Татарстан возглавил топ регионов, где сильнее всего увеличились зарплаты за пять лет

В целом по России средние зарплаты выросли на 100%

Фото: Реальное время

Татарстан, Курганская область и Удмуртия вошли в топ регионов, где сильнее всего увеличились средние зарплаты за последние пять лет. В РТ зарплаты выросли на 134% за упомянутый период, следует из расчетов РИА «Новости».

В свою очередь, в Курганской области зарплаты за пять лет увеличились на 130%, а в Удмуртии — на 128%. В топ-5 регионов по данному показателю также попали Нижегородская и Новгородская области (+124% в обоих регионах), а также Челябинская область (+123%).

В целом по России средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет. По итогам октября 2025 года средняя зарплата в стране достигла 99,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что бортпроводники в России зарабатывают около 98 тыс. рублей.

Никита Егоров