Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю
Данное решение связано с переходом Болгарии на евро
Как сообщил Центробанк России, с 12 января 2026 года регулятор прекращает публикацию официального курса болгарского лева по отношению к российскому рублю.
Данное решение связано с переходом Болгарии на евро, который официально стал единственной национальной валютой страны с 1 января 2026 года. В связи с этим болгарская валюта полностью выводится из обращения на территории страны.
