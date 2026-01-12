Лариса Павлова покинет пост главы Волго-Вятского управления Банка России

На должность исполняющего обязанности руководителя назначили Владимира Егорова

Фото: пресс-служба Банка России

С 30 января Лариса Павлова уходит с поста руководителя Волго-Вятского главного управления Банка России в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил регулятор. За свою профессиональную карьеру она посвятила работе в Банке России более 40 лет.

— Я благодарна Ларисе Вальтеровне за ее труд, мудрое руководство и за те прочные заделы на будущее, которые она создавала день за днем на протяжении многих лет, — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



На должность исполняющего обязанности руководителя Волго-Вятского главного управления Банка России назначен Владимир Егоров.

Напомним, что ранее Александр Шадриков покинул пост главы Минэкологии Татарстана. Известно, что он возглавит департамент водных ресурсов Минприроды России.

Наталья Жирнова