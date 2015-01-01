Гайдаровский форум - 2018
Традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран собираются на Гайдаровский форум. Тема нынешней ассамблеи, стартовавшей 16 января, - «Россия и мир: цели и ценности». В работе форума принимает участие делегация Татарстан во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым.
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