КОС реконструировал водовод с использованием передовых технологий

«Казаньоргсинтез» заменил водовод с 55-летней историей

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

В конце 2017 года «Казаньоргсинтез» обновил водовод, по трубам которого течет питьевая вода на само предприятие и в дома жителей ЖК «Салават купере». Старый трубопровод был проложен еще в 1962 году. За 55 лет он покрылся коррозией, участились аварии из-за разрыва труб. В прошлом году часть водовода поменяли, используя передовой метод — санацию полимерным рукавом. В этом году запланированы проектные работы по обновлению следующей части водовода. Подробности — в материале «Реального времени».

Передовые технологии при замене водовода

На основную площадку ПАО «Казаньоргсинтез» вода подается по четырем водоводам. Два трубопровода диаметром 820 мм были смонтированы еще в 2008 году. В 2016 году начался первый этап работы по замене левого водовода диаметром 700 мм, был заменен изношенный участок от Горьковского шоссе протяженностью 3 300 метров до ПАО «Казаньоргсинтез». В 2017 году заменили и санировали оставшийся участок водовода протяженностью 3 490 метров.

Полимерный рукав для санации методом «чулка»

По словам Ильдара Сайфутдинова, начальника цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций (ОСиВК) ПАО «Казаньоргсинтез», основная часть водовода менялась открытым способом: выкапывали трубу и на ее место устанавливали новую металлическую или полиэтиленовую.



— Водоводные трубы, проложенные на территории садового общества КВЗ-2, в местах пересечения с железнодорожными и автомобильными дорогами, выкапывать было нельзя. На таких сложных участках мы использовали санацию водовода полимерным рукавом. Трубу предварительно очистили от ржавчины и инородных предметов, промыв водой под сильным давлением. После этого в нее запускают робота с видеокамерой, он проходит по всей трассе и снимает трубу изнутри. Только после этого проводится санация полимерным рукавом, — объясняет Ильдар Сайфутдинов.

В трубу вводится гибкий композитный рукав, который после затвердения представляет собой новую трубу. Она полностью перенимает функции, в том числе и несущую, старой. Санация полимерным рукавом или ее так же называют полимерным «чулком» проходит в кратчайшие сроки, поскольку земляные работы сводятся к минимуму. Средний срок службы такого полимерного рукава составляет 50 лет.

Вид готовой полимерной трубы после санации методом «чулка»

Там, где водовод поменяли открытым способом, проложили трубы с наружной и внутренней антикоррозионной защитой, а также полиэтиленовые трубы собственного производства. Все работы выполнила подрядная организация ООО «ТАИФ-СТ».

Питьевая вода без железа

Благодаря замене левого водовода жители жилого комплекса «Салават купере» и само предприятие «Казаньоргсинтез» будут получать улучшенную питьевую воду. Старые трубы за 55 лет эксплуатации заржавели, что становилось причиной частых аварий. К тому же железо, содержащееся в воде, провоцировало развитие железобактерий.

Объединяясь в колонии и образуя на внутренней поверхности труб ржавые бугры высотой до 10 мм, затем превращающиеся в коррозионные отверстия — свищи, железобактерии приводили к утечке воды. При этом вода дополнительно насыщается окисленным трехвалентным железом. Сами железобактерии не опасны, только продукты их жизнедеятельности обладают канцерогенной активностью.

Ремонт труб исключил негативное влияние железа на почву и воду

Андрей Смолко, заместитель главного инженера — начальник отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» отмечает, что проведенные работы позволили исключить негативное влияние железа на почву и воду, уберегли трубы от разрыва и протечек. «За последний год два раза на водоводе случались аварии, сейчас они исключены. Сотрудники «Казаньоргсинтеза» и жители ЖК «Салават купере» получат ощутимую пользу от замены труб. Вода стала чище, снизились показатели по содержанию в ней железа», — считает Андрей Смолко.



К 2020 году КОС реконструирует правый водовод

В этом году «Казаньоргсинтез» будет вести проектные работы по обновлению правого водовода, проложенного параллельно левому. К 2020 году он должен быть полностью реконструирован.

Отметим, что «Казаньоргсинтез» не в первый раз уделяет внимание чистоте питьевой воды. В сентябре 2017 года предприятие запустило в эксплуатацию производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Химическое соединение заменило хлор, который КОС использовал при обеззараживании воды. Новый способ дезинфекции отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью, а также улучшает показатели состава питьевой воды.