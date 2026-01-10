Татарстан возглавил топ регионов, где сильнее всего увеличились зарплаты за пять лет
В целом по России средние зарплаты выросли на 100%
Татарстан, Курганская область и Удмуртия вошли в топ регионов, где сильнее всего увеличились средние зарплаты за последние пять лет. В РТ зарплаты выросли на 134% за упомянутый период, следует из расчетов РИА «Новости».
В свою очередь, в Курганской области зарплаты за пять лет увеличились на 130%, а в Удмуртии — на 128%. В топ-5 регионов по данному показателю также попали Нижегородская и Новгородская области (+124% в обоих регионах), а также Челябинская область (+123%).
В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет. По итогам октября 2025 года средняя зарплата в стране достигла 99,7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что бортпроводники в России зарабатывают около 98 тыс. рублей.
