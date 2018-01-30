Назад, к здоровой конкуренции, или Прочь от «недосоветской» системы

Почему провал Знарка в Пхенчхане — наш последний шанс на конкурентные КХЛ и сборную России

Меньше двух недель остается до самой неоднозначной зимней Олимпиады в истории. В «обычном» состоянии — срок вполне уже «предпраздничный», когда даже в воздухе ощущается приближение чего-то значимого и масштабного. Впрочем, на этот раз у российских болельщиков ничего подобного нет и в помине. Не последнюю роль тут сыграли, разумеется, допинговые скандалы вокруг российских атлетов, а также неприличное (назовем вещи своими именами) поведение МОК перед самым стартом Игр. Однако у хоккейных фанатов есть и особый повод взгрустнуть. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему успех сборной России на предстоящей Олимпиаде чреват дальнейшей деградацией отечественного хоккея.

Неудачная Олимпиада — последняя надежда на «прозрение» ФХР

Кто находит в себе силы и стимулы продолжать следить за КХЛ, уже поняли, о чем идет речь. О полной монополизации отечественного клубного хоккея в интересах одной команды (правда, в последнее время к ней подтягивается вторая). И, разумеется, об итоговом составе российской олимпийской сборной, большую часть которого составили хоккеисты СКА. О привилегированности питерского спорта (особенно в хоккее) сказано и написано уже не единожды. И далеко не только нашим изданием. Лучше поговорим о последствиях.

Если начистоту, то именно противникам нынешнего положения дел в КХЛ и стоит ожидать Пхенчана с особой надеждой. Ведь именно отрицательный результат на Олимпийских играх может хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки: чтобы в руководстве Федерации хоккея России и КХЛ задумались, что нынешняя квазисоветская модель устройства лиги и формирования сборной России — не только несправедливый, но и тупиковый путь.

Либо мы окончательно будем затянуты пыльной ностальгической надеждой вернуть сборную СССР, либо обратимся к современным реалиям и вместе с остальным миром будем готовить хоккеистов и играть в хоккей на почве здоровой конкуренции. Пока же нам не удается ни то, ни другое — «Красная машина» никак не возродится, а КХЛ от своей изначальной идеи международной лиги, лояльной ко всем, отходит все дальше.

Руководители, которые решили вернуть советскую модель сборной (когда в ней играли представители ЦСКА и «все остальные»), так и не поняли, что в те времена все делалось куда «человечнее» и профессиональнее. Фото facebook.com/Russiahockey

Не смогли скопировать даже готовую систему

Почему нынешняя система даже не «советская», а «недосоветская»? Поясним. Трагедия нынешней ситуации не только в том, что в итоговом списке игроков на Олимпиаду мы увидели сборную двух олигархических «армейских» клубов, но и в том, что руководители, которые решили вернуть советскую модель сборной (когда в ней играли представители ЦСКА и «все остальные»), так и не поняли, что в те времена все делалось куда «человечнее» и профессиональнее.

Во-первых, даже в 70—80-е годы в сборную Советского Союза брали хоккеистов из нескольких команд. Тогда на лед в красных сетках выходили игроки ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Крыльев Советов», челябинского «Трактора». Сегодня же мы видим 15 игроков СКА, восемь — ЦСКА и двоих хоккеистов «Магнитки» (еще неизвестно, получат ли они место в составе).

Во-вторых, тем же московским командам, что называется, «сверху», на государственном уровне, была поставлена четкая задача готовить целое звено под национальную сборную. Например, нынешний наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в бытность игроком призывался в сборную СССР четко в одном звене со своими одноклубниками Василием Первухиным и братьями Голиковыми — Александром и Владимиром. Не говоря уже о легендарной «армейской» тройке Михайлов—Петров—Харламов. «Спартаковское» сочетание Старшинова и братьев Майоровых тоже наделало немало шуму.

Именно отрицательный результат на Олимпийских играх может хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки: чтобы в руководстве Федерации хоккея России и КХЛ задумались, что нынешняя квазисоветская модель устройства лиги и формирования сборной России — не только несправедливый, но и тупиковый путь.



Капризов без двух «Ш», или Кого можно было взять?

Кто именно из текущего состава сборной представляет собой готовое наигранное звено? В итоговом ростере нет Максима Шалунова с Сергеем Шумаковым, которые могли бы составить ударное московское звено с Кириллом Капризовым. Для Григоренко не хватает не допущенного на Олимпиаду Ничушкина. Нет и Плотникова в списке приглашенных Олимпийским комитетом. Да даже из своего СКА Знарок набрал игроков, что называется, вразнобой.

Не ради ли этого нам с вами почти 4 года приходилось слушать россказни о том, что игроки сборной собираются в одной команде, чтобы «наигрывать состав» к Олимпиаде? Не «в интересах ли сборной» мы видим, как армейцы (что Питера, что Москвы), без тени скромности забирают лучших хоккеистов из других клубов КХЛ и игроков, оставшихся невостребованными в НХЛ.

Если на выходе мы получили сборную без готовых звеньев или хотя бы связок, то в итоговый состав можно было включить Владимира Ткачева (казанского, да и уфимского) и Никиту Трямкина, попавших лишь в состав резервистов. Они сейчас буквально «горят» в КХЛ в своих клубах.

У нападающего «барсов» 35 очков, и его форма к февралю как раз достигла своего пика. Пошли невероятные шайбы, как это было в матче с ЦСКА. Ткачев больше не жадничает в решающих моментах и в сборной на последнем «Кубке Карьяла» забивал. И уж, как минимум, он выглядит на голову сильнее того же Ильи Каблукова из СКА с его тремя шайбами в сезоне.

У екатеринбуржца Никиты Трямкина 25 очков (9+16), а это, на минутку, защитник! Вот уж для кого возвращение в КХЛ из-за океана стало действительно верным шагом. Достойным вызова в Пхенчан выглядит и другой «возвращенец» из НХЛ, защитник Алексей Береглазов из «Магнитки». И уж точно эти хоккеисты играют сильнее тех же Зуба, Зубарева или Барабанова. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Олег Знарок просто «взял своих». И неважно, что весь хоккейный мир (не только канадцы) собирает «солянки» и на крупнейших хоккейный турнирах обыгрывает российскую сборную. Зато в хоккейном Евротуре, никому в плане результата не интересном, мы обычно «впереди планеты всей».

В итоговом ростере нет Максима Шалунова с Сергеем Шумаковым, которые могли бы составить ударное московское звено с Кириллом Капризовым. Фото fhr.ru

Армейская «теплица» может обернуться корейским морозом

О том, на что именно идут армейцы, дабы завоевать трофей, сказано и написано, как мы уже говорили, немало. Повторяться не будем. Давайте просто вспомним, какие «успехи» были у того же СКА в первые 6—7 лет существования Континентальной хоккейной лиги, в годы, когда лигой руководил Александр Медведев, который был и остается председателем совета директоров клуба. Оговоримся сразу, с деньгами у СКА и тогда было не просто все в порядке, а лучше всех. Но преференций от КХЛ питерские армейцы не получали, а сама она была действительно зрелищной и непредсказуемой лигой — очень близкой если не по мастерству, то по духу, НХЛ.

В первых двух сезонах питерцы вылетали в первом же раунде плей-офф. В сезоне 2010/2011 вылетели в ¼ финала. Дальше в двух сезонах доходили до финала Западной конференции. И это был максимум той команды, хотя официально «Газпром» стал спонсором СКА еще до образования КХЛ. В Питере уже играл самый дорогостоящий и высокооплачиваемый хоккеист лиги Илья Ковальчук, который покинул «Нью-Джерси» явно не из-за «богатой» и «победоносной» истории ленинградского и петербургского хоккея.

С появлением в КХЛ нового босса в лице Дмитрий Чернышенко лига от своей изначальной канонической идеи уходит все дальше. Казалось бы, «молодой и амбициозный» менеджер, только что проведший «лучшую Олимпиаду в истории», должен был довести проект до конечного прибыльного продукта по принципу конкурентной лиги с равными шансами на заработок и получение перспективных игроков, как это давно налажено в НХЛ. Но парадокс в том, что именно при новом президенте мы получили ту самую «недосоветскую» систему формирования национальной команды. И именно при Чернышенко Континентальная хоккейная лига превратилась в чемпионат «(Ц)СКА и всех остальных». Сегодня в КХЛ действует правило: «Все клубы равны, но некоторые равнее».

Абсолютно бесцеремонное «обкрадывание» (в плане привлечения игроков) клубов поменьше и победнее стало визитной карточкой московского ЦСКА. Еще свежи воспоминания, как уходил к московским армейцам Кирилл Капризов из «Салавата» или Шалунов с Шумаковым из «Сибири».

СКА же, похоже, окончательно установил монополию на тех россиян, кто только задумался о возвращении из-за океана в КХЛ. Андрей Марков в «Ак Барсе» — лишь счастливое исключение, подтверждающее правило.

В Пхенчхане будут судить по правилам хоккея

Более того, не первый год вызывает вопросы судейство в матчах петербургской команды. Рефери просто-напросто боятся принимать решения в пользу соперников СКА в спорных ситуациях, а порой и откровенно помогают там, где у самих питерцев не получается. Если же судья решает идти поперек Ротенбергу и его команде, его работа в КХЛ просто прекращается. Так было, например, с Дмитрием Голяком, который в прошлом сезоне не побоялся отменить гол СКА в очной встрече с «Магниткой» за нарушение численного состава.

Дело даже не в том, что при Чернышенко Питер уже дважды выигрывал Кубок Гагарина. Дело в том, как именно это происходит. С откровенной «полосатой» подмогой, «резиновым» потолком зарплат для хоккеистов, бесцеремонным переманиванием игроков у «маленьких» клубов.

И ведь трагедия как раз в том, что такое искусственное уничтожение конкуренции во внутреннем чемпионате не может кончиться хорошо для самих хоккеистов «базовых» клубов. В Пхенчхане не будет лояльных судей и других тепличных условий, которые для них бережно создавались в КХЛ. В Корее будут судить по правилам Его величества хоккея, а не по странным обычаям лиги, идущей в неизвестном направлении.