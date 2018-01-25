Казанцам предлагают заработать в бесплатной онлайн-игре по городу Donat.go

Основатель проекта «District 7» Гомер Давлятшин рассказал о подробностях нового развлечения.

Прогуляться по городу, выполнить необычные задания, при этом заработать — казанцев ждет новая возможность проявить свои способности и выйти из зоны комфорта. Продукт ни на что не похож, его аналогов нет пока в других городах. С 21 января все желающие могут заработать с помощью собственной находчивости. «Реальное время» узнало подробности у основателя Donat.go, а также выяснило, как проект удалось сделать бесплатным для участников.

— Как и когда появилась идея создания бесплатной онлайн-игры?

— Идея зародилась где-то около полугода назад, крутилась, вертелась, руки не доходили до реализации. Сейчас, наконец, все автоматизировав, думаю, что можно запускать. Это новый интересный формат, а мы каждый год привыкли открывать что-то новое. Проект запустили с 21 января, до этого времени шли тестовые игры. Суть в том, что абсолютно любой желающий, достигший 16 лет, может принять участие в данной игре. Donat.go является абсолютно бесплатной, зарегистрироваться и ознакомиться с правилами игры, ее историей, всеми условиями можно на нашем сайте. Нажав на кнопку «Играть», человек может зарегистрировать свою команду и бесплатно принять участие в городской игре в любое удобное для себя время. Участники ездят по городу на своих личных автомобилях либо на общественном транспорте, расшифровывают локации, а приехав на место, выполняют те или иные задания. Каждую неделю игра будет посвящена новой теме — кино, знаменитости и так далее. Средний возраст участников — 17—35 лет, это основной разброс, есть более взрослые — 40—50 лет с детьми.

— Что в проекте означают локации? Это как в традиционных квестах, когда на месте построены дополнительные объекты?

— Локации — это точки города. На них участников ничего не ждет, там ничего не построено. Когда начинается игра, вы получаете карту с шифровкой, ее нужно прочесть. Если поняли без ошибок, то едете на место, которое, по вашему мнению, должно быть первым. Если приехали правильно, игра начисляет баллы (донаты). Свой правильный выбор нужно подтвердить селфи. Тогда игра отправит видео с описанием задания. Они в первую очередь развлекательного характера. В основном мы делаем акцент на том, чтобы люди выходили из зоны комфорта. Например, на тестовых играх люди заставляли аплодировать вагон метро, делали импровизированный флешмоб из минимум 30 прохожих. Нужно было заставить незнакомого человека съесть маршмеллоу или договориться с ним, чтобы он до конца игры вошел в команду. Некоторые команды находят заранее установленные метки, где-то в заведениях устраивают челлендж. Естественно, все заранее согласовано. Некоторые задания, скорее всего, будут иметь благотворительный характер, мы хотим, чтобы в городе творились добрые дела. Такие нестандартные действия участники должны снимать на видео, отправлять игре, а она им выдает донаты. Один донат равен одному рублю. То есть участники не только бесплатно принимают участие в игре, но еще и зарабатывают деньги. Вся игра проходит онлайн, люди ее начинают с любой точки города. С ними заранее никто не видится, все общение проходит онлайн через мессенджер «Телеграм». Игра длится от двух до трех часов, все зависит от того, на каком транспорте вы ездите. На каждой игре семь локаций, нужно успеть их охватить. Донаты начисляют за нахождение места и за выполнение действия. Самые смышленые смогут составить маршрут, если они заранее отгадают все локации, но не все участники могут пройти семь заданий за определенное время. На каждой игре команда может заработать до тысячи донатов.

— Получается, что лучше передвигаться на машине? Чтобы везде успеть, раз игра на время.

— Да, это так. Сейчас еще тестируем маршрут на метро. Мы подбираем локации по станциям, чтобы люди передвигались на этом транспорте и расшифровывали локации, выполняли задания.

— От чего зависит, сколько именно донатов, то есть реальных денег начислят команде?

— От скорости и качества прохождения заданий. Если вы выполнили не на все 100 процентов, естественно, получите меньше баллов, если выполнили хорошо, да еще и сами соригинальничали, то получите бонусы. И самый главный вопрос, почему бесплатно для участников, откуда деньги? Пока по Казани как минимум 3 месяца игра будет бесплатной. Вместо распределения бюджета по рекламным площадкам мы решили сделать бесплатный вход. Даем возможность принять участие, чтобы люди узнавали о нас по сарафанному радио. Сейчас мы заканчиваем сбор партнеров, которые оплачивают те или иные действия команды. Это означает, что в игре люди могут столкнуться с заданиями, в которые интегрирована реклама партнера.

— Например, это может проходить на его площадке?

— Да, возможно, так или просто в городе. Понятно, что сейчас зима, есть определенный дискомфорт в выполнении заданий. Но тестовые игры показывают, что люди не мерзнут, им некогда, ведь нужно выполнять задания и двигаться дальше. Выполняя задачи по определению, куда интегрирована реклама, команда получает большее количество донатов. Задание остается развлекательным, при этом фигурирует, например, логотип компании. Кстати, первым 500 участникам 30 донатов мы начисляем просто так, только за то, что забронировали время.

— Сколько человек может быть в команде?

— От двух до бесконечности. Правда, чем больше народу, тем меньше денег получит каждый, когда вы поделите все донаты. Тестовые игры показывают, что людям не столько важны деньги, сколько выброс адреналина, выход из зоны комфорта. Нужно добавить, что во время игры будут внезапные задания. Это сделано для того, чтобы не было мошенников, которые могут отправлять повторно выполненное задание. Модераторы могут звонить по видеосвязи, чтобы вы подтвердили реальное существование, что вы действительно в данный момент находитесь на месте. Так что обманывать не стоит.

— Для партнеров проект — это, видимо, особенная форма рассказать о себе?

— Это новая уникальная площадка подачи рекламы. Это нестандартный подход, по городу у компании будут ходить промо. Живая аудитория, в заданиях в основном задействованы незнакомые люди, которые тоже узнают о спонсоре игры. Получается ненавязчивая реклама. Людям будет интересно принимать участие в таком интерактиве, в дальнейшем планируем развиваться как приложение. Кому-то бывает интересно проходить задания в одиночку, например, с утра вышли на работу, по пути приходит задание, которое можно выполнить на ходу. Сделали, получили 100 рублей. Но пока запускаем игру в таком формате, как сейчас.

— Идеи заданий могут предлагать все желающие?

— Если есть интересные идеи, можно предлагать. Или кто-то хочет заснять специальное видео на день рождения, мероприятие, хочет охватить много людей, чтобы было достаточно видео, потом их смонтировать, чтобы был для кого-то подарок. Это просто пример. Такие идеи рассматриваем. Люди направляют их нам, модераторы проверяют, чтобы все было в рамках закона и в пределах разумного, оценивают и дают ответ человеку. После выполнения участниками предоставляем фото- и видеоотчеты. Возвращаясь к тому, что партнеры и спонсоры получают хорошую рекламу и хороший охват, хочу сказать, что часто компании вкладывают деньги в SMM, другие варианты, не зная отдачу. В нашем случае это 100 процентов. После того, как мы с партнерами отработали месяц, предоставляем все видео- и фотоотчеты обещанных цифр. Мы обещали тысячу человек охватить за определенную сумму — вот видеоотчеты, посты в «Инстаграм, которые выкладывали люди. Все по-честному и взаимно.

— Как проходит тестовый режим игры?

— Хорошо. Тесты как раз для этого и нужны, чтобы усовершенствовать игру. Нужно знать, как люди реагируют на то или иное задание, какое слишком длинное, а какое короткое и так далее. Есть команда сценаристов, которые пишут эти задания. Все адаптируем, доводим, надеюсь, до идеала. У нас двое сценаристов, включая нас — команду организаторов, мы тоже принимаем в этом участие, пишем, если есть какие-то идеи. Сценаристы как раз нужны для того, чтобы заниматься конкретно написанием заданий. Кстати, на тестовых играх были люди, которые в конце только отмечались на локациях, не проходя задания, потому что не успевали. На самом деле это не так интересно.

— Будут ли меняться задания для команды, если она захочет принять участие еще раз?

— Если люди пришли во второй, третий, четвертый раз, а это, скорее всего, будет, задания, конечно, окажутся другие. Уже тестовые игры показали, что есть такие люди, которые хотят вернуться, ведь они зарабатывают деньги. Кроме того, одним и тем же участникам не выдаем конкурирующие задания по партнерам. Если, например, это два каких-то заведения, допустим, автошколы, делаем так, чтобы они не пересекались. Если говорить о партнерах, для них наша система очень хорошая. Перед тем, как начать сотрудничать, мы даем форму, в которой партнеры пишут пожелания к аудитории. Модератор, учитывая эти критерии, подбирает нужную команду, например, по возрасту. В наших интересах, чтобы партнеры были довольны, чтобы у них была отдача, чтобы они с нами работали, иначе игры не будет в этом виде.

— Каким партнерам отдаете предпочтение? С кем уже сотрудничаете?

— Все разные, особых ограничений нет. Сейчас работаем с предприятиями общепита, идут переговоры с авиакомпанией и другими большими организациями, которым это может быть интересно. Можно включить абсолютно любую компанию в пределах разумного, хотя была заявка от интим-салонов, мы ее, естественно, отклонили.

— Кто для вас конкуренты? Или пока это совершенно новый продукт на рынке?

— Игра появляется в Казани, потом планируем запускать в других городах. Пока ничего похожего не видел. Конкурентов особо нет, знаю, есть сервер с фотозаданиями, за выполнение которых человек получает деньги, но это не развлечение. Мы же хотим, чтобы люди отдыхали и получали донаты.

— Онлайн-игра доступна для участников в любое время?

— Пока предварительный график с 10 часов утра до 1 часа ночи. Проверяем его в тестовом режиме, потом будем смотреть. У нас все автоматизировано, можем работать круглосуточно, думаем над этим вопросом.

Руководитель «AROMA КОФЕ» Тимур Ермаков, один из партнеров проекта, рассказал, что его привлекло в онлайн-игре.

— С Гомером, как с нашим постоянным гостем, я познакомился еще около двух лет назад. От него и поступило предложение стать партнером онлайн-игры, от которого мы не стали отказываться. Думали минут 15 и решили попробовать, какой же будет эффект. В партнерстве привлекла массовость запланированного мероприятия. Что получим? Лишний раз участники услышат о нашем заведении «AROMA КОФЕ».

Менеджер по работе с болельщиками хоккейного клуба «Ак Барс» Глеб Филиппов добавил, что именно оценил клуб в роли партнера Donat.go:

— Гомер пригласил нас принять участие, рассказал об этой городской онлайн-игре. Мы поняли, что это отличный вариант дополнительно охватить нашу целевую аудиторию, довести информацию в таком игровом варианте. Как раз это новая рекламная площадка, которая, думаю, в ближайшее время будет еще более актуальна и популярна. В тестовом режиме мы решили продвигать наш проект, который будет в середине февраля — это большое автограф-шоу, посмотрим, какая будет конверсия.