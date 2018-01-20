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Видеоопрос: следовало ли наказать студентов летного училища за скандальный клип?

07:00, 20.01.2018 16
Видеоопрос: следовало ли наказать студентов летного училища за скандальный клип? Фото: bbc.com

На неделе интернет взорвало видео, снятое студентами Ульяновского летного училища. В нем курсанты в нижнем белье и форменных фуражках исполняют танцы «с эротическим уклоном». В инциденте разбирались сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры, которые не нашли в ролике нарушения законодательства, а также оснований для отчисления курсантов из вуза.

«Нужно ли было наказать студентов за этот клип?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.


Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    Наказать да, отчислять нет
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    Анонимно 20 янв
    Их не будут отчислять, сам ректор так сказал
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  • Анонимно 20 янв
    Нормальная ситуация, они же не с топором пришли в училище! Это же молодежь.
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  • Анонимно 20 янв
    Где можно посмотреть этот ролик?
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  • Анонимно 20 янв
    Все нормально. Они же не курили анашу , не пили, все когда то мы были молодые и чего только не делали. Мне понравился. Не надо наказать и не отчислять. Все нормально.
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  • Анонимно 20 янв
    Посмотрела ролик! Действительно, они не только штурвал могут держать, но и ведро, утюг и молоток! Позитивное видео, очень классное между прочим! И у нас раз дали из за этого скандал!
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  • Анонимно 20 янв
    Удивляет совсем не то, что они сделали (с кем не бывает в молодости), а то что все это выставляется на всеобщее обозрение и от этого получают кайф...Могу подсказать следующий сюжет: все те же исполнители и в тех же костюмах сидят в общественном туалете и натужно поют песню "Чайф" - А не спешите нас увольнять, у нас тут еще дела....
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  • Анонимно 20 янв
    Клип просто классный. Ребята молодцы и не надо их наказывать.
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  • Анонимно 20 янв
    Вы видели в Казани курсанты в их поддержку тоже сняли ролик? Такой же. Мчс России
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    Анонимно 20 янв
    Где можно их посмотреть? Что то я не нашел
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  • Анонимно 20 янв
    Курсанты молодцы. Я вас обожаю. Зря в Казани закрыли артучилище. Красивые по улицам ходили.
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  • Анонимно 20 янв
    Дмитровград девочки медики тоже сняли, но до Ульяновска им далеко. Не такое сексуальное
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  • Анонимно 20 янв
    Удивляет что всем не пофиг.
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  • Анонимно 20 янв
    Следует, но отчислять - это уже слишком
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  • Анонимно 20 янв
    Жаль полностью ролик нельзя посмотреть
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  • Анонимно 20 янв
    Отчислять нельзя!
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