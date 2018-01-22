Глас народа: отдельные казанцы жалуются на городское хозяйство дважды в день

В первых строках проблемного листа — несданные объекты ПСО «Казань» и благоустройство дворовых территорий

Через систему «Народный контроль» в Казани в прошлом году было решено, как утверждается, больше 70% всех заявленных жалоб, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Некоторые из жителей даже стали постоянными пользователями платформы и за год указали властям на 600—700 проблем в Казани. О том, как среди основных нерешенных вопросов остаются крупные объекты ПСО «Казань» и неблагоустроенные дворы жилых домов и почему к ЧМ по футболу не стоит ждать чудес, — в материале «Реального времени».

По 700 жалоб от особо активных граждан

В 2017 году через «Народный контроль» в Казани пожаловались 22 тысячи раз. На сколько больше это по сравнению с 2016 годом Елена Тощева, начальник управления контроля и антикоррупционной работы аппарата исполкома Казани, не рассказала, но пояснила, что с момента запуска системы в 2012 году количество обращений выросло в восемь раз. Решенными она называет 73,3% всех жалоб — это на 3% больше, чем в 2016 году. Всего за 5 лет работы платформы 81% обращений был закрыт, утверждают в мэрии города.

Существенное количество жалоб сформировали так называемые постоянные пользователи «Народного контроля». Если разделить количество обращений на каждого из трех самых активных казанцев, то получится, что почти ежедневно они отправляли в систему по два уведомления о проблемах в городе.

— Так, Олег Б. направил за год 689 уведомлений, Тимур У. — 639, Андрей А. — 613. Их заявки касаются территориально всех районов города Казани. Они обозначали проблемы, касающиеся дорог, благоустройства, несанкционированной рекламы, — рассказала Елена Тощева.

Самые распространенные жалобы все так же касаются благоустройства территорий (40%), ремонта дорог (25%) и организации дорожного движения (13%). Фото kzn.ru



Жалуются на качество благоустройства и плохие дороги

Самые распространенные жалобы все так же касаются благоустройства территорий (40%), ремонта дорог (25%) и организации дорожного движения (13%). Больше всего казанцы высказывают свое недовольство по проблемам в центре города. В Вахитовском районе за прошлый год пожаловались 4 538 раза. Для сравнения: на все Набережные Челны в 2017 году пришлось 4 963 уведомления. На втором месте — Приволжский район с 2 852 жалобами. В мэрии уверяют, что и по количеству решенных проблем эти два района — в абсолютных лидерах. Не отстает от них, судя по статистике, администрация Кировского и Московского районов, где закрытыми можно считать 76% жалоб.

Среди отраслевых подразделений аж с 95% выполняемости в лидерах оказался комитет ЖКХ. Выросло и количество рассмотренных жалоб и в других структурах исполкома Казани. В частности, Комитет по транспорту обработал и закрыл больше на 14% уведомлений по сравнению с 2016 годом, префектура «Старый город» — больше на 11,2%, Комитет внешнего благоустройства — на 9%, а администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — на 5,6%. А вот подробнее об успехах Советского района не сказали, правда, озвучили, что он стал лидером по росту числа обращений (+837) и не отстает от других районов по решению проблем.

Без чудес к ЧМ

Часть нерешенных проблем перешла на 2018 год. В качестве примеров начальник управления контроля и антикоррупционной работы аппарата исполкома Казани привела жалобы на отсутствие пандуса в доме №45 на улице Татарстан, необходимость ремонта дороги в поселке Киндери и ремонта лестницы на проспекте Универсиады.

Комментируя 26,7% нерешенных жалоб, Елена Тощева отмечает, что большая часть из них касается заявок под контролем Управления капитального строительства. Речь идет не только о не введенных в эксплуатацию набережных, мостах, ответственность за которые лежит на ПСО «Казань», но и таких мелких, но от этого не менее важных недочетах, как, например, отсутствие на объектах пандусов.

Комитет по транспорту обработал и закрыл больше на 14% уведомлений по сравнению с 2016 годом, префектура «Старый город» — больше на 11,2%, Комитет внешнего благоустройства — на 9%. Фото kzn.ru



— Но постепенно все равно это принимается в эксплуатацию. Вы знаете, что и выходы из метро были сданы совершенно недавно. То есть там проблемных вещей еще достаточно много, — комментирует Тощева.

Еще одна категория, в которой не все так гладко с решением жалоб, — это разбитые дороги во дворах жилых домов.

— Кроме того, мы прекрасно знаем, что еще много внутриквартальных дворов в городе нуждается в благоустройстве. Естественно, на сегодня отремонтирована только половина из них, и потенциально любой двор может находиться в системе «неисполненным», поскольку граждане очень активно работают в этом направлении, просят помощи муниципалитета, — говорит начальник управления контроля и антикоррупционной работы аппарата исполкома Казани.

Елена Тощева отмечает, что даже к ЧМ по футболу надеяться на то, что эти вопросы будут закрыты, не приходится, потому что «чудес, к сожалению, не бывает». Спикер аккуратно пояснила, что к чемпионату в приоритете снова будут безопасность на дорогах и маршруты следования гостей, которые через дворы жителей Казани не пролегают.