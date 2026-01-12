Индекс Мосбиржи обновил минимум с начала декабря 2025 года

Среди компаний, чьи акции демонстрировали позитивную динамику, лидируют предприятия нефтегазового сектора и металлургии

Фото: Артем Дергунов

Во время торговых сессий 12 января индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) опустился ниже уровня, достигнутого 9 декабря 2025 года, потеряв в стоимости 0,95% и закрывшись на отметке 2 699 пунктов, следует из данных площадки.

Среди компаний, чьи акции демонстрировали позитивную динамику, лидируют предприятия нефтегазового сектора и металлургии. Так, стоимость бумаг ЮГК увеличилась на 7,42%, «Полюс» прибавил 5,11%, акции РУСАЛа поднялись на 4,18%, «Норникель» вырос на 4,07%, а «Сургутнефтегаз» поднялся на 3,97%.

Вместе с тем отдельные эмитенты столкнулись с серьезным давлением на биржевых торгах. Больше всего пострадали акции нефтяной компании ЛУКОЙЛ, потерявшие 8,56% своей капитализации. Следующими в списке аутсайдеров идут ценные бумаги MD Medical Group (падение на 3,46%), «Роснефти» (–2,81%), ретейлера Х5 (–2,37%) и газодобывающего гиганта «Газпром» (–2,2%).

Помимо индекса Мосбиржи, ухудшение ситуации коснулось и индекса РТС, который потерял 1,61% и закрылся на значении 1 079 пунктов.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году индекс Мосбиржи IMOEX завершил год падением на 4%.



Ариана Ранцева