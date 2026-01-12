Ак Барс Банк проводит новогодний марафон с призами до 100 тысяч рублей
Победители будут определены 19 января 2026 года
Ак Барс Банк разыгрывает призы за выполнение заданий новогоднего марафона «Время дарить больше».
Чтобы принять участие, совершите несколько простых действий:
- Авторизуйтесь в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» или его веб-версии. Для этого используйте данные вашей карты Ак Барс Банка, а если ее нет — оформите в банке дебетовую* либо кредитную карту.
- На главном экране найдите подборку сторис «Создай себе праздник», ознакомьтесь с информацией в них и нажмите на кнопку «Начать марафон». Также вы можете перейти прямо к странице заданий с баннера «Время дарить больше!».
- Выполните шесть заданий марафона. В первом нужно оплатить вашей картой или картами Ак Барс Банка товары, работы или услуги категории «Просто и вкусно», во втором — категории «В новом наряде в Новый год», в третьем — «Побалуйте себя», в четвертом — «В ритме жизни», в пятом — «Новогодний уют в доме». Общая сумма покупок в каждом из них должна быть не менее 3000 рублей. Шестое задание — узнать свой кредитный рейтинг.
Среди участников марафона банк разыгрывает:
- 1 приз за ежедневный вход в систему «Ак Барс Онлайн» на протяжении всего срока проведения акции и выполнение всех заданий** — 100 тыс. рублей;
- 3 приза за выполнение всех заданий — 100 тыс. рублей;
- 100 призов за выполнение шестого задания — 3000 рублей;
- 500 призов за выполнение любого задания с первого по пятое — кешбэк 100% от суммы покупок, но не более 3000 рублей.
Принять участие в марафоне могут совершеннолетние жители Российской Федерации с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026-го включительно. Победители будут определены 19 января 2026 года, информация о результатах появится на сайте www.akbars.ru. Банк выплатит вознаграждения до 26 января 2026 года.
Подробнее о новогоднем марафоне «Время дарить больше», а также об условиях по дебетовым и кредитной картам Ак Барс Банка узнайте на сайте www.akbars.ru.
*Кроме Исламской карты.
**Обращаем внимание, что в день можно открыть только одно задание и выполнить его один раз. Каждый участник марафона может получить только один приз любого уровня.
Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».