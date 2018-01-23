«Насколько МЧС не сможет прожить без драгунских сабель за девять миллионов?»
В Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета по закупкам
В понедельник в Казани прошла итоговая коллегия Госкомитета РТ по закупкам за 2017 год. На ней чиновники говорили о значительных достижениях Татарстана и одновременно — о «негативных сигналах», которые свидетельствуют о снижении эффективности госаукционов. Однако самым эффектным оказалось выступление приглашенных общественников, рассказавших о закупке подозрительно дорогих авторучек, сабель для МВД и унитазов стоимостью 8 млн рублей. На коллегии побывал корреспондент «Реального времени».
77 нарушений на 9 заказчиков
Как всегда, нынешняя итоговая коллегия татарстанского Госкомитета по закупкам (ГКЗ) началась на высокой ноте — председатель комитета Ольга Редько докладывала о достижениях Татарстана и рассуждала том, как важна эффективность: «Эффективность — это то, к чему мы все стремимся в своей работе. Качественно проведенные торги являются одним из главных условий здоровой конкуренции».
По словам Редько, в этой сфере у Татарстана есть поводы для гордости: экономия от проведения торгов растет, а республика 4 года подряд входит в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок (в 2016-м и в прошлом году у нее было второе место).
Всего за 2017 год татарстанские заказчики опубликовали более 79,8 тыс. извещений, общий объем закупок составил 319,9 млрд рублей. Объем государственного и муниципального заказа в прошлом году достиг 127,65 млрд рублей. В результате проведения торгов бюджету удалось сэкономить свыше 3 млрд рублей.
По словам Редько, из общей суммы контрактов, заключенных по 44-му федеральному закону в прошлом году, 11,89 млрд рублей пришлось на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства — это больше, чем было в 2016 и 2015 годах.
Доложив об основных результатах, Редько заговорила о коррупционных проявлениях, которым, сказала она, подвержена сфера закупок. Чтобы минимизировать эти риски, в ГКЗ действует комиссия по противодействию коррупции, этими вопросами также занимается общественный совет.
Мониторинг закупок, который проводился в течение 2017 года (анализировались заказы начальной ценой более 5 млн рублей), помог выявить 77 нарушений. Все они были допущены девятью татарстанскими заказчиками, притом 46% всех нарушений допустил один заказчик, рассказала председатель ГКЗ.
Замминистра финансов РФ Алексей Лавров посвятил свой доклад новой роли его министерства в системе госзаказа — в 2017 году функции госрегулятора в сфере контрактной системы закупок были переданы от Минэкономразвития Минфину. Лавров рассказывал о том, что только предстоит сделать, чтобы механизм заработал более эффективно: например, в ближайшем будущем необходимо установить требования к специализированным электронным площадкам, которые будут работать в закрытом режиме, а также определить перечень банков, которые смогут обслуживать счета участников специализированных закупок.
Золотые унитазы и сабли для МВД
Более ярким оказалось выступление Азата Газизова, члена центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и вице-президента «Опоры России». Его доклад предварял короткий видеоролик, который рассказывал о работе движения «За честные закупки» (один из проектов ОНФ).
Ролик начинался эффектным заявлением: за 4 года чиновники потратили 263 млрд рублей бюджетных денег на роскошь. По наблюдениям общественников, наиболее распространенный пример таких трат — это закупка элитных автомобилей: «Так, седан известного автоконцерна был приобретен за 11,5 миллиона рублей».
Ролик изобиловал и другими разоблачениями, которыми занимаются активисты ОНФ. «Зачем иркутскому правительству 70 ручек общей стоимостью 500 тысяч рублей? Насколько МЧС не сможет прожить без драгунских сабель за 9 миллионов? Но это еще, как говорится, цветочки. Какая необходимость сподвигла чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа купить унитаз за 8,5 миллиона рублей» (на экран в этот момент транслировались кадры с изображением позолоченного унитаза).
По словам Газизова, сейчас в проекте «За честные закупки» участвуют около 9 тыс. активистов. Только за 2017 год им удалось выявить сомнительные тендеры на 36 млрд рублей.
Представитель ОНФ остановился и отдельно на Татарстане, напомнив о предновогодних 110 аукционах, заблокированных УФАС по РТ. Непосредственно перед Новым годом государственные и муниципальные органы республики разместили аукционы на 78,39 млн рублей. Прием заявок по этим закупкам приходился на праздничные дни, когда не работают банки, а у участников аукционов нет возможности получить разъяснения.
Сотрудники УФАС провели анализ, который показал, что в большинстве случаев (более чем по 100 закупкам) место имели злоупотребления. В итоге заказчикам-нарушителям были выданы предписания, а сами аукционы УФАС заморозило.
Отметим, что представители Общероссийского народного фронта не первый год приглашаются на коллегии ГКЗ. На прошлой годовой коллегии 26 января 2016-го с докладом выступал Игорь Бикеев, сопредседатель штаба ОНФ в Татарстане. Тогда он заявил о неизжитом «фаворитизме» и практике составления заданий под конкретных поставщиков. «Общий фон» в сфере госзаказа в республике можно назвать спокойным, однако заведомо невыгодные сделки и закупки предметов роскоши по-прежнему встречаются, говорил Бикеев.
Негативные сигналы
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сперва докладывал об основных макроэкономических показателях республики и лишь потом перешел собственно к теме коллегии. Он рассказал о плохих «сигналах», связанных со сферой закупок в регионе: «Одним из таких сигналов негативных стала недавняя публикация независимого рейтинга эффективности закупок в субъектах, по которому республика ухудшила свои позиции по показателям конкуренции и экономии».
О каком именно рейтинге говорил Песошин, не ясно. Возможно, имелось в виду исследование, недавно опубликованное аналитическим центром при правительстве РФ. В этом рейтинге Татарстан по итогам I полугодия 2017-го занял 10-ю строчку с конца, хотя раньше находился в первой десятке. Авторы исследования пришли к выводу, что в республике большая доля контрактов заключается по максимальной цене, а сами контракты часто достаются узкому кругу поставщиков.
Песошин отметил, что «любой рейтинг — вещь не только объективная, но иногда и субъективная». Однако добавил, что необходимо «может быть, внести наше видение этой ситуации, внести предложения по совершенствованию системы закупок в республике, в том числе направленные на снижение коррупционных рисков».
Также он сказал, что сам факт большой экономии на закупках — «не всегда положительный показатель». Существенное снижение цены по итогам аукциона может объясняться непрофессионализмом самого заказчика, который изначально установил завышенную цену, сказал премьер.
комментарии
Со всей России люди приезжали поучиться.
И из Москвы приезжали посмотреть на то, что в Татарстане новое придумали.
А сейчас....
По волнам...
И - красивые отчеты на фоне 73 места(((
"..за 4 года чиновники потратили 263 млрд рублей бюджетных денег на роскошь..."
Да уж, бизнес по-татарски не отстает от бизнеса по-русски..