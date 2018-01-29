Рустэм Хамитов: «Если такие люди, как Когогин, войдут в правительство РФ, я поддержу такое решение»

Я рад тому, что предвыборный штаб Владимира Владимировича возглавляют не государственные чиновники, а лидеры общественного мнения, которые широко известны в отраслевых сферах и пользуются уважением людей. Опора на общественные организации, опора на лидеров общественного мнения, опора на очень авторитетных врачей, педагогов, директоров крупных предприятий — это правильное направление работы. Люди визуализируют президента через призму отношения к нему людей. А отношение людей к президенту очень лояльное, эффективное. Поэтому выбрано правильное направление. У нас тоже в Вологодской области нет ни одного чиновника, который возглавлял бы штаб или был доверенным лицом человека, который участвует в выборах президента. Это все люди, которые работают на земле, и это правильно. Когогин вполне может войти в состав правительства России. Он один из самых эффективных директоров, который руководит крупнейшим предприятием, работающим весьма эффективно. И такой вариант вполне возможен. Вы помните советские времена, когда в отраслевые министерства и ведомства приходили и возглавляли их управленцы, которые добивались высоких результатов на местах. И пройдя большой производственный путь, от рабочего до директора крупного предприятия, и сделав свое предприятие лидером в отрасли, такой человек заслуживает переход на министерскую работу, и это точно даст результат. Я думаю, мы когда-нибудь вернемся к назначению на крупные федеральные должности людей, которые прошли большой трудовой путь и добились результатов.