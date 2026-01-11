В Казани за год стоимость аренды однокомнатных квартир подорожала на 200 рублей

По динамике роста ставок аренды жилья в России лидирует Санкт-Петербург

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года в Казани стоимость съема однокомнатных квартир, в том числе студий, подорожала на 0,5% или на 200 рублей: с 32,2 до 32,4 тыс. рублей. Также ставки аренды за год почти не изменились в Перми (+0,1%), пишет ТАСС.

Выше всего в 2025-м аренда однушек подорожала в Санкт-Петербурге (+17,7% или до 47,7 тысяч).

При этом в трех крупных городах арендные ставки однокомнатных квартир снизились. Самое большое снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону (-13,5%, до 30,3 тыс.). Также аренда понизилась в Краснодаре (-7,4%) и Челябинске (-4,9%).

Ранее сообщалось, что Казань попала в десятку самых невыгодных городов России для покупки квартир под сдачу.

Никита Егоров