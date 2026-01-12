Новости экономики

04:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю

14:38, 12.01.2026

Данное решение связано с переходом Болгарии на евро

Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю
Фото: Арсений Губаев

Как сообщил Центробанк России, с 12 января 2026 года регулятор прекращает публикацию официального курса болгарского лева по отношению к российскому рублю.

Данное решение связано с переходом Болгарии на евро, который официально стал единственной национальной валютой страны с 1 января 2026 года. В связи с этим болгарская валюта полностью выводится из обращения на территории страны.

Напомним, что Лариса Павлова покинет пост главы Волго-Вятского управления Банка России. На должность исполняющего обязанности руководителя назначили Владимира Егорова.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть564
  • Нижнекамскнефтехим79
  • Казаньоргсинтез66.6
  • КАМАЗ83
  • Нижнекамскшина39.25
  • Таттелеком0.607

Спецпроекты

Рекомендуем