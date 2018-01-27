Видеоопрос: «Как вы считаете, стоит ли российским спортсменам ехать в Пхенчхан?»

На неделе Международный олимпийский комитет утвердил список российских спортсменов, которые будут приглашены на Олимпийские игры. Из 340 атлетов МОК допустил к соревнованиям лишь 169. В их число не вошли сильнейшие спортсмены, которые могли бы претендовать на медали стартующих 9 февраля Игр.

«Как вы считаете, стоит ли после этого российским спортсменам ехать на Олимпиаду или правильнее ее игнорировать?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.