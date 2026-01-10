Казань попала в десятку самых невыгодных городов России для покупки квартир под сдачу

Самым невыгодным городом для данных инвестиционных целей стала Москва

Фото: Максим Платонов

Казань заняла десятое место в списке самых невыгодных городов России для покупки квартир под сдачу. По данным портала «Мир квартир», в среднем квартира в столице Татарстана стоит почти 9,2 млн рублей, а ставка аренды жилья в городе — 41,1 тыс. рублей. При таком соотношении инвестиционная доходность казанской квартиры составит всего 5,4%. Иными словами, окупаться такие вложения будут 18,6 года.

При расчетах аналитики учитывали средние цены на «вторичке». Также предполагалось, что приобретаемая квартира будет сдаваться круглый год без простоев, а собственник не понесет никаких затрат на ремонт, налоги и так далее.

Самым невыгодным городом для покупки квартиры под сдачу стала Москва. В столице России доходность квартир составит всего 3,8%. На втором месте данного «антитопа» — Сочи (4,8%), а на третьем — Санкт-Петербург (4,9%).

В топ-5 самых невыгодных городов для таких инвестиционных стратегий попали Севастополь (5%) и Белгород (5,1%). В десятку по данному показателю, помимо Казани, вошли Чебоксары и Владивосток (5,2% в обоих городах), а также Курск и Махачкала (5,3%).

— Интересно, что Москва и Петербург попали в «невыгодный» список, а их области — в «выгодный». Это объясняется слишком большими ценниками продажи недвижимости в мегаполисах, которые не может сбалансировать даже высокий уровень арендных ставок. А в Подмосковье и Ленинградской области покупная цена квартиры гораздо ниже, в то время как стоимость аренды отнюдь не маленькая — таким образом, баланс получается хороший, — объяснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Никита Егоров