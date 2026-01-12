Ак Барс Банк проводит новогодний марафон с призами до 100 тысяч рублей

Победители будут определены 19 января 2026 года

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк разыгрывает призы за выполнение заданий новогоднего марафона «Время дарить больше».

Чтобы принять участие, совершите несколько простых действий:

Авторизуйтесь в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» или его веб-версии. Для этого используйте данные вашей карты Ак Барс Банка, а если ее нет — оформите в банке дебетовую* либо кредитную карту.

На главном экране найдите подборку сторис «Создай себе праздник», ознакомьтесь с информацией в них и нажмите на кнопку «Начать марафон». Также вы можете перейти прямо к странице заданий с баннера «Время дарить больше!».

Выполните шесть заданий марафона. В первом нужно оплатить вашей картой или картами Ак Барс Банка товары, работы или услуги категории «Просто и вкусно», во втором — категории «В новом наряде в Новый год», в третьем — «Побалуйте себя», в четвертом — «В ритме жизни», в пятом — «Новогодний уют в доме». Общая сумма покупок в каждом из них должна быть не менее 3000 рублей. Шестое задание — узнать свой кредитный рейтинг.

Среди участников марафона банк разыгрывает:

1 приз за ежедневный вход в систему «Ак Барс Онлайн» на протяжении всего срока проведения акции и выполнение всех заданий** — 100 тыс. рублей;

3 приза за выполнение всех заданий — 100 тыс. рублей;

100 призов за выполнение шестого задания — 3000 рублей;

500 призов за выполнение любого задания с первого по пятое — кешбэк 100% от суммы покупок, но не более 3000 рублей.

Принять участие в марафоне могут совершеннолетние жители Российской Федерации с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026-го включительно. Победители будут определены 19 января 2026 года, информация о результатах появится на сайте www.akbars.ru. Банк выплатит вознаграждения до 26 января 2026 года.

Подробнее о новогоднем марафоне «Время дарить больше», а также об условиях по дебетовым и кредитной картам Ак Барс Банка узнайте на сайте www.akbars.ru.

*Кроме Исламской карты.

**Обращаем внимание, что в день можно открыть только одно задание и выполнить его один раз. Каждый участник марафона может получить только один приз любого уровня.

