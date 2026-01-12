Потребление природного газа в Германии увеличилось на 2,2%

Согласно предварительным данным Федерального сетевого агентства ФРГ, опубликованным агентством DPA, общий объем потребления природного газа в Германии в 2025 году увеличился на 2,2%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 864 тераватт-часа. Из этого объема 40% приходится на домохозяйства и предприятия, остальные 60% используются промышленностью, сообщает ТАСС.

Импорт газа также возрос, составив 1 031 тераватт-час. Основным поставщиком газа остается Норвегия, обеспечивающая Германию 44% импортируемого топлива. Далее следуют Нидерланды (24%) и Бельгия (21%). Через четыре терминала сжиженного природного газа (СПГ) Германия получила дополнительно 106 тераватт-часов газа, что составило 10,3% от общего объема импорта.

Самостоятельно страна произвела лишь около 34 тераватт-часов природного газа, покрывая таким образом менее 4% внутреннего спроса.

