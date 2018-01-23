«Насколько МЧС не сможет прожить без драгунских сабель за девять миллионов?»

В Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета по закупкам

Фото: Максим Платонов

В понедельник в Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета РТ по закупкам за 2017 год. На ней чиновники говорили о значительных достижениях Татарстана и одновременно — о «негативных сигналах», которые свидетельствуют о снижении эффективности госаукционов. Однако самым эффектным оказалось выступление приглашенных общественников, рассказавших о закупке подозрительно дорогих авторучек, сабель для МВД и унитазов стоимостью 8 млн рублей. На коллегии побывал корреспондент «Реального времени».

77 нарушений на 9 заказчиков

Как всегда, нынешняя итоговая коллегия татарстанского Госкомитета по закупкам (ГКЗ) началась на высокой ноте — председатель комитета Ольга Редько докладывала о достижениях Татарстана и рассуждала том, как важна эффективность: «Эффективность — это то, к чему мы все стремимся в своей работе. Качественно проведенные торги являются одним из главных условий здоровой конкуренции».

По словам Редько, в этой сфере у Татарстана есть поводы для гордости: экономия от проведения торгов растет, а республика 4 года подряд входит в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок (в 2016-м и в прошлом году у нее было второе место).

Всего за 2017 год татарстанские заказчики опубликовали более 79,8 тыс. извещений, общий объем закупок составил 319,9 млрд рублей. Объем государственного и муниципального заказа в прошлом году достиг 127,65 млрд рублей. В результате проведения торгов бюджету удалось сэкономить свыше 3 млрд рублей.

По словам Редько, в этой сфере у Татарстана есть поводы для гордости: экономия от проведения торгов растет, а республика 4 года подряд входит в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок



По словам Редько, из общей суммы контрактов, заключенных по 44-му федеральному закону в прошлом году, 11,89 млрд рублей пришлось на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства — это больше, чем было в 2016 и 2015 годах.

Доложив об основных результатах, Редько заговорила о коррупционных проявлениях, которым, сказала она, подвержена сфера закупок. Чтобы минимизировать эти риски, в ГКЗ действует комиссия по противодействию коррупции, этими вопросами также занимается общественный совет.



Мониторинг закупок, который проводился в течение 2017 года (анализировались заказы начальной ценой более 5 млн рублей), помог выявить 77 нарушений. Все они были допущены девятью татарстанскими заказчиками, притом 46% всех нарушений допустил один заказчик, рассказала председатель ГКЗ.

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров посвятил свой доклад новой роли его министерства в системе госзаказа — в 2017 году функции госрегулятора в сфере контрактной системы закупок были переданы от Минэкономразвития Минфину. Лавров рассказывал о том, что только предстоит сделать, чтобы механизм заработал более эффективно: например, в ближайшем будущем необходимо установить требования к специализированным электронным площадкам, которые будут работать в закрытом режиме, а также определить перечень банков, которые смогут обслуживать счета участников специализированных закупок.

Алексей Лавров посвятил свой доклад новой роли его министерства в системе госзаказа



Золотые унитазы и сабли для МВД

Более ярким оказалось выступление Азата Газизова, члена центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и вице-президента «Опоры России». Его доклад предварял короткий видеоролик, который рассказывал о работе движения «За честные закупки» (один из проектов ОНФ).

Ролик начинался эффектным заявлением: за 4 года чиновники потратили 263 млрд рублей бюджетных денег на роскошь. По наблюдениям общественников, наиболее распространенный пример таких трат — это закупка элитных автомобилей: «Так, седан известного автоконцерна был приобретен за 11,5 миллиона рублей».

Ролик изобиловал и другими разоблачениями, которыми занимаются активисты ОНФ. «Зачем иркутскому правительству 70 ручек общей стоимостью 500 тысяч рублей? Насколько МЧС не сможет прожить без драгунских сабель за 9 миллионов? Но это еще, как говорится, цветочки. Какая необходимость сподвигла чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа купить унитаз за 8,5 миллиона рублей» (на экран в этот момент транслировались кадры с изображением позолоченного унитаза).



По словам Газизова, сейчас в проекте «За честные закупки» участвуют около 9 тыс. активистов. Только за 2017 год им удалось выявить сомнительные тендеры на 36 млрд рублей.

Представитель ОНФ остановился и отдельно на Татарстане, напомнив о предновогодних 110 аукционах, заблокированных УФАС по РТ. Непосредственно перед Новым годом государственные и муниципальные органы республики разместили аукционы на 78,39 млн рублей. Прием заявок по этим закупкам приходился на праздничные дни, когда не работают банки, а у участников аукционов нет возможности получить разъяснения.

Сотрудники УФАС провели анализ, который показал, что в большинстве случаев (более чем по 100 закупкам) место имели злоупотребления. В итоге заказчикам-нарушителям были выданы предписания, а сами аукционы УФАС заморозило.

Отметим, что представители Общероссийского народного фронта не первый год приглашаются на коллегии ГКЗ. На прошлой годовой коллегии 26 января 2016-го с докладом выступал Игорь Бикеев, сопредседатель штаба ОНФ в Татарстане. Тогда он заявил о неизжитом «фаворитизме» и практике составления заданий под конкретных поставщиков. «Общий фон» в сфере госзаказа в республике можно назвать спокойным, однако заведомо невыгодные сделки и закупки предметов роскоши по-прежнему встречаются, говорил Бикеев.

Песошин отметил, что «любой рейтинг — вещь не только объективная, но иногда и субъективная»



Негативные сигналы

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сперва докладывал об основных макроэкономических показателях республики и лишь потом перешел собственно к теме коллегии. Он рассказал о плохих «сигналах», связанных со сферой закупок в регионе: «Одним из таких сигналов негативных стала недавняя публикация независимого рейтинга эффективности закупок в субъектах, по которому республика ухудшила свои позиции по показателям конкуренции и экономии».

О каком именно рейтинге говорил Песошин, не ясно. Возможно, имелось в виду исследование, недавно опубликованное аналитическим центром при правительстве РФ. В этом рейтинге Татарстан по итогам I полугодия 2017-го занял 10-ю строчку с конца, хотя раньше находился в первой десятке. Авторы исследования пришли к выводу, что в республике большая доля контрактов заключается по максимальной цене, а сами контракты часто достаются узкому кругу поставщиков.

Песошин отметил, что «любой рейтинг — вещь не только объективная, но иногда и субъективная». Однако добавил, что необходимо «может быть, внести наше видение этой ситуации, внести предложения по совершенствованию системы закупок в республике, в том числе направленные на снижение коррупционных рисков».

Также он сказал, что сам факт большой экономии на закупках — «не всегда положительный показатель». Существенное снижение цены по итогам аукциона может объясняться непрофессионализмом самого заказчика, который изначально установил завышенную цену, сказал премьер.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов