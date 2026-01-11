Экономист Балынин назвал минимальный курс доллара и евро в 2026 году

По мнению экономиста, в России продолжат придерживаться курса на укрепление рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

Курс доллара может опускаться ниже 70 рублей в 2026 году, а евро — ниже 80 рублей. Такой прогноз по минимальным курсам валют озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, чьи слова приводит «Газета.Ru».

— Вижу потенциал укрепления рубля в 2026 году на значениях ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро, — сказал он.

По его мнению, в России продолжат придерживаться курса на укрепление рубля в 2026 году вне зависимости от информационного шума. Кроме того, фактором для укрепления российской валюты станет желание россиян хранить сбережения в рублях и стремление путешествовать внутри страны или посещать дружественные государства.

Балынин также рекомендовал гражданам отказываться от иностранной валюты в своем портфеле, чтобы обеспечить надежность своих вложений и сберечь нервы. Выгоднее всего пока что хранить накопления на депозите в банке: сейчас россиянам предлагают получать 15-16% годовых. Иными словами, если на вкладе лежит 663 тыс. рублей, то россиянин может получать около 8,3 тыс. рублей каждый месяц, резюмировал экономист.

Никита Егоров