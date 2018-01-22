Для кого играет «Ак Барс»?

Казанцы проиграли «Витязю», всерьез «забив» на концовку регулярного сезона КХЛ

В третьем матче после возвращения в Казань «барсы» действовали по всем канонам «жвачной» игры немотивированной команды, которой ничего в «регулярке» уже не нужно. Впрочем, «Витязь» тоже в этом чемпионате все стимулы уже потерял, однако подмосковные хоккеисты сыграли для своих поклонников — и победили (0:2). Спортивная редакция «Реального времени» задается вопросами: для кого играют «барсы» и по какой причине Андрей Марков никак не наладит контакт с шайбой? А также объясняет, почему «Ак Барсу», возможно, пора менять тренеров по физподготовке. Об этих и других сюжетах предпоследней игры «Ак Барса» перед паузой на Олимпийские игры — в материале нашего корреспондента.

Хвост у «барсов» не горел

Далеко не топовый матч, и о какой-то принципиальности или хотя бы интриге в матче против подольского «Витязя» говорить было бы лукавством. Да, экс-наставник «барсов» Валерий Белов все так же тренирует подмосковную команду. Но вряд ли это те факторы, которые могли бы в массовом порядке согнать на трибуны ТНА зрителей, которым предстояло «насладиться» противостоянием лидера Востока и одной из последних команд Запада, уже лишившейся каких-либо шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

Главный преследователь «барсов» на Востоке, «Автомобилист», в этот день играл против «Сибири» в Новосибирске, где попал под раздачу. Правда, не сказать, чтоб неожиданно. Новосибирская дружина при Владимире Юрзинове рвет и мечет, в то время как екатеринбуржцы после праздников придерживают обороты. И о том, что «Авто» «влетело» в новосибирцев, казанцы знали еще до начала своего поединка, что также благотворно на их настрое не сказалось.

Так что вновь у игроков «Ак Барса», что называется, «хвосты не горели». Первое место на Востоке оставалось за ними, и рвать жилы, чтобы вновь вернуть комфортный отрыв от преследователей, острой нужды не было.

Вновь у игроков «Ак Барса», что называется, «хвосты не горели»



Пусть сами хоккеисты даже после поражения со «Слованом» божились, что ни о каком «недонастрое» и речи быть не может, было все-таки очевидно, что в каждом из эпизодов казанские хоккеисты где-то недобегали и недорабатывали в обороне. И далеко не только пресловутый фарт виноват в том, что казанцы забрасывают лишь две шайбы одному из безнадежных аутсайдеров лиги «Словану» и ни одной — «Витязю».

Опять «подбитые и раненые». Кажется, «Ак Барсу» нужен новый тренер по «физике»

Ну утренней раскатке перед матчем стало очевидно, что вечером команде не смогут помочь сразу восемь хоккеистов. Давно не играют Федор Малыхин и Андрей Попов, а также Никита Язьков, на днях перенесший операцию. Вновь не сыграл Данис Зарипов, который по официальной версии пропускает матчи из-за мелкой травмы (правда, есть подозрения, что тренеры недовольны качеством игры Даниса). Продолжают восстанавливаться от травм Роман Абросимов, Дамир Мусин и Ярослав Косов. В общем, богатого выбора у Билялетдинова не было.

И если честно, перманентное состояние «Ак Барса», в котором команда пребывает в нынешнем сезоне, когда у нее то и дело «ломаются» важные игроки, а в лазарете сидят порой по пять-шесть человек, начинает серьезно беспокоить. Почему «барсы» — единственный из топ-клубов КХЛ, у которого происходят постоянные травмы на ровном месте? Из последних «жертв» — Язьков, который выбыл из строя на обычной тренировке. Что это, как не плохая работа по физподготовке? Канадец Брендон Бови, который сам не раз признавался, что никогда в хоккей не играл, поменял уже не одно место работы в КХЛ (был тренером в минском «Динамо» и «Адмирале»), и это заставляет задуматься о компетенции специалиста «барсов» по «физре».

Марков теряет сноровку?

Вполне ожидаемо вернулся в состав Роб Клинкхаммер, который отправился в звено к Александрам — Свитову и Бурмистрову. Глинкин тоже попал к в звено к тезке. Неожиданно для болельщиков Антон получил довольно серьезный кредит доверия от Зинэтулы Билялетдинова и на утренней раскатке надел зеленое джерси номинально первого звена с Антоном Ландером и Станиславом Галиевым.

Ну а если бы тренерский штаб не отреагировал на продолжительную серию неудачных матчей в исполнении Эмиля Гарипова, этого не понял бы уже никто. Так что и возвращению Александра Шарыченкова в «рамку» удивляться не стоило. Впрочем, это вратари одного уровня, что и подтвердил отчетный поединок.

«Мы не можем реализовать большинство, а в меньшинстве пропускаем», — сокрушался после игры Ландер



Гости с первых минут стали действовать так, будто шансы на плей-офф еще сохранили — не чета тому настрою, что демонстрировал «Ак Барс».

— Мы не можем реализовать большинство, а в меньшинстве пропускаем. Спецбригады должны играть лучше, — сокрушался после игры Ландер. — Я не думаю, что нам не хватает мотивации. У нас есть стимул выиграть конференцию. Нам нужно выиграть одну оставшуюся до олимпийского перерыва игру, и я уверен, что мы выиграем ее.

«Холостая» игра без серьезных моментов продолжилась во второй половине периода. Даже большинство «Ак Барса» подольские хоккеисты нейтрализовали очень грамотно. А шансов на реализацию у казанцев было достаточно — 4 минуты. Не говоря уже о том, что и сами «барсы» были небезупречны. Например, Андрей Марков никак не мог «освоить» шайбу. Не единожды при получении шайбы он то выпускал ее за синюю линию, то просто терял на ровном месте. И это не может не удивлять, учитывая звездный «бэк» защитника.

Доигрались в «камерный» хоккей

Атмосфера на арене усыпляла все больше. И ведь не сказать, что на льду не было движения. Много борьбы, быстрое хождение шайбы. Однако острота как-то постепенно забылась. «Витязи» хорошо оборонялись — подопечные Валерия Белова действительно настроились на этот матч, как наставник и обещал болельщикам после поражения в Нижнекамске.

Затем удаляться принялись «барсы», просидев в итоге 6 минут периода в меньшинстве, а под конец и вовсе оставшись втроем. А это явный признак, что у команды вновь что-то с самого начала «пошло не так».

— Я считаю, что настырности не хватает разве что в завершении, — делился своими ощущениями после матча нападающий «барсов» Владимир Ткачев. — И это не дает нам забить. Где-то сантиметров не хватает, чтобы забросить. Может, где-то напора. Главное, чтобы были опасные моменты, чтобы мы старались забить, бились друг за друга. Тогда, я думаю, результат придет.

«Барсы» просидели 6 минут периода в меньшинстве, под конец и вовсе оставшись втроем



Однажды «взорвал» трибуны экс-энхаэловец Максим Афиногенов, накрутивший половину команды хозяев и едва не убежавший в одиночку на встречу с Шарыченковым. Эта звезда остается самым ярким технарем лиги даже в свои 38 лет. Ну а в «раздевалку» «Витязи» выжали-таки максимум из удалений хозяев — это Войтек Мозик с передачи все того же Афиногенова открыл счет.

А как только стартовал третий период, «барсы» умудрились получить еще одну шайбу. Афиногенов пробежал по краю, отдал на пятак, где Алексей Макеев замкнул передачу — 0:2. Все это происходило на фоне едва догоняющих соперника «барсов». Такие пропущенные голы уже четко говорят и даже кричат о том, что в команде большой кризис мотивации.

Сыграть для болельщика — чем не стимул?

Лишь после второй пропущенной «барсы» задвигались так, как от них ждали болельщики в течение всей игры. Основательно и капитально забрали шайбу и принялись наконец-то осаждать чужую зону.

Результат это, казалось, принесло на 50-й минуте при розыгрыше лишнего. Казанцы сделали все как по учебнику: расставились в зоне, сделали несколько передач, завершившихся мощным результативным щелчком Антона Ландера. Правда, после видеопросмотра судьи решили, что Сапрыкину все-таки мешали, и шайба была не засчитана.

— Я думаю, что там не было никакого контакта Клинкхаммера с вратарем, — был не согласен автор незасчитанного гола после игры.

Вот тут арена наконец-то «раскачалась» и организовала достойное шумовое давление. Впрочем, было уже поздно. «Барсы» 50 минут игры били баклуши и проснулись, лишь когда крепко получили по носу. Второе поражение кряду от команды, которая потеряла уже любые стимулы — кроме как играть для своих болельщиков.

Видеообзор матча ( khl.ru)

— Я считаю, что сегодня, несмотря на счет, мы владели преимуществом, — так Ткачев отвечал на вопрос, не стыдно ли ему перед болельщиками. — Понятно, что есть проблемы с реализацией, и я думаю, что это основной компонент, который нужно поправить. Собственно, над этим и будем работать.

Пусть у «барсов» в «регулярке» тоже все вопросы практически решены, но почему для них не является достаточным стимул показать себя перед своими болельщиками на родной арене, чтобы хотя бы порадовать тех, кто потратил свои деньги на билеты, и еще тысячи поклонников у экранов? Тем более что в итоге на арене собралась приличная аудитория, заполнившая арену процентов на 75. Хорошо хоть наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов признался, что разговор на эту тему был.

— Должно быть стыдно. Мы говорили об этом с ними. Тут спрашивать не надо — это нужно понимать, — таинственно «завернул» специалист.

Болельщик соскучился по своей команде и ждет от нее хорошей игры. Вместо этого «барсы» забрасывают четыре шайбы в трех матчах. Похоже, хоккеистам стоит вновь вспомнить, для кого они играют.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru