«Верните «Ракету»: почему хоккейные «сепаратисты» написали письмо Рустаму Минниханову

Авторы послания просят вложиться в инфраструктуру хоккея с мячом в Татарстане — и это правильная мысль. Жаль, что единственная, считают в «Динамо»

«Полтора дербышинских алкаша», как любят называть самих себя фанаты «Ракеты» в соцсетях (с легкой руки экс-пресс-атташе «Динамо-Казань» Дмитрия Зубарева), новый год начали с попытки освоения эпистолярного жанра — они отправили семистраничное(!) открытое письмо на имя Рустама Минниханова о бедственном положении хоккея с мячом в Казани. Известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден собрал для читателей «РВ» комментарии заинтересованных сторон.

«Мой комментарий за вечер собрал больше всех голосов на страничке Минниханова»

Момент для очередного исполнения «Плача Ярославны» или «Реквиема по «Ракете» группа поклонников русского хоккея из поселка Дербышки, надо сказать, выбрала самый «подходящий». После Нового года казанское «Динамо», испытывавшее известные трудности при подготовке к сезону и восполнявшее дефицит ледовой подготовки и сыгранности по ходу чемпионата Суперлиги, показало, что оно становится крепкой грозой авторитетов. Сначала обиднейшим образом, в самой концовке подопечные Сергея Фирсова упустили положительный результат с сильной «Волгой», потом взяли первые в сезоне очки в гостях (в Сыктывкаре), при неоднозначном судействе проиграли всего один мяч «Сибсельмашу» и, наконец, разгромили «Уральский трубник», все первенство не покидавший первую четверку турнирной таблицы. И вот, накануне сложнейшего сибирского выезда, «запорожцы пишут султану».

Прежде чем ознакомить читателей «Реального времени» с основными положениями письма, сделаю два отступления. Первое — по поводу термина «полтора дербышинских алкаша». Сами фанаты, повторюсь, не находят в нем ничего оскорбительного. Обладающие здоровым чувством юмора ребята даже гордятся этим прозвищем. Они, конечно же, никакие не алкаши, поддерживают «Динамо-Казань» дома и на выездах (в Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде) в свитерах «Ракеты» (как называлась команда с 1958 по 2008 годы). Они прекрасно знают историю родного клуба, и вообще, их далеко не полтора, в чем вы легко убедитесь, посетив ближайший домашний поединок команды Фирсова. В гипотетическом музее истории русского хоккея в Казани я бы смело доверил им оформление зала, посвященного славной истории «Ракеты».

Второе. Вечером 23 января один из авторов послания Рустаму Минниханову, мой хороший приятель Максим Кузнецов отправил мне на почту следующее сообщение: «Оставил комментарий про «Ракету» на страничке Минниханова в контакте. Он за вечер собрал больше всех голосов». Браво, Макс, думаю, цель достигнута. Даже если письмо и не ляжет на стол президенту, то на своей страничке он его увидит наверняка.

В гипотетическом музее истории русского хоккея в Казани я бы смело доверил им оформление зала, посвященного славной истории «Ракеты». Фото drb-804.ru



Да, не забыть бы еще. Спасибо Максиму и его компании, когда они здорово поддержали автора этих строк перед прошлым сезоном, оставив многочисленные комментарии под резонансным материалом «Реального времени» на тему «Как разваливают хоккей с мячом в Казани». Думается, что и наши с ребятами совместные усилия помогли власти обратить внимание на бедственное положение некогда сильнейшего в мире клуба и найти ему спонсора на сезон 2016/17. Тогда я попросил «дербышинцев» на время забыть дискуссии о названии команды и о том, кто у кого «украл клуб», и объединиться ради спасения большого хоккея с мячом в спортивной столице России. Но сейчас, когда дело, тьфу-тьфу, налаживается, у «Динамо» в лице ПАО «Нижнекамскнефтехим» появился солидный спонсор, имеющий стратегию развития клуба, «ракетоносцы» снова вспомнили старое и возобновили «идейную борьбу». Да еще обратившись к высшему должностному лицу Татарстана.

«Верните нашей команде историческое имя»

Для удобства изложения буду комментировать каждую просьбу «жителей поселка Дербышки» к Минниханову. Их всего три, а еще к письму приложена большая историческая справка, в которой подробно расписаны все достижения «Ракеты» за 60 лет. Много интересного можно почерпнуть и из списка воспитанников школы «Ракеты». Вы, к примеру знали, что из ее рядов вышли не только известные «русачи» братья Мартьяновы, Харитонов, Рябов, Афанасьев, но и чемпион СССР по футболу в рядах московского «Спартака» Николай Осянин, чемпион России в составе «Ак Барса» Дмитрий Ячанов и чемпион мира по боксу Айрат Хамматов, который в 2017 году дал прекрасное интервью «Реальному времени»?

Итак, первая просьба: «восстановить историческую справедливость и вернуть нашей команде ее историческое имя «Ракета». Основанная в 1943 году при закрытом предприятии (впоследствии «Казанском оптико-механическом заводе»), «Ракета» с 1958 года выступала во всероссийских, а в середине нулевых годов XXI века и в международных соревнованиях, а в 2008 была переименована в «Динамо-Казань» в связи со сменой учредителя, которым стало ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан. Сами же подписанты указывают, что в «Динамо» «перешли практически все хоккеисты ХК «Ракета»… Далее они пишут о «парадоксе» (ДЮСШ и стадион остались за «Ракетой», а в чемпионате Суперлиги и Высшей лиги стали выступать два казанских «Динамо» — первое и второе).

«Как видим, — продолжают авторы, — ХК «Ракета» и ХК «Динамо-Казань» — это две разные команды, а разве можно представить, например, что болельщики «Спартака» будут болеть за «Динамо» или ЦСКА только потому, что у них нет выбора». На первый взгляд, аргумент убойный, как сказал бы вождь, «посильнее «Фауста» Гете». Но, друзья, вы же сами пишете, что все хоккеисты «Ракеты» перешли в «Динамо-Казань». В таком случае, просто произошло переименование команды, каковых в спортивном мире случается масса. Возьмите хотя бы итальянские баскетбольные клубы, у которых ежегодно меняется спонсор. Что, болельщики СК им. Урицкого лишились возможности болеть за своих любимых хоккеистов, когда команду переименовали в «Итиль», а затем в «Ак Барс»? «Ак Барс». кстати, название банка, который стал финансировать клуб на определенном историческом этапе, и руководство клуба само решило переименовать команду. Иркутские поклонники бенди перестали ходить на стадион, когда «Сибскана» стала «Байкалом-Энергией»? Причем здесь «Спартак» и ЦСКА?

Валерий Носов: «Мне не совсем важно, как называется команда, мне важно, чтобы хоккей с мячом развивался в России и Татарстане»

— Какое у вас мнение об открытом письме болельщиков «Ракеты»? — корреспондент «Реального времени» связался с генеральным директором казанского «Динамо» Валерием Носовым и задал животрепещущий вопрос.

Я бы попросил поклонников нашего замечательного вида спорта не волноваться – общество «Динамо» привыкло всегда быть только на первых ролях. Возьмите успехи казанских волейболисток, хоккеистов на траве. Хоккеисты с мячом — не исключение



— Есть много примеров, когда менялось название команд. Да, «Ракета» — название историческое, у клуба под таким названием сформировались традиции. Но высоких результатов казанские хоккеисты добились все же в последнее десятилетие под названием именно «Динамо-Казань». С тех пор, как учредителем клуба стало ОГО ФСО «Динамо» РТ, мы имеем стабильное финансирование. Неоценимую помощь клубу оказывает председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Ахметович Сафаров и он заинтересован в развитии хоккея с мячом. Мне не совсем важно, как называется команда, мне важно, чтобы наш вид спорта развивался в Татарстане и Казани. Я считаю, что у клуба должна быть выстроена вертикаль — первая команда, вторая и детско-юношеская спортшкола в составе клуба. Хотелось бы, чтобы росли молодые ребята, чтобы в команду постоянно вливалась свежая кровь. Но этого трудно добиться, если ДЮСШ не в структуре клуба. Знаю, что сегодня финансирование ДЮСШ по хоккею с мячом из бюджета «Ракеты» сильно сокращено. Понятно, что произошло это не от хорошей жизни, но факт налицо. А молодежная команда «Динамо-Казань-2», выступающая в Высшей лиге, сегодня борется за попадание в финал первенства России среди молодежных команд.

— Если предположить, что команду опять переименуют в «Ракету», что могло бы произойти?

— Мне даже представить это сложно. Есть же решение российского правительства о том, что команды мастеров не должны финансироваться из городских и региональных бюджетов. А в случае переименования расходы на финансирование «Ракеты» легли бы на бюджет города Казани. Поэтому, уважая всех болельщиков, которые приходят к нам на матчи, и в том числе тех, кто болеет за «Ракету», я хочу подчеркнуть — без финансирования играть в Суперлиге просто невозможно. Если мы станем называться «Ракетой», кто сможет, простите, «пробивать» финансирование? Я бы попросил поклонников нашего замечательного вида спорта не волноваться — общество «Динамо» привыкло всегда быть только на первых ролях. Возьмите успехи казанских волейболисток, хоккеистов на траве. Хоккеисты с мячом — не исключение. Мы будем двигаться поступательно, и это даст толчок к улучшению наших результатов и развитию хоккея с мячом.

— Валерий Юрьевич, но ведь когда «Татнефть» стала спонсором «Ак Барса», команду не стали переименовывать?

— Но когда мы пришли, КОМЗ, который и дал клубу название «Ракета», уже давно его не содержал. «Ракета» находилась на балансе города, финансирование было плачевным, и в сезоне 2005/2006 команда заняла последнее 22-е место. С 2006 года дела пошли на поправку, два раза подряд мы становились шестыми. И что удивительного в том, что новый учредитель назвал команду «под себя», включил в «динамовскую» структуру, в том числе и чтобы обеспечивать достойное финансирование? — задается в целом логичным вопросом генеральный директор «Динамо».

«Прислушаться к болельщикам и вернуть поселку Дербышки атмосферу спортивного праздника»

Уверен, что президент республики еще не получал подобных просьб. Помочь с жильем, средствами на лечение больного ребенка, разобраться с чиновниками-бюрократами — это понятно. Но «вернуть атмосферу праздника»… Так и представляется президент в образе сусального Деда Мороза из рекламы «Кока-Колы», который направляет в Дербышки колонну празднично украшенных фур с любимым напитком детворы под музыку «Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит!».

«Совсем недавно ХК «Ракета» на своих матчах собирала аудиторию, численно сопоставимую с матчами ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс». С появлением ХК «Динамо-Казань», даже несмотря на все титулы и победы, болельщик уходил с трибун», — пишут авторы обращения. Лукавят, конечно, уверяя, что никто не хотел смотреть на финты Патрика Нильссона, сейвы Андреаса Бергвалла, передачи Сергея Шабурова. Но, в принципе, правы. Они, истинные болельщики «Ракеты», «хранители радуги», в знак протеста уходили с трибун и уносили свой барабан. А кто, кроме них, в этом городе вообще болеет за хоккей с мячом?

«Совсем недавно ХК «Ракета» на своих матчах собирала аудиторию, численно сопоставимую с матчами ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс». С появлением ХК «Динамо-Казань», даже несмотря на все титулы и победы, болельщик уходил с трибун», — пишут авторы обращения



«Оказать внимание и поддержку всему казанскому хоккею с мячом»

Вот в этом разделе письма трудно не согласиться с авторами. Они вспоминают руководителей города и Советского района, которые поддерживали команду, первого президента РТ, руководителей предприятия, содержавшего команду, обосновывают необходимость реконструкции стадиона «Ракета» и строительства крытой арены для русского хоккея. Также просят оказать поддержку главной команде, «дублю» и ДЮСШ «Ракета». Все верно, но разве ОГО ФСО «Динамо» РТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим» эту поддержку не оказывают?

— В письме поднимаются вопросы и по инфраструктуре, — продолжаем разговор с Валерием Носовым.

— Можно сказать, что она действительно устарела. Устарело оборудование стадиона «Ракета», выработали свой ресурс заливочные машины. Согласен, в этом направлении нам нужно меняться.

— Ставятся там и вопрос строительства крытой арены. Что думаете по этому поводу ?

— Этот вопрос стоит на повестке дня и у наших учредителей. Сегодня трудно сказать — будет ли перекрыт какой-то из существующих стадионов или возведен новый крытый каток, но понимание того, что развиваться, проводить сборы, полноценно готовиться к сезону команде Суперлиги без крытой арены невозможно, имеется.

— Есть ли у клуба такая перспектива, что после окончания каждого сезона его костяк не будет разъезжаться по другим командам из-за неопределенности с финансированием?

— У всех заинтересованных и принимающих участие в судьбе клуба лиц есть видение ситуации, понимание, что нужна долгосрочная стратегия развития — и в части финансирования, и в плане становления сильной и конкурентоспособной команды, какой она была совсем недавно, когда завоевала все существующие в хоккее с мячом титулы. Когда в составе будет оставаться пять-семь опытных хоккеистов, к ним будет добавляться перспективная молодежь, а контракты будут заключаться на 2—3 года, — тогда «Динамо-Казань» вновь сможет добиться достойных результатов, — уверен Носов.

Авторы письма с экономикой, похоже, вообще не хотят знаться. Видимо, собираются содержать команду, когда ее опять назовут «Ракета», на народные пожертвования, на поселковую любовь. Я не знаю, может, у КОМЗа дела так хороши, что он опять сможет содержать команду, школу подготовки, стадион? Или председатель совета «Динамо» РТ Асгат Сафаров и его помощники, опекающие и курирующие команду и только своим авторитетом, опытом и динамовской «крышей» находящие для нее спонсоров в наше непростое время, пойдут просить у бизнесменов денег на неведомую тем «Ракету»? Вопросы без ответов.

Но про источники финансирования в случае переименования в письме — ни слова. Вся надежда на президента. И как последний аккорд в просьбе-плаче такие строчки: «Как можно не поддержать команду, которая, даже оказавшись в тяжелейшем финансовом и кадровом положении, выигрывает трофей с символичным названием «Кубок Надежды»? Красиво, черт побери. Выигрывает его, правда, не «Ракета», а «Динамо-Казань», но зачем еще раз упоминать ненавистное имя? Все и так понятно. Из искры возгорится пламя с вашей помощью, господин президент. Письмо завершается патетически: «Уважаемый Рустам Нургалиевич, давайте поддержим спортсменов и прислушаемся к народу!».

Вот так, «народ». А вы говорите, «полтора дербышинских алкаша».

Сергей Фирсов: «Общество «Динамо» не будет помогать финансировать команду, если ее переименуют»

«Реальное время» также обратилось за комментариями к главному тренеру казанского «Динамо» Сергею Фирсову.

Я уважаю болельщиков «Ракеты», они патриоты и нашего вида спорта, и Дербышек, и команды. Но давайте взглянем правде в глаза. Общество «Динамо» помогать финансировать «Ракету», если нас переименуют, не будет



— Сергей Иванович, вы, наверное, читали открытое письмо болельщиков «Ракеты» президенту РТ? Когда «Татнефть» стала основным спонсором «Ак Барса», нефтяники не стали менять название клуба. Почему в казанском бенди по-другому?

— Не стали, и хорошо. К тому же, белый барс — символ Татарстана. А «Ракета» — название, которое дал КОМЗ. И когда Колесов пришел в клуб со своими деньгами, он начал не с переименования, а с того, что купил команде автобус, на котором мы до сих пор ездим, спасибо ему. Но КОМЗ уже к тому моменту никакого отношения к финансированию клуба не имел. Новый учредитель переименовал команду, она стала называться «Динамо-Казань». С этим названием пришли победы, достижения. С ним стало легче искать источники финансирования. Таких примеров множество. Но я хочу сказать о другом. Самое главное, что в 2019-м уже не будет бюджетных денег на содержание спортивных команд. Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев уже давно ставил эти вопросы, и поэтому все команды у нас — «Рубин», «Ак Барс», «Зенит» — давно обзавелись спонсорами. Без ОГО ФСО «Динамо», его руководства, которое помогает найти источники финансирования, наш клуб и команда прожить не смогут. Пример — разваливающийся стадион, который во многом содержится на деньги «Динамо-Казань» как арендатора. Я уважаю болельщиков «Ракеты», они патриоты и нашего вида спорта, и Дербышек, и команды. Но давайте взглянем правде в глаза. Общество «Динамо» помогать финансировать «Ракету», если нас переименуют, не будет. Вы уверены, что завод справится с этими расходами? Что объявится спонсор? Были, есть и будут переименования команд и клубов. В моем родном Архангельске экономическая целесообразность, как знать, тоже может заставить пойти на переименование «Водника». Но болельщик, уверен, не отвернется от команды, как не отвернулся в Иркутске. Трагедия, что привязанные к предприятиям или каким-то одним структурам команды в русском хоккее все чаще исчезают с карты, если промышленность встает, спонсор переориентируется и прочее. «Лесохимик», читинский «Локомотив», калининградский «Вымпел», «Агрохим» из Березников — не счесть, сколько потеряно самобытных коллективов, местных школ. А мы же существуем, играем, молодежь подпускаем, потихоньку поднимаемся. И это главное, — сказал нам Фирсов.

На посошок

В моем гардеробе, наряду со свитером «Динамо-Казань», висит и свитер «Ракеты». Я надевал его на себя, когда ездил в Москву и Алма-Ату на чемпионаты мира по хоккею с мячом. Но на ЧМ в Ульяновск в 2016-м поехал в форме «Динамо». В тот год моей команде было очень тяжело. И я хотел символически поддержать ее и пытаюсь помогать: вести репортажи, писать материалы, делать интервью — всеми доступными способами, и как болельщик, и как журналист. Моя команда «Динамо-Казань». Но я болел и за «Ракету» и посещал и Дербышки и стадион «Звездочка» при артиллерийском училище, на котором играли и «Ракета», и сборная России в международном турнире.

Мне сегодня больно проезжать мимо этого уютного стадиончика, который застраивается огромным домом (или очередным торговым комплексом). Каток, место массовых катаний, новогодних елок, хоккейных матчей в самом центре жилого района, прекратил существование. Вот на какую тему я посоветовал бы написать президенту. А что до истории или «исторической справедливости», то у каждого, как мы видим, она своя.