Потребкорзинка казанцев: как зима заставляет перейти от овощей к крупам

Стоимость корзины практически не меняется, но отдельные продукты совершают ценовую рокировку

Фото: Антон Журавлев

«Реальное время» продолжает следить за стоимостью продуктов в Казани. Январь-2018 не привел к существенному изменению цен в продуктовых магазинах. Некоторые продукты дорожают, но это компенсируется снижением стоимости других.

«Эдельвейс» дешевле всех

Завершился первый месяц нового 2018 года. Благодаря праздникам январь прошел незаметно — не было зафиксировано и значительного изменения цен. По сравнению с 23 декабря средняя стоимость продуктовой корзины в казанских магазинах выросла, но очень незначительно — на 0,8%, с 5370 до 5414 рублей.

Наиболее заметное подорожание при этом зафиксировано в сети «Магнит» — на 1,8%, или 90 рублей, — с 5075 до 5165 рублей. Сеть продолжает занимать второе место по дешевизне, хотя до этого долгое время находилась на устойчивом первом месте. Отметим, что уровень цен с 7 по 18 января в «Магните» все же вплотную приближался к первому месту по дешевизне, а в отдельные дни краснодарская сеть даже оказывалась на первом месте.

Самой же дешевой сетью стал местный «Эдельвейс». Здесь месячная продуктовая корзина обойдется в 5054 рубля, что на 13 рублей, или 0,2%, больше, чем в конце декабря. Третья по дешевизне сеть — «Пятерочка» — за месяц подорожала всего на 2 рубля, или 0,03%.

Товары в самой дорогой из исследуемых сетей — «Бахетле» — за месяц выросли в цене на 1,3% — с 5787 до 5860 рублей. Разрыв ее с «Пятерочкой», таким образом, увеличивается — сейчас «Бахетле» дороже ее на 5%. По сравнению же с самым дешевым «Эдельвейсом» разница в стоимости корзины составляет уже почти 16%.





Овощи дорожают к весне

Впрочем, практически нулевая динамика общей стоимости корзины связана не с тем, что цены на продукты не менялись, а во многом с тем, что некоторые продукты за месяц сильно подорожали, а некоторые — сильно подешевели.

В целом категорий это, правда, не касается: речь идет именно об отдельных продуктах. Единственная категория, показавшая заметную динамику, — хлебные продукты, или бакалея. Она за месяц снизилась в цене на 4,9%. Однако и внутри этой группы все нестабильно. Общее снижение стоимости обусловлено значительным падением цены риса и гречки — на 16% и 23% соответственно. При этом другой популярный вид гарнира — макароны — напротив, подорожали почти на 10%. Оба вида хлеба выросли в цене на 3—4%, фасоль — на 5%, мука — на 3%, а горох незначительно подешевел — на 1%.

Заметное подорожание произошло в случае с некоторыми видами овощей. В частности, более чем на треть выросла в цене морковь. Кроме того, на 18% подорожала капуста, на 17% — репчатый лук, на 14% — картофель, на 12% — помидоры, на 9% — свекла. Огурцы повысились в цене лишь на 2%. Такое подорожание объясняется фактором сезонности: середина зимы — явно не самый урожайный период года. При этом укроп подешевел на 9%, болгарский перец — на незначительные 0,3%, а квашеная капуста не изменилась в цене.

Не так однозначна ситуация с фруктами. Основная масса их подорожала. Это, например, яблоки и бананы, повысившиеся в цене примерно на 11%, а также груши (на 7%). Однако цитрусовые подешевели: апельсины — на 13%, а лимоны — и вовсе на 17%.

Цены на остальные продукты за месяц не показали особенных изменений. Исключений здесь немного. Яйца, по сравнению с декабрем, подорожали на 13,5%, соль — на 5,4%, а вот растительное масло подешевело почти на 7%. Примерно на 6% дешевле стоят курица и минтай, на 4% — сахар, на 3% — сыр, а сметана и молоко, напротив, выросли на 2,7% и 4% соответственно. Также на 4% подорожал маргарин. Остальные продукты изменились в цене менее чем на 2%.



Наименование товара Средняя цена по магазинам за кг на 24.01.2018 Средняя цена по магазинам за кг на 23.12.2017 Изменение Хлебные продукты 827,10 870,15 -4,9% Фасоль 228,88 218,25 4,9% Горох 59,59 60,22 -1,0% Мука 38,53 37,28 3,4% Рис 139,06 165,38 -15,9% Гречка 135,66 176,63 -23,2% Батон 74,94 72,97 2,7% Хлеб «Сельский» 44,88 43,10 4,1% Макароны 105,56 96,33 9,6% Картофель 22,83 20,05 13,8% Овощи и бахчевые 998,81 991,07 0,8% Капуста свежая (кочан) 12,48 10,58 18,0% Капуста квашеная 120,76 120,76 0,0% Огурцы свежие 124,59 121,94 2,2% Помидоры свежие 189,55 168,93 12,2% Свекла 15,93 14,56 9,4% Морковь (мытая) 33,68 24,93 35,1% Лук репчатый 20,75 17,78 16,7% Укроп 309,21 339,21 -8,8% Болгарский перец 171,88 172,40 -0,3% Фрукты свежие 415,06 420,85 -1,4% Яблоки 72,24 65,24 10,7% Апельсины 66,00 75,98 -13,1% Лимоны 87,40 104,90 -16,7% Бананы 62,23 56,30 10,5% Груши «Конференц» 127,20 118,44 7,4% Сахар и кондитерские изделия 1005,19 1015,13 -1,0% Сахар 32,91 34,31 -4,1% Конфеты (шоколад) 746,39 759,17 -1,7% Печенье 225,89 221,65 1,9% Мясопродукты 858,30 869,25 -1,3% Говядина 436,78 436,78 0,0% Свинина 322,11 327,32 -1,6% Курица 99,41 105,15 -5,5% Рыбопродукты 460,00 464,42 -1,0% Минтай свежеморож. 137,03 146,20 -6,3% Сельдь (пресервы) 322,98 318,22 1,5% Молоко и молокопродукты 1301,47 1299,95 0,1% Молоко 2,5% 46,16 44,94 2,7% Сметана 20% 157,43 151,37 4,0% Масло сливочное 72,5% 532,57 532,57 0,0% Творог обезжир. 228,88 224,78 1,8% Сыр 336,44 346,29 -2,8% Яйца 1 кат. 10 шт. 52,03 45,83 13,5% Масло растительное, маргарин и др. жиры 217,39 219,66 -1,0% Маргарин 117,94 112,94 4,4% Масло растительное 99,45 106,73 -6,8% Прочие продукты 12166,22 12165,22 0,0% Соль (мелкая) 9,75 9,25 5,4% Чай 826,47 825,97 0,1% Лавров. лист 8220,00 8220,00 0,0% Перец черный молотый или горошком 3110,00 3110,00 0,0%

Фрукты из «Магнита», а свинина из «Бахетле»

Лидером среди торговых сетей по количеству самых дешевых продуктов стал «Эдельвейс». Здесь дешевле, чем где бы то ни было, можно купить 15 видов продуктов. Среди них почти все овощи (картофель, огурцы, свекла, морковь, лук, укроп и квашеная капуста), оба вида хлеба и гречневая крупа, молоко и молочные продукты (масло и творог), а также печенье и курица. Однако есть тут и продукты, которые оказались самыми дорогими. В основном это фрукты (апельсины, лимоны и бананы), горох и мука, сахар и минтай, а также сыр, маргарин и растительное масло.

Второе место по количеству дешевых продуктов заняла сеть «Магнит». Сюда стоит отправиться за фруктами (яблоками, лимонами, бананами и грушами), помидорами и говядиной, фасолью, а также сыром, чаем и черным перцем. Наиболее дорогие здесь свинина и курица, сметана, некоторые виды овощей (капуста, свекла и морковь), а также сахар и сельдь.

Чуть меньше дешевых продуктов можно найти в «Пятерочке». Среди них довольно много бакалеи (горох, мука, рис и макароны), два вида мяса (свинина и курица), сельдь, апельсины, а также яйца, растительное масло и лавровый лист. Дороже всего тут продаются оба вида хлеба, почти все овощи (огурцы, помидоры, морковь, лук, укроп и болгарский перец), два вида фруктов (яблоки и груши), конфеты и минтай.

Наконец, в оказавшемся самым дорогим магазином «Бахетле» можно выгодно купить лук, сахар и конфеты, свинину и минтай, а также сметану и маргарин. Не стоит сюда идти за бакалеей (здесь дороже всего фасоль, рис, гречка, макароны), овощами (здесь дорогие картофель, квашеная капуста, огурцы и помидоры, а также болгарский перец), апельсинами, печеньем и говядиной, молоком, сливочным маслом и творогом, яйцами и растительным маслом, солью, чаем, лавровым листом и черным перцем.

Цены по торговым сетям

Вид товара Бахетле Эдельвейс Пятерочка+ Магнит Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), в т.ч.: Фасоль 296,3 216,8 215,0 187,5 Горох 62,4 72,4 43,8 59,9 Мука пшеничная 40,0 41,8 35,0 37,5 Рис 164,3 162,3 92,5 137,3 Крупа гречневая 161,8 108,6 147,5 124,8 Хлеб пшеничный «Батон нарезной» 78,0 67,0 84,8 70,0 Хлеб ржаной «Сельский» 46,6 40,9 49,1 42,9 Макароны 110,9 110,9 100,0 100,4 Картофель 29,9 18,9 22,9 19,6 Овощи и бахчевые, в т.ч.: Капуста свежая (кочан) 10,5 10,9 12,7 15,8 Капуста квашеная 178,0 64,9 165,8 74,3 Огурцы свежие и соленые (см. только свежие) 169,9 60,0 169,0 99,5 Помидоры свежие и соленые (см. только свежие) 199,9 189,9 199,0 169,4 Свекла 14,0 12,9 17,9 18,9 Морковь 32,0 23,9 39,9 38,9 Лук репчатый 18,9 18,9 25,9 19,3 Укроп 299,9 180,0 379,0 378,0 Болгарский перец 179,9 169,9 179,0 158,7 Фрукты свежие, в т.ч.: Яблоки (самые дешевые) 69,9 80,0 76,9 62,2 Апельсины 69,9 68,9 59,9 65,3 Лимоны 109,9 119,9 99,9 89,9 Бананы 64,9 67,9 59,9 56,2 Груши «Конференц» 124,9 129,9 135,0 119,0 Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), в т.ч.: Сахар 29,9 34,0 32,9 34,9 Конфеты 554,4 821,1 833,3 776,7 Печенье 240,2 218,8 222,3 222,3 Мясопродукты, в т.ч.: Говядина 479,0 425,6 450,5 392,0 Свинина 309,9 322,1 308,0 348,4 Мясо птицы 99,9 94,0 93,9 109,9 Рыбопродукты, в т.ч.: Рыба свежая 124,3 144,9 145,0 133,9 Сельдь 315,5 315,5 294,7 366,1 Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), в т.ч.: Молоко, кефир (см. только молоко) 52,8 39,9 42,1 49,9 Сметана 149,8 157,0 153,1 169,8 Масло животное (сливочное) 600,0 469,7 561,1 499,4 Творог 263,6 204,3 232,0 215,6 Сыр 299,9 390,0 339,0 316,9 Яйца 5,8 5,4 4,7 4,9 Масло растительное, маргарин и другие жиры, в т.ч.: Маргарин, и другие жиры (см. только маргарин) 110,0 124,5 117,8 119,5 Масло растительное 109,0 109,0 79,9 99,9 Прочие продукты, в т.ч.: Соль 10,9 9,5 10,5 8,1 Чай 937,0 860,0 755,6 753,3 Лавровый лист 9800,0 6900,0 7000,0 9180,0 Черный перец 3685,0 2995,0 3110,0 2650,0

Дорожают кофе и соки

Что касается «дополнительной потребительской корзины», в которую аналитическая служба «Реального времени» включает те продукты, которые россияне часто покупают, но которые не входят в официальную потребительскую корзину Росстата, то здесь существенных изменений не произошло. Впрочем, некоторые продукты все же показали значимую динамику, но связано это, как правило, с локальными изменениями в отдельных магазинах — например, в результате окончания какой-либо акции.

К примеру, за месяц значительно изменилась цена кофе — на 15%. Однако при ближайшем рассмотрении станет понятно, что это результат изменения цены в два раза лишь в одном магазине — «Магните». А вот соки подорожали в среднем на 12%, и уже в двух магазинах: в «Магните» — на 38%, а в «Эдельвейсе» — на 19%.

Газированные напитки, напротив, подешевели на 18%, причем в связи со снижением стоимости в «Магните» и «Пятерочке» (в обоих случаях примерно на треть). Аналогичная ситуация и с кетчупом — он подешевел в «Магните» на 14%, а в «Пятерочке» — на треть. В среднем на 16% подешевели также сосиски, при этом в «Пятерочке» они стали дешевле в два раза, в «Эдельвейсе» — на 15%, а в «Магните» — подорожали на 12%.

Цены на продукты из «дополнительной корзины» на 21 января 2018

Товар Цены на 21.01.2018 Цены на 18.12.2017 Изменение Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее Бахетле Напиток газированный (1,5 л.) 71,90 64,95 64,90 64,00 66,44 Вода питьевая негазированная (1,5 л) 19,90 19,55 20,90 21,40 20,44 Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 69,00 79,50 79,90 69,00 74,35 Кофе растворимый (150 г) 399,00 365,50 389,00 399,00 388,13 Водка (0,5 л.) 454,90 579,70 479,00 520,00 508,40 Пиво (Светлое «Козел», 0,5 л) 52,00 58,95 59,90 58,00 57,21 Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 522,70 329,95 360,00 350,00 390,66 Майонез (67% 380 г) 46,00 44,95 68,60 65,90 56,36