Как аналитики Moody’s глубоко ранили «Акибанк»

Челнинский банк недоволен выводами рейтингового агентства на свой счет

Татарстанский «Акибанк» заявил о необъективности агентства Moody's, которое накануне снизило его рейтинг и изменило прогноз по нему на «негативный». В банке не понимают, на чем основано это решение, называют его поспешным, чрезмерным и направленным «на перестраховку собственной репутации». Впрочем, досрочно разрывать отношения банк не собирается; договор с агентством истекает в середине 2018 года, а будущее сотрудничество будет зависеть от «экономической целесообразности». Подробнее — в материале «Реального времени».

Нужна страховка от страховщика

Агентство Moody's 22 января понизило долгосрочный рейтинг депозитов «Акибанка» в российской и иностранной валюте с B3 до Caa1 и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Также на один пункт понижена базовая кредитная оценка, а долгосрочная оценка риска контрагентов — с B2 до B3.

Причинами пересмотра рейтинга и прогнозов была тесная связь банка с проблемной страховой группой «АСКО», а также ухудшение качества активов. Агентство указывает, что банк активно кредитует проекты заинтересованных сторон, поэтому недавний провал страховщика может представлять для него повышенные риски.

До недавнего времени «Акибанк» был совладельцем «АСКО» с долей 17,9%, но в конце прошлого года прекратил участие в компании, а ее основным собственником стала московская УК «Сити Ассет Менеджмент». С 25 декабря «АСКО» управляется временной администрацией; решение о ее назначении ЦБ объяснил срывом плана по восстановлению платежеспособности. На днях ЦБ приостановил лицензию «АСКО» на операции по основным видам страхования.

Агентство Moody's 22 января понизило долгосрочный рейтинг депозитов «Акибанка» в российской и иностранной валюте с B3 до Caa1 и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Фото imenno.ru

По мнению Moody's, в реальности доля кредитов «Акибанка» связанным сторонам существенно больше, чем указано в отчетности, поскольку отдельные заемщики также имеют те или иные связи с акционерами финансовой организации. Для банка многие из этих рисков — не новые, однако в связи с ситуацией в «АСКО» их влияние возрастает.

Кроме того, аналитики говорят об ухудшении качества кредитного портфеля из-за неудач в банковском и корпоративном секторе Татарстана. Так, доля дефолтных и реструктуризированных ссуд в совокупном портфеле выросла с 9,3% на конец 2016-го до 10,5% на 1 декабря прошлого года. Это произошло по большей части из-за проблем у одного крупного заемщика, вызванных крушением регионального банка, отмечает Moody's.

Учитывая негативный прогноз, повышение рейтинга в ближайшее время маловероятно, говорится в пресс-релизе агентства. В случае, если ухудшится положение заемщиков, снизится ликвидность самого банка, а также в случае неблагоприятных регуляторных действий или увеличения резервов под обесценение рейтинги могут быть понижены.

Разочарование и надежда

В «Акибанке» не понимают, на чем основаны выводы Moody's, и считают снижение рейтинга чрезмерным и поспешным решением. Рейтинговое действие больше похоже «на перестраховку собственной репутации, нежели реальную оценку рисков», говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Сделка по продаже доли в «АСКО», которая легла в основу рейтинга, была несущественной, «не повлияла и не могла повлиять» на качество активов и устойчивость банка. Этот и другой непрофильный актив — доля в СК «АСКО-Жизнь» — были проданы без убытка, говорится в сообщении.

Сейчас у «Акибанка» нет видимых проблем, за исключением стресса, связанного с «АСКО», говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Фото alpari.com



Также отмечается, что агентство опубликовало рейтинг, не учитывая отчетность за 2017 год: основные показатели на 1 января 2018-го свидетельствуют «о положительной динамике развития банка». В течение прошлого года капитал был увеличен на 500 млн рублей, сейчас уровень достаточности капитала в два с лишним раза превышает минимально допустимое значение. Резерв ликвидности на начало этого года составлял 11 млрд рублей, а величина работающих активов банка за год увеличился почти на 2 млрд рублей, до 26 млрд рублей.

«Для банка остался открытым вопрос, чем руководствовалось агентство, определяя риск на бизнес собственников, так как ни один нормативный документ Банка России или стандарт международной отчетности не может подтвердить сделанные ими выводы», — говорится в сообщении. Банк «глубоко разочарован» решением Moody's, однако выражает уверенность, что рейтинг будет пересмотрен после публикации годовой отчетности.

Тем не менее банк не собирается разрывать отношения с Moody's из-за необъективных, по его мнению, оценок. Действие договора с агентством истекает в середине 2018 года. «На текущий момент у банка нет намерения досрочно расторгнуть договор. Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с агентством будет решаться в зависимости от экономической целесообразности», — сообщили «Реальному времени» в банке.

Сейчас у «Акибанка» нет видимых проблем, за исключением стресса, связанного с «АСКО», говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова: «Регулятор также не интересовался положением дел финансовой организации — и так было понятно, что банк будет страдать вследствие лицензионных проблем страховой компании, так как принимал участие в финансировании. Думается, что если бы не история с «АСКО», «Акибанку» не угрожали бы никакие пересмотры рейтингов».

По мнению Бодровой, банк сможет обойтись и без каких-либо маневров для улучшения показателей, главное — исполнять предписания ЦБ и следить за балансом. Банк защищен от шоков, поскольку основная доля ссудного портфеля юридических лиц обеспечена имуществом. Кроме того, говорит Бодрова, рентабельность капитала «Акибанка» и чистая процентная маржа растут. Показатель процентной маржи за прошедший год увеличился на 4,7%.

О проблемах в «АСКО», по словам участников рынка, было известно давно, но мало кто думал, что ситуация разрешится так скоро. Фото chelnyltd.ru



Полисов и след простыл

О проблемах в «АСКО», по словам участников рынка, было известно давно, но мало кто думал, что ситуация разрешится так скоро. Компания копила убытки, к которым привела, в частности, концентрация на токсичном сегменте ОСАГО.

В свою очередь внешние управляющие страховщика по итогам инвентаризации выявили расхождения в документах. В компании не обнаружилось 65 тыс. полисов ОСАГО и 6,5 тыс. квитанций формы А7. Договоры «автогражданки», оформленные на указанных бланках, являются недействительными, а квитанции формы A7 «не подтверждают получение страховой организацией уплаченных страховых премий», говорится на сайте страховщика. После инвентаризации представители временной администрации обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Незадолго до назначения временной администрации в группе «АСКО» от нее откололась компания «АСКО-Жизнь», специализирующаяся на добровольном страховании жизни. В октябре ее новым собственником стал «Промсвязьбанк» (ПСБ), который спустя 2 месяца сам оказался под внешним управлением. СМИ писали, что прежние акционеры ПСБ давно собирались приобрести компанию с лицензией на страхование жизни, поскольку этот сегмент в последнее время был наиболее рентабельным.

Артем Малютин