Рустэм Хамитов: «Если такие люди, как Когогин, войдут в правительство РФ, я поддержу такое решение»
Опрос «Реального времени» губернаторов и экспертов: как вы оцениваете шансы Сергея Когогина войти в состав правительства России?
Недавно предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Компанию ему составили два сопредседателя — руководитель центра детской гематологии Александр Румянцев и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Кого-то эта новость несколько удивила. Однако теперь уже многие с ней свыклись.
Корреспондент «Реального времени», который находился на площадках Гайдаровского форума — 2018, опросил участников «Российского Давоса» — губернаторов и топовых российских чиновников — о таком назначении. Респонденты поделились с нашим журналистом своим мнением о Когогине и ответили на вопрос: сможет ли он в дальнейшем войти в состав правительства РФ.
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Рустэм Хамитов глава Башкортостана
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Я хорошо знаком с Сергеем Анатольевичем. У нас с ним хорошие деловые отношения. Два предприятия КАМАЗа работают на территории республики — Нефтекамский завод автосамосвалов (ПАО «НЕФАЗ», — прим. ред.) и Туймазинский завод автобетоносмесителей (ПАО «Туймазинский завод автобетононасосов», — прим. ред.). Это крупные предприятия, значимые для нас. Сергей Анатольевич постоянно держит руку на пульсе в части производства на этих промышленных площадках. Мы с ним знакомы лично: он очень серьезный крупный специалист. Я рад за него и за штаб, потому что Сергей Анатольевич умеет организовать работу, он знает местную специфику, хорошо понимает, что нужно регионам. Если такие люди будут в перспективе входить в правительство Российской Федерации, я буду только доволен. Конечно, внутренне я готов поддержать такое решение.
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Анатолий Артамонов губернатор Калужской области
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Сергей Когогин — мой хороший товарищ. Он заслужил такую должность, и я рад за него. Что касается разговоров о том, что он может войти в правительство России (или даже возглавить), то я бы на его месте не пошел туда, хотя бы потому, что в правительстве меньше платят.
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Виктор Евтухов статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ
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Уверен, что люди, возглавившие предвыборный штаб Путина, — самые достойные граждане нашего общества. Безусловно, был отбор среди предпринимателей, ученых, общественных деятелей. Это большая честь для них — войти в избирательный штаб кандидата в президенты. И я за них рад.
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Григорий Саришвили заместитель председателя правительства Республики Коми — постоянный представитель Республики Коми при президенте РФ
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Сергей Когогин весьма известен в стране. Предприятие, которое он возглавляет, — один из флагманов нашего автомобилестроения: техника известна на весь мир. Как успешный менеджер, он вполне справится с этой задачей. Выбор определялся людьми, гораздо более высокого ранга, чем я, они вряд ли ошибаются. Скорее всего, это было весьма взвешенное решение. Насчет его шансов стать членом правительства России — почему бы нет? Шансы есть у любого. К тому же сейчас разные конкурсы проходят, «Лидеры России», например, и другие. С одной стороны, речь идет об омоложении кадров. Наверное, кадровый резерв будут черпать из этой подготовленной группы людей, прошедших такой сильный отбор. С другой стороны, почему бы не брать людей известных, опытных, с определенными достижениями?
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Олег Кувшинников губернатор Вологодской области
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Я рад тому, что предвыборный штаб Владимира Владимировича возглавляют не государственные чиновники, а лидеры общественного мнения, которые широко известны в отраслевых сферах и пользуются уважением людей. Опора на общественные организации, опора на лидеров общественного мнения, опора на очень авторитетных врачей, педагогов, директоров крупных предприятий — это правильное направление работы. Люди визуализируют президента через призму отношения к нему людей. А отношение людей к президенту очень лояльное, эффективное. Поэтому выбрано правильное направление. У нас тоже в Вологодской области нет ни одного чиновника, который возглавлял бы штаб или был доверенным лицом человека, который участвует в выборах президента. Это все люди, которые работают на земле, и это правильно. Когогин вполне может войти в состав правительства России. Он один из самых эффективных директоров, который руководит крупнейшим предприятием, работающим весьма эффективно. И такой вариант вполне возможен. Вы помните советские времена, когда в отраслевые министерства и ведомства приходили и возглавляли их управленцы, которые добивались высоких результатов на местах. И пройдя большой производственный путь, от рабочего до директора крупного предприятия, и сделав свое предприятие лидером в отрасли, такой человек заслуживает переход на министерскую работу, и это точно даст результат. Я думаю, мы когда-нибудь вернемся к назначению на крупные федеральные должности людей, которые прошли большой трудовой путь и добились результатов.
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