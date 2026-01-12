Новости экономики

Цены на золото и серебро установили новые рекорды

09:54, 12.01.2026

Эксперты отмечают, что текущий рост цен на драгоценные металлы является одним из самых значительных за последнее время

Фото: Реальное время

На нью-йоркской бирже Comex зафиксирован исторический максимум цен на золото и серебро, сообщает РИА «Новости».

Известно, что февральский фьючерс на золото продемонстрировал значительный рост. К уровню предыдущего закрытия котировки увеличились на 1,8%, достигнув отметки в $4 582 за тройскую унцию. В ходе торгов цена металла поднималась до рекордных $4 612.

Параллельно с этим наблюдался существенный рост стоимости серебра. Мартовский фьючерс на драгоценный металл увеличился на 5,21%, достигнув отметки в $83,475 за унцию. В начале торгов были зафиксированы рекордные показатели на уровне $83,8.

Эксперты отмечают, что текущий рост цен на драгоценные металлы является одним из самых значительных за последнее время. Напомним, эксперты считают, что в 2026 году золото продолжит дорожать. Его цена может вырасти до $5 тысяч за унцию и даже выше.

Наталья Жирнова

