что часть из них все же были не медресе, а мектебе. Но, например, Тайсугановское медресе являлось одним из широко известных мусульманских учебных заведений XVlll — начала XX веков, и в нем обучались Габдулла Галиев (Батырша) и другие видные религиозные, общественные и политические деятели татарского, башкирского и казахского народов, а также многие педагоги (например, уфимского медресе «Хакимия») — среди них Мухаметхатып Галлямов и Сарраз Галлямов (уроженцы с. Нижнее Абдулово), Мухаметвагиз Юсупов (уроженец с. Елхово), Кабир Туйкин (брат писателя и историка Фазыла Туйкина), Мухаметгади Фахретдинов и др. В XVlll веке руководителем и мударрисом медресе с. Тайсуганово являлся известный религиозный деятель, философ и поэт Габдрахман Бикчурин (Тайсугани) (1691 — после 1763), чьи старшие родственники являлись одними из основателей Альметьевска. То есть с Альметьевским районом связаны жизнь и деятельность многих известных людей и, естественно, не только наших современников.

Гариф и Шаида Ахуновы. Альметьевск, 1963

Отметим отдельно знаменитых людей Альметьевска. Их немало. Среди известных уроженцев города резчик по камню, каллиграф Нуриахмет ибн Валиахмет (1880—?); участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Ленина Б.А. Юсупов (1903—1983); всемирно известный тюрколог, в 1961 году создавший Институт исследований тюркской культуры в Анкаре, — А.Р. Яруллин (Ахмет Тимер) (1912—2003); государственный деятель Ф.Х. Мухаметшин (р. 1947); геологи, химики, нефтяники, инженеры Н.З. Ахметов (р.1954), Н.Г. Ибрагимов (р. 1955), Г.К. Кованова (р. 1957), И.А. Ларочкина (р. 1950), Н.У. Маганов (р. 1958), Р.У. Маганов (р. 1954), С.А. Мартынов (р. 1962), И.Н. Плотникова (р. 1960), А.Ш. Сафиуллин (р. 1927, Герой Социалистического Труда), А.П. Скворцов (р. 1946, д. Урсала, ныне микрорайон Альметьевска), А.Н. Тюрин (р. 1956), В.Г. Фадеев (р. 1961), И.А. Хайруллин (р. 1954), В.Г. Хозин (р. 1939) и И.Г. Юсупов (1937—2011); артист Ирек абый Багманов (1932—2015); певец и композитор Зиннур Сафиуллин (р. 1963); художник Р.Н. Саляхутдинов (р. 1963); писатели и журналисты И.Г. Ахсанов (р. 1935), Н.Г. Ахунова (р. 1959), Л.А. Бадыкшан (р. 1919), Х.Х. Валиахметов (р. 1950) и П.М. Голышев (псевдоним П. Михеев, 1926—1989, д. Урсала, ныне микрорайон Альметьевска); спортсмен (борьба, самбо) М.З. Багаутдинов (р. 1951); а также многие другие.

С Альметьевском связана жизнь и деятельность религиозного и общественного деятеля, историка и педагога, депутата Государственной думы Хади Атласи (1876—1937), с 1903 по 1909 годы являвшегося имам-хатыбом прихода Первой соборной мечети; Героев Социалистического Труда Р.Т. Булгакова (1931—1989), К.А. Валиева (1906—1980), А.В. Валиханова (1927—2006), Ш.Г. Галеева (1919—1988), М.П. Гринь (1924—2003), С.С. Губайдуллина (1929—2010), Н.Г. Драцкого (1930—1982), Н.Г. Зайнуллина (1931—1981), М.Г. Минекаева (1930—2012), Д.М. Нуртдинова (р. 1937), П.Ф. Савельева (1932—2001), Н.А. Тюнина (1931—1995), Г.М. Хазиева (р. 1930) и З.Г. Шарифуллина (1910—2010); поэта-фронтовика, организовавшего городское литературное творческое объединение А.М. Маликова (1921—2009); поэтессы Сажиды Сулеймановой (1926—1980); поэтов, лауреатов Госпремии им. Г. Тукая Гамиля Афзала (1921—2003) и Клары Булатовой (р. 1936); писателей супругов Шаиды (Гульшахиды) Максудовой (1926—2009) и народного писателя Татарстана, лауреата Госпремии им. Г. Тукая Гарифа Ахунова (1925—2000); журналиста, руководителя городской организации общества «Знание» В.И. Ларина (1912—2001); писателя-прозаика Р.Г. Тухватуллина (1924—1994); актрисы, режиссера, почетного гражданина г. Альметьевск З.Х. Туишевой (р. 1919); заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ, лауреата Государственной премии Правительства РФ А.Г. Нугайбекова (р. 1947); лыжницы, двукратной олимпийской и четырехкратной чемпионки мира О.В. Даниловой (р. 1970) и многих-многих других известных людей…

Әлмәт

Центр Альметьевского района город Альметьевск (Әлмәт) расположен в 279 км от Казани, в среднем течении реки Степной Зай, в 13 км к востоку от железнодорожной станции «Альметьевская». Число жителей — 151 157 человек, из них 53,1% татары, 40,1% русские, 2,2% чуваши.

Центр Альметьевского района город Альметьевск (Әлмәт) расположен в 279 км от Казани, в среднем течении реки Степной Зай



История города ведет начало от татарской деревни Альметьево, основанной в начале XVlll века ясачными татарами, переселившимися на эти земли из Казанского, Пензенского, Свияжского и Симбирского уездов. Другое название селения в XVlll—XlX вв. — «Альмет-Муллино». В 1782 году здесь проживало 176 душ мужского пола. По сведениям 1795 года, в селе функционировали мечеть, почтовый ям, казенный питейный дом, кузница, базар по средам; в 1859 году — мечеть, медресе (с 1850 года), почтовая станция, 2 завода, ярмарка 20—26 декабря (с 1830-х гг.); в 1889 году — волостное правление, 2 мечети, мектеб, 2 воскобойных и салотопенный заводы, крупообдирка; в 1896—1897 годах — волостное правление, 3 мечети, 2 медресе, мектеб, земская больница, паровая крупообдирка, хлебозапасный магазин, 12 бакалейных и 2 мануфактурные лавки, 2 базарных торговых ряда и 6 ярмарочных рядов, базар по средам, ярмарка 20—26 декабря.

В 1929 году в Альметьевске был организован колхоз им. Сталина, в 1950-е годы открыт центральный городской парк им. М. Горького, в 1954 году — клуб им. М. Горького, в 1956 году — кинотеатр «Россия», в 1957 году — больничный городок, родильный дом, детская больница, противотуберкулезный диспансер, хлебозавод и завод железобетонных изделий, в 1958 году — центральный парк (с 2003 г. — парк им. 60-летия нефти Татарстана), в 1959 году — мебельная фабрика, в 1960-е годы — консервный завод, в 1962 году — редакция городского радиовещания, шиноремонтный завод, стадион «Нефтяник», в 1963 году — комбинат нерудных материалов, в 1964 году — первая ветка нефтепровода «Дружба» и кондитерская фабрика, в 1966 году — Альметьевский трубный завод, автотрактороремонтный завод (с 1990 года — завод «Нефтемаш»), введена в строй первая очередь консервного завода, ледовый стадион «Нефтяник», в 1967 году — филиал казанского объединения «Радиоприбор» (с 1977 года Альметьевский завод «Радиоприбор»), молочный комбинат, лыжная база «Снежинка», в 1971 году — фабрика химчистки, в 1973 году — инфекционная больница, в 1974 году — Дом физкультуры (ныне спортивный комплекс ПАО «Татнефть»), в 1984 году — Дворец спорта «Юбилейный», в 1986 году — чулочно-носочная фабрика, в 1989 году — кинотеатр «Булгар», в 1991 году — Альметьевская телестудия «Луч» (позже ООО «Телекомпания «Луч»), в 2004 году — горнолыжный, спортивно-оздоровительный комплекс «ЯН», в 2005 году — Дом каратэ, в 2007 году — спортивный комплекс «Теннис-Сити».…

В сфере образования в Альметьевске действуют 18 средних школ, 2 лицея, 2 гимназии, вечерняя (сменная) средняя школа №2, школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) школа-интернат, частная средняя школа №23 «Менеджер», частная начальная школа «Татнефть-школа», колледж физической культуры, медицинский колледж, политехнический техникум, музыкальный колледж им. Фарида Яруллина, профессиональный колледж, частное образовательное учреждение «Альметьевский техникум информационных технологий и сервиса», упомянутые выше вузы и филиалы вузов. В сфере дополнительного образования работают детские музыкальные и художественные школы, станция юных техников, Центр детско-юношеского творчества, детско-юношеские спортивные школы.

В городе работают 51 детский сад, 12 библиотек, Картинная галерея, Альметьевский краеведческий музей, Музей науки и техники «Технорама», Альметьевский татарский драматический театр, Дворец культуры «Нефтьче», НКЦ «Элмет», Дворец спорта «Юбилейный», городской парк им. 60-летия нефти Татарстана (с 1958 года), Мемориальный комплекс «Вечный огонь», Альметьевский мусульманский религиозно-просветительский центр и мечеть им. Р.Г. Галеева, мечети приходов № 1, 2, 7, мечети «Аксу», «Бигаш», «Зиннур», «Мадина», «Нурсала», им. Ризаэтдина Фахретдина (с 1992 года при ней начало работу медресе), Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери, церкви Петропавловская, Рождества Христова и Николая Чудотворца, 3 часовни. В пригородах Альметьевска сформировался общегородской общественно-спортивный комплекс «Сабантуй», включающий стадион, ипподром, родники и скульптурную композицию «Мать Татария».

Изюминка Альметьевского района — наличие сел и деревень мордвы



Мордовские деревни сельская изюминка района

Изюминка Альметьевского района — наличие сел и деревень мордвы. Например, село Верхний Акташ (ныне мордовское) известно как мордовское еще со времен Казанского ханства, а среди известных уроженцев этого села — Владимир Николаевич Саушкин (р. 1958) — нефтяник, лауреат Государственной премии СССР; село Русский Акташ (ныне русское) было основано татарами, но здесь с XVlll века проживала крещеная мордва; издавна мордва проживала и в селе Васильевка, ныне 57% населения указанного населенного пункта — это мордва, среди известных уроженцев села — Михаил Константинович Алаев (1925—1946) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы; ныне русское село Дербедень в дореволюционных источниках упоминалось, и видимо не зря, также под названием «Мордовская Дербедень» (кстати, в окрестностях села в 1874 году был обнаружен большой клад эпохи поздней бронзы).

Интересна история деревни Багряж-Никольское. Ныне русская, она была заселена мордвой-эрзей в первой трети XVlll века мегрельским князем Георгием Леоновичем Дадиани, чей род восходит к легендарному Вардану I эпохи знаменитой грузинской царицы Тамары. Супругой Георгия Дадиани являлась княгиня Софья Александровна из древнего грузинского рода Багратиони; в Москве они владели усадьбой на Большой Лубянке. Отметим, что до 1887 года к приходу д. Багряж-Никольское относилась и русская деревня Кительга, ныне входящая в состав Сиренькинского сельского поселения, а среди известных уроженцев этой деревни журналист, заслуженный работник культуры РТ, 15 лет проработавший в Татарском областном комитете КПСС, затем 10 лет главным редактором издательства «Фэн» Академии наук РТ и заместителем главного редактора журналов «Научный Татарстан» и «Фэнни Татарстан» Александр Иванович Афанасьев (8.02.1931—16.06.2005), похороненный на Арском кладбище Казани. Светлая память об Александре Ивановиче еще долго сохранится в наших сердцах…

Интересным русским селом района является Кичуй, расположенный в 30 км к западу от Альметьевска. Оно было основано в 1734—1736 годах как Кичуевский фельдшанец на Закамской оборонительной линии. Первые его поселенцы — отставные солдаты, выходцы из Псковской губернии, в XlX веке вошедшие в разряд государственных крестьян. В конце 1750-х годов в село были переселены крепостные крестьяне купца Г.И. Глазова, работавшие на Богословском медеплавильном заводе Симбирска, и здесь был основан медеплавильный завод. В 1880-х годах в селе действовали небольшие заводы по переработке сельскохозяйственного сырья: кожевенный, винокуренный и 2 селитряных. В начале XX века в с. Кичуй располагались волостное правление, земская станция, функционировали 3 маслобойни, 3 водяные мельницы, мануфактурные и бакалейные лавки, 12 торговых лавок на базарной площади, базар по понедельникам, ярмарка, земская и церковно-приходская школы, библиотека. В XVlll—XlX веках в селе действовала Покровская церковь, разобранная в 1897 году. В 1892 году на средства помещика В.П. Шалашникова была построена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (памятник архитектуры в стиле эклектики). Рядом с селом сохранились остатки усадьбы дворян Булыгиных (по одной из версий, усадьба принадлежала брату министра внутренних дел Российской империи А.Г. Булыгина). В начале 1930-х годов в селе был организован колхоз «Гигант». Ныне в селе действуют средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Жители (в 2015 году — 545 человек) занимаются полеводством и мясомолочным скотоводством.

Старое Суркино. Чувашский языческий обряд



Из татарских населенных пунктов мы бы отметили Новое Надырово (Яңа Нәдер), основанное в период Казанского ханства представителями татарского рода Надыровых и очень богатое на именитых уроженцев, среди которых укажем председателя колхоза «Ярыш» в 1970—2003 годы, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, депутата Верховного Совета ТАССР в 1980—1985 годы, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, двух орденов «Знак Почета» С.С. Ахтямова (р. 1933); хирурга, заслуженного врача РСФСР и ТАССР, почетного гражданина Альметьевска З.М. Балакину (1905—1990); уролога, доктора медицинских наук, лауреата Государственной премии РТ Р.Х. Галеева (р. 1946); фольклориста, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР И.Н. Надирова (1925—2009); геофизика, кандидата геолого-минералогических наук, лауреата Государственной премии РТ, заслуженного нефтяника Удмуртской Республики Я.К. Нуретдинова (р. 1947); заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ, заслуженного нефтяника РТ, лауреата Государственной премии РТ Р.М. Рахманова (р. 1948); кандидата технических наук, почетного нефтехимика СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, лауреата Государственной премии РТ Г.З. Сахапова (р. 1939) и административно-хозяйственного работника, ныне главу Азнакаевского района РТ М.З. Шайдуллина (р. 1974).

Большое кряшенское село района — Калейкино (Кәләй; население в 2015 году — 1 804 человека), основанное в 1727 году татарами-переселенцами из села с современным названием Русский Акташ. До 1920 года село входило в Акташскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1922 года — Челнинского кантонов ТАССР. С августа 1930 года в Альметьевском районе. Ныне центр Калейкинского сельского поселения. В 1875 году в селе была открыта миссионерская школа, в 1878 году преобразованная в земскую (в 1875 году здесь обучались 15 мальчиков и 10 девочек, в 1885 году — 43 мальчика). По сведениям 1900 года, в селе функционировали 2 водяные мельницы, 2 хлебозапасных магазина и 2 бакалейные лавки. В 1915 году была построена деревянная Дмитриевская церковь (разобрана в 1931 году), в 1916 году открыта церковно-приходская школа. В 1929 году в селе был организован колхоз им. Буденного (первый председатель — С.Е. Долгов), а ныне несколько бывших колхозов и совхозов — в составе холдинга АО «СМП–Нефтегаз» (жители села занимаются полеводством и молочным скотоводством). Сегодня в селе действуют комбикормовый завод, средняя школа (в которой в 1986 году открыт Музей боевой славы имени Героя Советского Союза Никиты Евдокимовича Токарликова (1918—1944) — уроженца этого села), детский сад (с 1968 года), конноспортивная школа (с 1975 года), дом культуры (в 2015 году построено новое здание, при доме культуры работает народный фольклорный ансамбль «Кэлэем»), 2 библиотеки, а также церковь великомученика Димитрия Солунского (с 2005 года), призывающая сельчан не забывать о Боге и вечности…

1 / 103 Абдрахманово

Абдрахманово

Абдрахманово

Абдрахманово

Акташский провал

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Альметьевск

Ахуновы. Альметьевск, 1963

Васильевка

Васильевка

Васильевка

Васильевка

Васильевка

Верхняя Мактама

Верхняя Мактама

Верхняя Мактама

Елхово

Елхово

Елхово

Елхово

Кама-Исмагилово

Кама-Исмагилово

Кама-Исмагилово

Кама-Исмагилово

Кичуй река

Кичуй

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Кичучатово

Риза Фахретдин

Кичучатово

Кичучатово, родник

Лесной Зай

Миннибаево

Миннибаево

Миннибаево

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижнее Абдулово

Нижняя Мактама

Нижняя Мактама

Нижняя Мактама

Новое Каширово

Новое Надырово

Новое Надырово

Ново-Михайловка

Ново-Михайловка

Ново-Михайловка

Новоникольск

Новоникольск

Ново-Троицкое

Ново-Троицкое

Ново-Троицкое

Ново-Троицкое

Ново-Троицкое

Река Степной Зай

Река Шешма у села Ново-Троицкого

Рокашево

Рокашево

Русский Акташ

Русское Сиренькино

Старое Суркино

Старое Суркино

Старое Суркино

Старое Суркино

Старое Суркино

Старое Суркино

Сулеево

Сулеево

Тайсуганово

Тайсуганово

Тайсуганово

Тайсуганово

Тайсуганово

Тайсуганово

Тайсуганово. Беркут

Тихоновка

Урсала река

Чувашское Сиренькино

Чувашское Сиренькино

Чувашское Сиренькино

Ямаши

Ямаши

Ямаши

Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин, фото авторов, Р.Н. Шакирова, 6-томной «Татарской энциклопедии»