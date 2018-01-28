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Инструкция по применению: «Я сын танкиста, люблю соревнования не колес и моторов, а лебедок»

07:00, 28.01.2018 Сюжет: Инструкция по применению

Глава «БАРС Груп» Тимур Ахмеров — о езде без правил по бездорожью

Инструкция по применению: «Я сын танкиста, люблю соревнования не колес и моторов, а лебедок»

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Герой этой публикации недолюбливает безмоторные средства передвижения, а на моторных агрегатах предпочитает отправляться в самое непроходимое бездорожье. Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп», рассказывает, почему чем хуже дорога, тем ему лучше, и сколько стоят оффроад-покатушки.

«Дома еще не было, а ангар под технику уже стоял»

Я знаю людей, которые увлечены мотоциклами, знаю тех, кто увлечен джипами, тех, кто увлекается летным транспортом — все это люди с совершенно разными жизненными философиями. Мою можно описать так: то, что не имеет моторов (лыжи, скейтборды и так далее), меня не интересует. Я — сын танкиста. И отец с детства, с пяти-шести лет, брал меня на учения. Мы ездили по лесам и болотам, по семь дней жили в БТР и ели солдатскую еду. Наверное, тогда у меня и зародилась любовь к оффроаду (езде по бездорожью), к тому, что обычных людей отпугивает. Ко всем снегоходам, квадроциклам, кроссовым мотоциклам, джипам, которые застревают в грязи. Мне нравятся соревнования не колес и моторов, а лебедок и навыков вытаскивания машин из болот. Младший сын разделяет мою страсть к оффроаду, он со мной на покатушках с трех лет.

Чтобы описать, насколько я увлечен ездой по бездорожью, раскрою небольшую подробность своей личной жизни. Первое, что я построил на участке для загородного дома, — это ангар под технику с хорошей комнатой отдыха, со всеми инструментами для техобслуживания, с подъемником и шиномонтажем. Дома еще не было, а ангар такой уже появился.

Мужчины — это те же мальчишки. Только игрушки дороже

Я помню, как в детстве ездил на велосипеде в летние каникулы. Мы решали с мальчишками: «А поехали туда?» — «А поехали!» И это ощущение свободы и беззаботности, что ты не скован какими-то ограничениями, рамками и условностями. Я ищу ощущение свободы и отсутствие правил, потому что бизнес — это такая штука, которая сковывает расписанием, ограничивает тебя правилами игры, делает тебя человеком, который вынужден жить в каких-то рамках.

Подготовленные специальным образом джипы — это тоже свобода, ведь дорога не является для тебя обязательным условием. Ты можешь поставить точку на карте и поехать туда просто потому, что там красивые места или растет вкуснейшая земляника — неважно, лес, болото или ручей отделяют тебя от них. Это дает ощущение победы над взятым расстоянием и препятствиями. В оффроаде ты не переезжаешь препятствия, ты их берешь. Со стороны это выглядит так: ты втыкаешься передним бампером в препятствие и лебедкой поднимаешь машину, чтобы преодолеть барьер. Это те мужские игрушки, которые с возрастом не меняются, только дороже становятся. Я вспоминаю себя на велосипеде — ну ничем я тогдашний не отличаюсь от сегодняшнего меня. Хотя в городе вы во мне не заподозрите пилота, в городе я — вальяжный водитель.

Подготовленные специальным образом джипы — это тоже свобода, ведь дорога не является для тебя обязательным условием. Ты можешь поставить точку на карте и поехать туда

Кому подходит и с чего начать

Если вы задумались, что, возможно, оффроад — развлечение для вас, я посоветовал бы поездить пару раз с друзьями, чтобы вообще понять и прочувствовать философию этих покатушек. Многие думают, что джип для бездорожья — это тот же городской автомобиль, который ты паркуешь вечером, возвращаясь с работы. Но это совсем другая история.

Правда, и философия джипов тоже разная. Есть соревновательная, когда ты действуешь по правилам, едешь по трассе, должен двигаться по точкам, не сломаться и так далее. Мне такие соревнования не нравятся, могу приехать как зритель, но не более, потому что, опять-таки, в этих соревнованиях есть рамки и правила. Мне нравятся развлечения без расписания, когда ты не планируешь время возвращения назад, когда ты можешь при желании остановиться, отдохнуть, выпить кофе. Но не всем это подходит.

Да и «гаджеты» для оффроад довольно дорогие и неликвидные. Оффроад-автомобили требуют постоянного апгрейда и постоянного ремонта. Поломки случаются часто: может вырвать колеса, мосты, крыло, может влететь бревно, которое порвет металл, как консервную банку. Для тех, кто привык к шоссейным автомобилям, это взрыв эмоций. Но, несмотря на это, далеко не каждый после такой поездки захочет стать пилотом оффроад-автомобиля.

О «строительстве» оффроад-автомобиля

Я лично испробовал транспорт самых разных классов, начиная от «УАЗиков» и «Нивы» и заканчивая довольно дорогими автомобилями. В оффроад нет слова «тюнинг», оно подходит для городских автомобилей, когда ты вешаешь зеленые брызговики или обшиваешь руль. В случае с оффроад тюнинг — это настоящее строительство космического корабля, который ты не водишь, а пилотируешь, играя с препятствиями, которые в любой момент могут повредить этот корабль.

Так сложилось, что в моем парке много техники разного класса. Сейчас это два автомобиля Toyota Land Сruiser-80, легендарных машин 1995-го и 1997 годов выпуска. Есть Toyota Tundra — экспедиционный автомобиль, очень тяжелый, который мы используем как машину сопровождения. Есть снегоболотоход, очень легкий и водоплавающий. Есть два взрослых и три детских снегохода, три мотоцикла.

Любая покатушка требует много времени — все выходные. Ведь сначала нужно подготовиться, проверить исправность механизмов, зарядку аккумуляторов, достаточность бензина, наличие всего необходимого инвентаря

Сколько нужно времени и денег

На свои мужские игрушки я выделяю достаточно большой бюджет, к счастью, супруга относится к этому с пониманием. Но стоимость входа, если у тебя есть «гаджет», не очень большая. Да и сам «гаджет» можно приобрести в очень бюджетном варианте, буквально тысяч за 50. Можно ставить дорогущий свет, а можно эконом-вариант — светодиодные фары.

Но можно купить и готовый вариант, который обойдется точно дешевле, чем когда «строишь» сам. Я, например, как-то строил автомобиль на базе новой Toyota Tundra и за два года поменял в ней почти все, включая внутреннюю начинку: поставил пневматические баллоны, установил два аккумулятора и т. д. и т. п. Конечно, я не смогу продать этот автомобиль дороже, чем в него вложено. Toyota Land Cruiser-80 я купил тысяч за 700, но и вложил столько же. Знаю тех, кто покупает автомобили за 3—4 млн рублей и столько же вкладывает. Я лично не фанат таких огромных вложений, хотя пределов совершенству в этом деле нет. Можно поступить гораздо проще — нет у тебя портальных мостов, каждый из которых стоит от 20 тыс. евро за штуку, и ничего страшного. Я — за разумные траты, тем более что знаю ребят, которые покупают обычную «Ниву», отрывают всю обшивку в салоне, ставят шноркель, чтобы вода в двигатель не попала, фары на крышу и все — гонят!

Рынок таких автомобилей с пробегом не очень большой, но есть, как есть и специализированные мастерские. Это узкий сегмент, и в нем все друг друга знают.

Любая покатушка требует много времени — все выходные. Ведь сначала нужно подготовиться, проверить исправность механизмов, зарядку аккумуляторов, достаточность бензина, наличие всего необходимого инвентаря. Банальное отсутствие бензопилы может остановить поездку, а бензопила в бездорожье — важный гаджет. Хотя никогда не знаешь точно, что еще может пригодиться в пути и сколько времени этот путь займет. Однажды в субботу вечером мы решили прокатиться — уехали на часок. Но в пути разбортировалось колесо, а с собой — ни компрессора, ни хайджека, никаких подобных инструментов. Дома я был в полседьмого утра, всю ночь добираясь и ремонтируя колесо.

Куда ехать

В Татарстане много мест, где можно испробовать себя, особенно к северо-западу от Казани, ближе к Марий Эл, где и овраги, и озера, и леса. Я знаю людей, которые специально из Москвы приезжают к нам на покатушки. Где-нибудь в Астраханской области по степям кататься будет не так интересно.

Но есть и другой фактор, почему Татарстан — хороший регион для оффроад. Наш президент Рустам Минниханов — любитель такой езды, знаю, что и у него в парке много интересной техники вроде снегоболотоходов, он их тестирует и много ездит за рулем. Поэтому и сообщество вокруг сформировано большое.

В одиночку в такие поездки не отправляются, ведь дорога напряженная и насыщенная событиями, рядом с водителем должен быть штурман, каждый член команды должен быть готов в нужный момент схватить лебедку, трос, надеть перчатки и нестись вытаскивать машину из болота

С кем ехать

Роли в команде должны быть четко распределены, поэтому важно, с кем ты собрался в путь. В одиночку в такие поездки не отправляются, ведь дорога напряженная и насыщенная событиями, рядом с водителем должен быть штурман, каждый член команды должен быть готов в нужный момент схватить лебедку, трос, надеть перчатки и нестись вытаскивать машину из болота. Ну и, конечно, кто-то из команды в нужный момент достанет камеру и запечатлеет эти приключения для истории. Такая поездка требует настолько слаженной и четкой организации, что личные качества человека проявляются очень ярко. Поэтому оффроад — отличный вариант тимбилдинга, ребят из компании на такие покатушки я тоже беру.

Вообще те, кто занимается оффроадом, это веселые люди и по-хорошему гордые. Всегда приятно, когда заезжаешь в какую-нибудь деревушку в Марий Эл купить сосисок, видеть, какое внимание привлекают автомобили, испытываешь чувство гордости за свою команду, за свои машины.

Мне повезло — к моему увлечению с пониманием относится супруга. Как-то мои бизнес-партнеры спросили ее, почему она разрешает мне опасные хобби вроде полетов на вертолете, мол, на меня у них много планов. Она ответила: «Если он все бросит, то с его ритмом жизни и объемом стрессов, которые выгоняются через адреналин, очень скоро окажется в дурдоме, его психика не выдержит. А после экстремальных поездок и полетов работать ему снова легко».

Куда дальше

Два-три года назад я попробовал другой моторный и довольно экстремальный вид спорта — управление вертолетом. У меня третий разряд по парашютному спорту, но я даже не подозревал, что меня вдохновит управление вертолетом, это занятие очень на любителя. Около полутора лет я тренировался в Казани, но права не получил — не доучился, хотя прошел врачебную летную экспертную комиссию. Хочу довести учебу до конца, чтобы начать управлять вертолетом, преодолеть себя. Но чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 220 часов теории, сдать внутренний экзамен и экзамен в Росавиации.

Записала Айгуль Чуприна, фото из личного архива Тимура Ахмерова
ОбществоБизнес
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