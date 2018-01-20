Видеоопрос: следовало ли наказать студентов летного училища за скандальный клип?

На неделе интернет взорвало видео, снятое студентами Ульяновского летного училища. В нем курсанты в нижнем белье и форменных фуражках исполняют танцы «с эротическим уклоном». В инциденте разбирались сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры, которые не нашли в ролике нарушения законодательства, а также оснований для отчисления курсантов из вуза.

