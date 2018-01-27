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Видеоопрос: «Как вы считаете, стоит ли российским спортсменам ехать в Пхенчхан?»

07:00, 27.01.2018 15
Видеоопрос: «Как вы считаете, стоит ли российским спортсменам ехать в Пхенчхан?» Фото: russian.rt.com

На неделе Международный олимпийский комитет утвердил список российских спортсменов, которые будут приглашены на Олимпийские игры. Из 340 атлетов МОК допустил к соревнованиям лишь 169. В их число не вошли сильнейшие спортсмены, которые могли бы претендовать на медали стартующих 9 февраля Игр.

«Как вы считаете, стоит ли после этого российским спортсменам ехать на Олимпиаду или правильнее ее игнорировать?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 27 янв
    Стоит и обязательно.
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  • Анонимно 27 янв
    Стоит, под флагом СССР)
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    Анонимно 27 янв
    Тоже самое хотела сказать
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  • Анонимно 27 янв
    Если это дело всей жизни, спортсмены шли к игре олимпиады с малых лет, столько работы, надо ехать.
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  • Анонимно 27 янв
    Какая работа, Вы о чем? только любительский спорт, только спартакиада!
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    Анонимно 27 янв
    Вы бы по другому запели, если б дело вашей жизни был спорт
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    Анонимно 27 янв
    Если так любишь спорт, то занимайся им сам: лыжи, велосипед, пробежки, отжимания, турник. Если будешь заниматься сам и уделять спорту время, а не сидеть в интернете, то станет глубоко фиолетового, поедут или не поедут спортсмены на олимпиаду. При этом на содержание этих спортсменов расходуются колоссальные средства, по сути средства налогоплательщиков: в т.ч. диванных комментаторов -мастеров спорта по компьютерным играм и героев интернет-баттлов. Мэнге Тау
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  • Анонимно 27 янв
    Спорт вне политики
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    Анонимно 27 янв
    Думают так немногие
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  • Анонимно 27 янв
    Зачем нам эта олимпиада вообще? Не надо ехать никуда!
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  • Анонимно 27 янв
    Бедные спортсмены, если следят передадут страну, не поедут, продадут себя
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  • Анонимно 27 янв
    Если поедут, они обязаны будут забрать все медали
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  • Анонимно 27 янв
    А их разве впускают?
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  • Анонимно 27 янв
    Если отправлять, то отправлять лучших
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  • Анонимно 27 янв
    Мы за спорт! Только бы они выйграли
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