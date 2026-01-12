Новости экономики

04:01 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Лариса Павлова покинет пост главы Волго-Вятского управления Банка России

12:40, 12.01.2026

На должность исполняющего обязанности руководителя назначили Владимира Егорова

Лариса Павлова покинет пост главы Волго-Вятского управления Банка России
Фото: пресс-служба Банка России

С 30 января Лариса Павлова уходит с поста руководителя Волго-Вятского главного управления Банка России в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил регулятор. За свою профессиональную карьеру она посвятила работе в Банке России более 40 лет.

— Я благодарна Ларисе Вальтеровне за ее труд, мудрое руководство и за те прочные заделы на будущее, которые она создавала день за днем на протяжении многих лет, — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На должность исполняющего обязанности руководителя Волго-Вятского главного управления Банка России назначен Владимир Егоров.

Напомним, что ранее Александр Шадриков покинул пост главы Минэкологии Татарстана. Известно, что он возглавит департамент водных ресурсов Минприроды России.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть557.1
  • Нижнекамскнефтехим78.45
  • Казаньоргсинтез65.7
  • КАМАЗ83
  • Нижнекамскшина39.8
  • Таттелеком0.604

Спецпроекты

Рекомендуем